Alcaldes piden el desvío de camiones de la N-121-A por obras en Guipúzcoa

Actualizada 14/10/2020 a las 06:00

Los alcaldes de Cinco Villas requieren en una carta enviada al Gobierno de Navarra y a la Diputación Foral la necesidad de extremar las medidas de seguridad en el tramo guipuzcoano de la N-121-A con motivo de la ejecución de obras. Según dicen, desde el 21 de septiembre, la carretera permanece cortada “entre los enlaces de Intxaurreta y Gurutze”. Como alternativa, es preciso desviarse por la comarcal GI-3455 que discurre paralela al río Bidasoa hasta desembocar en Irún. “Hasta solucionar los problemas estructurales que se han generado en los dos viaductos”, se mantendrá la alternativa. Los trabajos -aseguran los alcaldes- durarán hasta diciembre.

“Ante nuestra sorpresa, conociendo las características de la antigua carretera y teniendo en cuenta el riesgo existente -señalan en su carta-, no se han adoptado medidas adicionales como el desvío de camiones o la limitación del tráfico rodado para el transporte de mercancías. No se han colocado señales luminosas especiales. No hace mucho y por otras razones se redujo el tráfico pesado mediante matrículas pares e impares. La situación actual es suficiente razón para aplicar dicha medida de nuevo”. Con esta referencia aluden al desvío parcial del transporte por la A-15 que se llevó a cabo durante cinco meses hace dos años. La medida reguló el tránsito de vehículos pesados, en función de su matrícula par o impar, durante las semanas de ejecución de mejoras en los túneles de Belate.

QUEJAS VECINALES

Ahora, en una situación que los alcaldes interpretan parecida, han vuelto a arreciar las quejas de cuantos utilizan el eje como comunicación entre sus hogares y sus destinos de trabajo, estudio, ocio o consulta médica, entre otros motivos. “A lo largo de estas semanas -afirman-, hemos recibido varias quejas por parte de los usuarios de la carretera, ya que el tráfico es muy denso, lleno de camiones. Muchas veces, debido a las condiciones de la propia carretera y de la velocidad, los camiones invaden el carril contrario. La inseguridad nos preocupa. Desgraciadamente no tenemos otra carretera o alternativa para movernos. Ya ha habido varios ‘sustos y escapadas’”.

Las estadísticas, al menos, en Navarra, muestran un aforo circulatorio de 11.000 vehículos al día, de ellos, el 30% son camiones. Si la N-121-A discurre por 62,7 kilómetros de la Comunidad foral, continúa por los 6,6 de Guipúzcoa que conduce hasta la frontera a través de Irún. El Gobierno foral se encuentra inmerso en los trámites de licitación del primero de los cinco tramos del ‘2+1’. Un acuerdo obliga a la Diputación foral de Guipúzcoa a acomodar el suyo a los cambios que se efectúen.