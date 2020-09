Actualizada 21/09/2020 a las 14:17

El portavoz parlamentario de Navarra Suma, Javier Esparza, ha justificado este lunes la retirada de su grupo de la comisión encargada de trabajar en un plan de convivencia por la "exclusión" de sus ideas y porque se pretende "blanquear" a EH Bildu.



"El Gobierno quiere construir su relato: Aquí hubo un conflicto político. El relato cómodo para Bildu y el nacionalismo" pero que no comparte NA+ ni a su juicio en es España el resto de partidos, por lo que, ha precisado, "no vamos a participar en un plan para blanquear a Bildu y manipular la historia".



Y ha criticado las "políticas sectarias y excluyentes ya implantadas en la pasada legislatura" y recordado que este fin de semana han sido las Juventudes del PSE las que han pedido que no blanquee el pasado de la coalición abertzale.



Un comentario por el que el PSN no se ha dado por aludido, según ha indicado Ramón Alzórriz, quien ha precisado que en caso contrario reflejará que se desconoce la realidad de lo que los socialistas hacen en Navarra .



"Hacemos política con altura de miras, con medidas para fortalecer el sistema educativo, sanitario y derechos sociales, y también que busquen la paz y la convivencia en nuestra tierra", ha subrayado.



Por eso ha dicho "lamentar" la "autoexclusión de Navarra Sumas antes de empezar" los trabajos de la comisión ya que "no se puede aportar si no se participa" y ha añadido que "no se trata de blanquear ni de olvidar" sino de reclamar "verdad, justicia y reparación" pero "dando pasos también por la convivencia".



En esta línea, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha apuntado que "hay diferencias muy profundas" entre partidos "pero quedarse solo expresa bien claro quien va en sentido contrario en la autopista en un trabajo tan necesario para encarar un futuro de convivencia".