Ollo lamenta que NA+ "se haya salido a la primera de cambio" del Plan de Convivencia

Actualizada 21/09/2020 a las 12:42

La consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha lamentado que Navarra Suma "se haya salido a la primera de cambio" del debate y elaboración del Plan de Convivencia, "un debate no sólo interesante, sino necesario e imprescindible en cualquier sociedad democrática".

A preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, Ollo ha lamentado la "autoexclusión" de Navarra Suma de un plan que, según ha dicho, "va a ser la primera reflexión no sólo de los grupos políticos, sino de la sociedad en torno a qué entendemos por convivencia, paz, memoria y derechos humanos en Navarra".

Ha afirmado que "todavía entiende menos" que "el primer partido de la oposición se autoexcluya de este debate y diálogo" cuando el plan está en la fase inicial. Y ha señalado que desde el Gobierno tampoco entienden "por qué se arroga la representatividad de sectores que ya está participando en el plan y que van a participar en esta segunda fase".

En cualquier caso, Ollo ha afirmado que "seguimos teniendo la puerta abierta" y se ha dirigido a UPN, "partido que escenificó que se salía de ese plan", para que "en cualquier momento se pueda incorporar a él". "Es un plan estratégico que tiene que contar con la participación del mayor número de voces, las voces más plurales desde la diversidad ideológica y social", ha subrayado.

Según ha indicado, el plan "va a continuar" y ha incidido en que se trata de "un plan ambicioso" al ser "la primera vez que nos hemos planteado reflexionar, debatir y dialogar desde la pluralidad" de Navarra. Por ello, ha insistido en que "no entendemos esta postura de UPN de que a la primera de cambio se sale y no entendemos que diga que los sectores que representa no están, porque están y van a estar".

Ha cuestionado, además, Ollo las palabras del parlamentario Iñaki Iriarte sobre los motivos para no participar en la elaboración del plan y ha afirmado que "parecía que reducía la convivencia de una sociedad a la violencia terrorista de ETA".

"Evidentemente ha causado un gran daño en la sociedad navarra, este Gobierno como el anterior siempre ha dicho que condenábamos esa violencia, como condenamos otras violencias que se han ido produciendo. Ese es un ámbito que el plan tiene que trabajar y es interesante ver hasta donde vamos a poder llegar a consensos y hasta donde vamos a escenificar de manera pacífica los disensos, pero la convivencia es mucho más que la violencia terrorista de ETA con todo lo importante que es", ha declarado.

En este sentido, ha remarcado que "estamos hablando de una sociedad cada vez más plural y diversa" con "una diversidad racial en Navarra, de género o lingüística" y con distintos conflictos y ha señalado que el plan quiere hacer "una reflexión" sobre todo ello para la convivencia. "Por eso, me sorprende todavía más que UPN ase haya salido a la primera de cambio", ha aseverado.