La Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera y Logística (ANET) y la Asociación de Transportistas de Navarra (Tradisna) han pedido paralizar las protestas convocadas en la N-121-A.

En un comunicado, ambas asociaciones han lamentado que este viernes, 16 de abril, "habrá trabajadores esenciales encargados de abastecer la zona norte de Navarra y de exportar los productos de este lugar que se encontrarán con las vías cortadas en 11 puntos de la N-121-A por vecinos protestando en su contra".

"Se nos rompe el alma al ver a nuestros compañeros de trabajo, autónomos y empresas del transporte navarras enfrentándose a algo así, y queremos creer que no somos los únicos con esta sensación. Estamos convencidos de que hay solidaridad entre nuestros vecinos y pedimos que esta discriminación al sector y a todas las personas dedicadas a la cadena de suministro de Navarra pare", han solicitado ANET y Tradisna.

Según han indicado, en el año 2019 se transportaron un total de 54.275 toneladas con origen o destino en Navarra. Concretamente, 21.961,33 toneladas a nivel intrarregional, 28.542 toneladas a nivel interregional y 3.771 toneladas a nivel internacional. El 98% de todas ellas se transportaron por las carreteras navarras.

Desde ANET y Tradisna han señalado que "estas toneladas de mercancías, con origen o destino en nuestra Comunidad, cuando salen o entran desde Francia no las podemos desviar por la A-15, dado que esta no es una paralela a la N-121-A, sino que desvía hacia oeste, dirección contraria a Francia".

A su juicio, "realmente un 2+2, paralelo o no a la N-121-A, sí que permitiría al transporte circular y no molestar, como algunos están diciendo, a los vecinos de la N-121-A". Y han considerado que "esto arreglaría, además, el injusto desequilibrio en cuanto a movilidad se refiere en el norte de Navarra, tal y como venimos reclamando desde hace tiempo".

En lo que respecta a esta situación, ANET y Tradisna han manifestado que "no vamos a permitir que se tache al transporte de agente peligroso en la carretera" y han asegurado que "los camiones circulan respetando las normas de seguridad vial, razón por la cual son el colesterol saludable de la carretera que impide que se superen los límites de velocidad".

"De hecho, el transporte de mercancías por carretera se expone al mismo peligro y mal estado de la carretera en el norte de Navarra que los vecinos de esta zona. Se trata de un desequilibrio territorial que hemos denunciado en numerosas ocasiones, tratándose de una lucha en la que los apoyamos completamente, porque la movilidad es un derecho de todos, así como la cohesión entre territorios", han reivindicado.

Según han expuesto ANET y Tradisna, entienden "el derecho a manifestarse", pero han pedido a los vecinos que "no lo hagan, por favor, en contra de los conductores que conectan y alimentan a todos los sectores de nuestra zona". "No lo hagan, incluso, en contra de los vecinos que hacen posible que los bienes esenciales lleguen puntuales a su destino en nuestra Comunidad. Y, desde luego, no lo hagan en contra del derecho a la libre circulación de mercancías, porque lo pagamos entre todos", han remarcado.

En esta línea, han incidido en que "estamos con los habitantes del norte de Navarra, somos también vecinos de esta zona y no comprendemos su ataque a nuestro sector". "Pedimos que no se realicen estas protestas en contra de nuestros trabajadores y nos unimos, como venimos haciendo, en el diálogo y compromiso para lograr una solución real al mal estado y desconexión de las carreteras del norte de nuestra comunidad", han concluido.

