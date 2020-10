Chivite dice a Navarra Suma que Bildu estará en la negociación presupuestaria

Actualizada 13/10/2020 a las 22:48

La propuesta de Navarra Suma de facilitar la aprobación de los presupuestos si el Gobierno no los pacta con Bildu sigue ahí, pero de momento no ha sido aceptada por la presidenta María Chivite. La mejor muestra es que tras una reunión telemática con NA+, Chivite mantuvo el encuentro previsto con EH Bildu. Y dejó claro a ambos grupos que no va a excluir a esta última coalición. Chivite inició ayer martes los contactos para la elaboración de los presupuestos de Navarra del año que viene. Primer