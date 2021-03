El Sindicato Médico critica que los facultativos navarros son "los peor pagados de todo el país"

Actualizada 18/03/2021 a las 13:34

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha criticado que el Gobierno de Navarra es "incapaz de atraer, captar y fidelizar" a los médicos al ser "los peor retribuidos de todo el país". Según ha indicado, en "números redondos" los médicos navarros cobran "unos 1.000 euros menos al mes" que los facultativos de las comunidades autónomas mejor retribuidas.

Así lo han señalado representantes del sindicato en una rueda de prensa que han ofrecido este jueves y en la que han advertido de que "uno de los problemas más graves" que existe en la sanidad es "la falta de médicos".

"Hay una gran dificultad para conseguir que vengan a trabajar a Navarra y es porque no es atractivo venir a trabajar aquí", ha asegurado Alberto Pérez, secretario general del SMN, quien ha advertido de que "incluso los residentes que cursan su especialidad aquí no se sienten atraídos en absoluto y muchos acaban por irse a otras CCAA o al extranjero".

Según ha expuesto, es una situación que "lleva gestándose más de 20 años" y ha lamentado que "los distintos gobiernos han trabajado activamente para ahuyentar a los médicos". "Y eso no tiene que ver con signos políticos ni con el presupuesto disponible. La administración ha trabajado y trabaja activamente para ahuyentar a los médicos", ha remarcado.

El secretario general del SMN ha presentado este jueves 18 de marzo las principales conclusiones del estudio sobre la situación del médico en Navarra 2021 elaborado por el sindicato, en una comparecencia en la que ha estado acompañado por Rosa Alás, vicepresidenta de Atención Primaria, y Pilar Anadón, responsable del estudio económico.

Además del problema de la falta de médicos, Alberto Pérez ha advertido de que la plantilla actual está formada por "gente muy mayor que nos vamos a jubilar muchísimos en los próximos años" y también ha censurado la "enorme temporalidad" existente hoy en día en el empleo público.

Asimismo, ha criticado la "importante sobrecarga laboral" que tienen en la actualidad los facultativos, a lo que se suma el hecho de que estén "muy mal retribuidos". "Somos los peor retribuidos de todo el Estado y de toda Europa", ha lamentado Pérez, quien también ha lamentado el "deterioro evidente" de la sanidad tanto a nivel nacional como en Navarra.

Para hacer frente a esta situación, el responsable del SMN ha reclamado medidas de limitación de la carga asistencial y ha defendido que "necesitamos tener más tiempo para ver a los pacientes y dedicar a cada uno el tiempo que necesitan".

También ha insistido en la importancia de las mejoras retributivas y ha pedido que "se cumplan los acuerdos que ya hemos firmado con el Departamento de Salud".

"EMPEORAMIENTO DE LAS CONDICIONES"

En esta misma línea, Pilar Anadón ha puesto de manifiesto que "desde hace muchos años, más de 30 años, los médicos navarros venimos sufriendo un empeoramiento claro de nuestras condiciones de trabajo, así como importantes recortes en nuestras retribuciones", lo que ha llevado a que "los médicos navarros seamos los peor retribuidos del país".

Además, ha censurado que en Navarra "no sólo ha habido recortes salariales mayores para los médicos que posteriormente no hemos recuperado, sino que ha habido sucesivos incrementos salariales para otros estamentos mientras que los médicos hemos sido excluidos". Según ha agregado, "esto ha llevado a una pérdida de la proporcionalidad de las retribuciones" y ha incidido en que los médicos "nos hemos quedado atrás en un abandono incomprensible".

"Navarra es incapaz de atraer, captar y fidelizar, sobre todo, si mantiene estas nada atractivas condiciones laborales y retributivas", ha incidido Andón, para remarcar que "si lo que ofrece Navarra no es atractivo, es mucho peor que lo que ofrecen las comunidades vecinas, obviamente los médicos no van a querer venir".

Según ha indicado, "además de los peor retribuidos del país, también está el tema de la exclusividad, una importante discriminación salarial que sufrimos los médicos navarros". Y ha subrayado que se trata de "una penalización de más de 11.000 euros anuales para los médicos que quieran compatibilizar su actividad con la sanidad pública y privada".

"En estos momentos se entiende menos que nunca que se penalice a los médicos por dar más servicio a la población fuera de su jornada laboral", ha planteado, para reclamar que "se cuide a quienes cuidan de nuestra salud". "La salud de los médicos navarros llevan años en precario, sin duda, algo se está haciendo mal, algo debe cambiar", ha enfatizado.

"BLOQUE ABSOLUTO DE LA NEGOCIACIÓN"

Por otro lado, Alberto Pérez ha censurado que en la Comunidad foral "con la excusa de la pandemia hay un bloqueo absoluto en la negociación" con el Departamento de Salud y ha advertido de que "los problemas cada vez se agravan más". "Siempre está la excusa de la pandemia, pero otras comunidades han seguido negociando y llegando a acuerdos", ha asegurado.

Además, ha lamentado que con el Covid-19 "la profesión está agotada, los médicos estamos muy cansados", a lo que se suma el hecho de que "hemos cambiado los aplausos de la primera ola por las bofetadas". "Somos conscientes de que un sector de la población está a disgusto con los retrasos en diagnósticos, consultas, con la atención en Atención Primaria, pero nosotros no hemos tenido descanso", ha subrayado.

PLAN DE ATENCIÓN PRIMARIA

Por su parte, Rosa Alás, vicepresidenta de Atención Primaria del SMN, se ha referido al plan de acción en Atención Primaria presentado el pasado martes por la consejera de Salud, Santos Induráin, en el Parlamento foral, un documento que, según ha dicho, "ha defraudado porque no dice nada". "No hay unas propuestas concretas, ni cronogramas reales. Ha sido un documento que ha defraudado mucho", ha aseverado.

Según ha expuesto, "sentimos que la gestión va por caminos diferentes a la realidad" y ha alertado de que "el problema de Atención Primaria es serio". "No es solamente hablar de las consultas no presenciales, detrás de todo eso hay muchas cosas más que no se están abordando de manera adecuada", ha sostenido.

Además, tras remarcar que los facultativos se sienten "incomprendidos" por sus propios gestores, Alás ha censurado que en la situación actual, en la que hacen falta profesionales, desde Salud "en vez de poner una alfombra roja, lo que hacen es poner trabas".

