Salud reforzará Enfermería y anuncia que "la atención no presencial ha llegado para quedarse"

Actualizada 16/03/2021 a las 11:30

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra prevé reforzar con más personal de enfermería la campaña de vacunación frente al Covid-19 en los próximos seis meses y quiere que gran parte de ese personal, una vez cumplido ese plazo, pase a reforzar los equipos de Atención Primaria.

Esta medida forma parte del plan de acción en Atención Primaria que han presentado este martes en el Parlamento de Navarra, a petición de Geroa Bai, la consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin, y el director general de Salud, Carlos Artundo.

El plan prevé medidas a corto plazo, que se pondrían en marcha en el segundo trimestre del año, medidas a medio plazo, para el segundo semestre, y medidas a largo plazo, para el resto de la legislatura.

Santos Induráin ha afirmado que "la realidad preexistente en la Atención Primaria se ha agravado con el impacto de la pandemia", aunque ha destacado que "la Atención Primaria está demostrando muchas cosas en la crisis del Covid-19, la primera, la espectacular capacidad de respuesta, con una adecuación del sistema a la nueva situación". "Ha sido capaz de atender a todos los pacientes Covid y atender las necesidades no demorables del resto de ciudadanos", ha defendido.

La consejera ha explicado que, "pasada la primera ola se planteó mantener ventajas de la atención telefónica en determinados servicios y consultas e ir recuperando la actividad presencial en los procesos diagnósticos y terapéuticos que lo requieren". "Aunque se ha recuperado parte de la actividad presencial y de las visitas domiciliarias, la asistencia ofertada desde Atención Primaria está alejada del modelo preexistente, lo cual está provocando insatisfacción y cierta desafección por parte de usuarios y profesionales", ha asegurado.

En este contexto, la consejera ha explicado que pidió en noviembre al director general de Salud, Carlos Artundo, que trabajara en la elaboración de un plan de acción para la Atención Primaria con el fin de "superar los problemas ya identificados". "No vamos a esperar, nos hemos adelantado, queremos abordar los problemas en toda su profundidad y extensión, con total honestidad y rigor para reforzar lo que haya que reforzar y cambiar lo que haya que cambiar", ha dicho.

En la comparecencia, el director general de Salud ha presentado las líneas que guían el nuevo plan de acción. Entre ellas, se incluyen dos medidas que se adoptarán antes del verano. Por un lado, favorecer mejoras en la accesibilidad a la Atención Primaria y monitorizar "qué va pasando para saber cuál es la situación en cada momento".

Por otro lado, se prevé reforzar con personal de enfermería el plan de vacunación durante los próximos seis meses y que "después una gran parte -de ese personal- se quede para reforzar los equipos de Atención Primaria"

A medio plazo, para el segundo semestre del año, el plan prevé seguir impulsando la accesibilidad y desarrollar formas de comunicación como la telefónica o la videollamada, así como "garantizar que lo que tenga que ser presencial sea presencial". Artundo ha avanzado que "la atención no presencial ha llegado para quedarse".

El plan de acción también prevé diseñar un plan de recuperación de las actividades propias de Atención Primaria que han quedado relegadas o suspendidas por la pandemia. En concreto, se plantea recuperar los circuitos rápidos de sospecha de cáncer preexistentes en Atención Primaria. Se ha recuperado ya el programa de detección precoz de cáncer colorrectal desde el pasado 8 de marzo. También se prevé recuperar la actividad del control del paciente crónico y pluripatológico.

Por otro lado, el plan incluye la flexibilización de los horarios y organización de la atención "en función de las necesidades de pacientes y profesionales" así como la mejora en la capacidad de fidelización de profesionales de Atención Primaria.

En el turno de intervención de los grupos, la portavoz de Geroa Bai, Ana Ansa, ha afirmado que la Estrategia de Atención Primaria 2019-2022 "ya puso de manifiesto la necesidad de fortalecer la Atención Primaria y adecuarla a la nueva realidad sanitaria y social, y tras un año de pandemia las debilidades se han hecho más profundas y las amenazas más consistentes". Ha valorado que se haya diseñado el plan de acción y ha abogado por incrementar el presupuesto de la Atención Primaria, mejorar las infraestructuras y la tecnificación de los centros de salud, y "cuidar a los profesionales".

La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha afirmado que, con este plan, "no han presentado nada innovador y pocos o ningún compromiso en concreto". "Cuando alguien asume una responsabilidad lo mínimo que se espera es que tenga un plan definido y que tenga la intención de implementarlo. Llegamos al ecuador casi de esta legislatura y no han definido un plan ni una estrategia de gobierno para salud. Hoy se puede decir que es el primer documento estratégico que nos presentan, un plan sin objetivos, sin compromisos, sin cronogramas, sin presupuesto y sin indicadores de evaluación", ha dicho.

La portavoz del PSN, Patricia Fanlo, ha afirmado que "el modelo actual necesita mejoras, reformas de calado y la adopción de decisiones valientes y con visión de futuro". "Estamos en una situación en la que ni los pacientes están conformes ni los profesionales sanitarios están a gusto. Era necesario un plan de acción global que complementara esta estrategia. Hay que implementar medidas que intenten revertir la situación actual, con mejoras en la calidad del trabajo y en la capacidad de resolución de la Atención Primaria. Este plan era una necesidad acuciante y urgente", ha dicho, avalando el trabajo del Departamento de Salud.

El portavoz de EH Bildu, Txomin González, ha coincidido con Navarra Suma en que "se echan en falta muchos aspectos que un plan de actuación debería tener y que en este plan no encuentro". "En la anterior legislatura estuvimos constantemente intentado conseguir que se desarrollara la Estrategia de Atención Primaria y sólo al final conseguimos que se aprobara el documento. Han pasado dos años de legislatura y seguimos viendo todas las deficiencias y necesidades de Atención Primaria y se sigue siendo incapaz de poner soluciones", ha afirmado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha reconocido "la enorme capacidad de la Atención Primaria durante la pandemia" y ha valorado la "priorización" que está dando a este nivel sanitario, que "puede pecar de no tener fecha ni cantidad, pero también hay que entender la situación en la que estamos". "En el segundo trimestre ya van a avanzar en la mejora de accesibilidad y en el refuerzo de profesionales", ha valorado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "la pandemia ha puesto en evidencia las fortalezas y las debilidades, no todo es tan malo, lo que ha demostrado el Servicio Navarro de Salud es que tenía una capacidad bastante alta". "Se han mostrado unas debilidades que no eran nuevas y ha llegado el momento de abordar esas deficiencias y consolidar las fortalezas. No esperaba de hoy grandes cosas. Me parece que las propuestas que han señalado son adecuadas, aunque veo poca concreción, pero espero que se vaya concretando con el tiempo", ha dicho.