Bildu avisa al Gobierno del “coste político” de aceptar la oferta de Navarra Suma

Actualizada 14/10/2020 a las 06:00

Después de con Navarra Suma, la presidenta María Chivite y la consejera Elma Saiz se reunieron con los portavoces parlamentarios de Bildu, Bakartxo Ruiz y Adolfo Araiz. Cerca de hora y media de encuentro tras el que los abertzales detectaron una disposición “mutua” de “seguir hablando”. “Nos hemos emplazado a futuras conversaciones y encuentros para profundizar en la posibilidad de llegar a un acuerdo”, aseguró Ruiz.

La reunión, según describió la abertzale, les sirvió a ambas partes para analizar el grado de cumplimiento del último acuerdo presupuestario al que llegaron, las prioridades que deberán tener los Presupuestos para 2021, el marco de negociación y las medidas fiscales. “Hemos trasladado nuestras propuestas y el Gobierno nos ha manifestado las cuestiones que está barajando, No hemos profundizado como primer contacto pero si hemos tanteado y esperamos que en futuras conversaciones podamos avanzar un poco más y ver qué nivel de acuerdo se puede alcanzar”, dijo Ruiz. “Y hemos hablado de las medidas fiscales que el Gobierno está valorando y hemos hablado también de las nuestras, y ahora queda por ver si hay un punto intermedio que permita seguir avanzando”. La próxima cita entre Ejecutivo y Bildu no tiene fecha. “Aunque no se va a dilatar demasiado, teniendo en cuenta que el anteproyecto de Presupuestos tiene sus plazos y el Gobierno tiene interés en que se aprueben lo más en plazo posible”, expuso.

Preguntada por si notaron en María Chivite buena acogida de la propuesta de Navarra Suma sobre posibitarle los Presupuestos si no los pacta con Bildu, Ruiz respondió que “será el Gobierno el que tenga que contestar”. “La impresión que tenemos es que NA+ se equivoca si pretende condicionar que haya o no una negociación con EH Bildu”. Por la mañana, Adolfo Araiz ya había hablado: “El Gobierno debe ser consciente del coste político que tendría aceptar la propuesta de NA+. Tiene que valorar si está dispuesto a aceptar ese chantaje y estar preso de las decisiones de Navarra Suma a la hora de tomar sus iniciativas políticas, de conseguir mayorías”.

