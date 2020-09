NA+ se retira del Plan de Convivencia por "excluir" a "un amplio sector social"

Actualizada 18/09/2020 a las 13:11

Navarra Suma ha anunciado su retirada del proceso de elaboración del Plan Estratégico de Convivencia propuesto por el Gobierno foral al entender que el Ejecutivo "trata de imponer un marco de discusión en la medida de sus intereses políticos" y no tiene en cuenta a un "amplio sector de la sociedad navarra que políticamente representa" Navarra Suma.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el parlamentario y portavoz de la coalición en la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento de Navarra, Iñaki Iriarte, quien ha afirmado que este plan "no busca el encuentro entre las diversas sensibilidades de Navarra y tampoco que quienes practicaron o apoyaron el terrorismo hagan un examen de conciencia y un proceso profundo de autocrítica acerca de los postulados que les llevaron a cometer o apoyar estos crímenes".

En su opinión, lo que pretende Ejecutivo foral es "avanzar en una agenda política" y ha considerado que el plan "es un traje de hechuras cómodas" para EH Bildu, Geroa Bai, Podemos y "todos los defensores de que aquí no hubo terrorismo sino un conflicto político". Según ha añadido, es un plan "especialmente cómodo" para Pedro Sánchez y María Chivite que "de alguna manera necesitan hacer gestos a Bildu".

Iriarte ha basado sus afirmaciones en dos documentos publicados en la página web del Plan de Convivencia. Uno de ellos, ha explicado, recopila las 34 entrevistas a "personas referentes" entre las que hay cargos públicos del Gobierno de Navarra, de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y diversos colectivos, pero entre las que no se encuentra "ni una sola persona que dé voz al amplio sector de la sociedad navarra que políticamente representamos".

"Al parecer, de acuerdo al actual Gobierno de Navarra, no hay entre nosotros personas que puedan ser referentes en un marco para la convivencia", ha criticado. "Tenemos derecho a ser representados y sentirnos excluidos ante la evidencia de que no se haya querido contar a la hora de definir un marco de referencia con una parte tan importante de la sociedad navarra que, no olvidemos, nunca utilizó la violencia ni el ojo por ojo", ha resaltado.

Por otro lado, se ha referido a un segundo documento que recoge las ideas y aportaciones al plan. Ha criticado que "de las 350 líneas" de las que consta el documento, "las de Covite ocupan nada más que seis líneas", mientras que Salhaketa, "que se ha referido al suicidio de un preso de ETA como una aplicación extrajudicial de la pena de muerte", tiene "nueve líneas"; Foro Social, Foro Gogoan o Elkarrekin "tienen 40" y "un sólo miembro de Podemos tiene 14". "Una gran parte de Navarra ha sido dejada de lado conscientemente", ha asegurado.

El parlamentario de NA+ ha señalado que este documento incluye "bellísimas palabras acerca de dar voz a todos los grupos, la pluralidad, la diversidad, erradicar el odio" pero que la Dirección de Paz y Convivencia "las ha convertido en papel mojado al excluir prácticamente a todas las voces que podían incomodarla".

Navarra Suma echa de menos "muchas realidades" en el marco definido para el Plan de Convivencia. Así, ha criticado que no se incluya "el problema de la 'españolfobia', las agresiones a personas por llevar la camiseta de la selección española, el odio a las Fuerzas de Seguridad, la invasión y monopolización de los espacios públicos y deportivos por parte del nacionalismo vasco radical, los insultos a los representantes del pueblo en la procesión de San Fermín, el problema para formar listas en muchos municipios del norte de Navarra o los 'ongi etorris' a terroristas".

"Se ha optado por esquivar estas realidades, ahondar en frases bonitas y respaldar el documento con entrevistas en las que se nos dice que el gran problema de la sociedad es la euskarafobia", ha reprochado.

Iñaki Iriarte ha destacado que las fuerzas que forman parte de Navarra Suma -UPN, Cs y PP- "no representan ninguna amenaza para la convivencia, nunca han apoyado asesinos, nunca los han integrado en sus listas, nunca han insultado, nunca han acosado, y reaccionarán de manera inmediata ante cualquier amenaza o agresión a cualquier persona, tenga las ideas que tenga". "Nadie podrá decir que nuestra retirada de la elaboración de este Plan de Convivencia supone un boicoteo a la convivencia. No es a nosotros a quienes se nos tiene que convencer de la necesidad de dialogar y respetar, ni de la pluralidad de esta tierra y del derecho y deber de todos a convivir con quienes piensan de manera diferente", ha concluido.