La N-121-A llegará al cruce de Lantz convertida en un '2+1' a principios de 2022

La N-121-A llegará al cruce de Lantz convertida en una vía 2+1 a principios de 2022, conforme al plazo de nueve meses de ejecución del segundo tramo de la nueva infraestructura. El departamento de Cohesión Territorial anunció ayer la adjudicación de su desarrollo a la empresa Construcciones Mariezcurrena S.L. por un importe de 10,8 millones. La maquinaria comenzará a trabajar el día 30, una vez ultimados los preparativos que condujeron el jueves pasado a responsables y técnicos a realizar una inspección ocular.

El avance de los tres carriles desde la glorieta de los túneles de Ezcaba -uno de ellos alterno- se apoya en el nuevo trámite, que afectará a los 12 kilómetros que separan Olave de Lantz. El proyecto de este segundo sector no incluirán las variantes contempladas para el propio Olave y Burutáin, donde en la actualidad la dirección general de Obras Públicas estudia diferentes alternativas técnicas. De hecho, no se modificará el tramo hasta la intersección a Zandio-Osacáin en tanto en cuanto no se defina el trazado más adecuado para la primera de las dos localidades.

Las principales actuaciones en este segundo sector de actuación de la N-121-A se concentrarán en los accesos a Etuláin y Lantz, que serán renovados con una propuesta técnica muy parecida. En ambos se ampliarán y modificarán las actuales intersecciones, “que contarán con carriles independientes de entrada y salida señalizados en rojo, glorietas desplazadas de la carretera y sistemas de iluminación”.

El proyecto contempla asimismo “la mejora de la salida de Endériz, en la actual intersección de acceso a Ostiz en la que se ubica una parada de autobús y una miniglorieta”. Las previsiones barajadas apuntan a ampliar “la rotonda para posibilitar a los autobuses realizar cambios de sentido y suprimir así una parada que se sitúa actualmente al otro lado de la carretera”. Es así cómo se reforzará la seguridad del transporte interurbano, según las intenciones de Cohesión Territorial, al concentrarse en un mismo punto las subidas y bajadas de pasajeros.

CUARTO TRAMO

Los planes de obra prevén también construir un muro de 225 metros entre Burutáin y Etuláin con el doble objetivo de “contener la ampliación” del nuevo trazado y evitar afecciones ambientales en el entorno.

El segundo tramo sucederá al iniciado el 8 de febrero entre la rotonda de los túneles de Ezcaba y la travesía de Olave con la previsión de que esté finalizado en otoño. Será entonces cuando comiencen las obras en el cuarto sector, que discurrirá entre Oronoz-Mugaire y la boca sur del túnel de Arrigaztelu, en Sunbilla. En este caso, los cálculos de gasto apuntan a una inversión de 19,7 millones. Este año, la disponibilidad económica para el 2+1 se eleva a 30 millones.