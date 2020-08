Navarra tiene 50 brotes activos de Covid-19, un tercio afecta a más de 10 personas y tres a más de 20

Actualizada 12/08/2020 a las 15:29

La directora gerente del Instituto de Salud Pública de Navarra, Marian Nuin, ha pedido que se disminuya el número de personas en reuniones familiares y se cuide “el espacio privado en reuniones familiares y celebraciones”.



Ha advertido de que los brotes actuales en Navarra, que son 50, se dan “sobre todo a nivel familiar y a nivel social, en reuniones y celebraciones como cumpleaños u otros encuentros de personas”.



Nuin ha hecho públicos los datos de brotes en Navarra, medio centenar, que se dividen en 22 del entorno familiar, 15 en el ámbito social, 8 en el laboral, 4 en el familiar-laboral y 1 en el social-laboral.



De ellos, ha dicho, un tercio de los brotes tiene implicadas a más de 10 personas, otros tres tienen a más de 20 personas y por último el 'brote 14' de Pamplona, denominado así, originado en el ocio nocturno y que afecta a más de 200 personas” y que es conocido por su afección en el barrio de Mendillorri.



La consejera de Salud, Santos Induráin, ha recordado que “el virus no está aquí, no se ha ido y tenemos que convivir con él”, y por ello ha señalado que a la vista de los datos “aún el aumento de casos no tienen un impacto en la presión del sistema asistencial, pero sí tiene preocupación”.



En este sentido, ha recordado que “otra forma de ocio y de relación social es posible, porque el coronavirus nos ha enseñado a ser prudentes”. Por ello, ha señalado que desde el departamento de Salud, “más allá de apelar a la responsabilidad individual y colectiva hay que evaluar y anticiparse”.



Ha incidido en que el incremento en número de casos de las últimas semanas tiene que ver con las relaciones familiares, sociales y de ocio, “y también en el entorno laboral”.

Ha advertido de que “como la sociedad es muy móvil, existe riesgo de que entre en dos entornos más delicados como son el sanitario y el sociosanitario”.



Por ello ha indicado que las acciones del Gobierno se encaminan a “proteger a las personas más vulnerables y a los recursos claves”. Para ello, la estrategia se basará en reforzar el sistema del equipo de rastreo y la detección precoz, formado por 38 profesionales y otros 100 que según la situación trabajan también en el rastreo.



El aumento en el equipo de rastreo llevará a tener 52 profesionales en el equipo de rastreo “formado en su mayoría por enfermeras y también se incorporará a trabajadores sociales, por su importancia en este caso” y que se sumarán a finales de la próxima semana.



También ha pedido la reducción de los contactos sociales, blindar el sistema sociosanitario y preparar así el sistema para lo que podrá venir “con la colaboración necesaria de la sociedad”.



En este sentido, Nuin ha pedido ceñirse al protocolo cuando ha habido situaciones de contacto con positivos. Ha recordado que en caso de tener un contacto positivo, es necesario realizarse una PCR y que “aunque ésta dé negativo, hay que mantener una cuarentena de 10 días” que finalizará con otro PCR que dé negativo pero “no se podrá salir de la cuarentena de manera individual”.



Por su parte, el director general de Salud, Carlos Artundo, ha reconocido que “habrá medidas concretas” en Tudela para controlar los rebrotes y ha confirmado que el departamento ya está hablando con el Ayuntamiento de la localidad.



Ha señalado que se pondrán en marcha “en un corto espacio de tiempo” y que esta acción responde al establecimiento “de medidas más duras” tal como ya se hizo en los rebrotes de Mendillorri, Sangüesa, Murillo El Fruto y Carcastillo, aunque no ha determinado qué medidas forman parte de este plan.



Tras la presentación de los últimos datos de contagios por coronavirus en Navarra por parte de la consejera de Salud, ha indicado que “ante la situación en Navarra procede tomar las medidas y darles una vuelta de tuerca en materia de prevención y precaución”.



“Tenemos los datos y la realidad, que es que hay una base de circulación del virus significativa entre nosotros y por tanto hay que tomar nota y reforzar las medidas”, ha evaluado el director general de Salud.



Ha recordado, por último, que el departamento sigue con la estrategia en Navarra de lucha contra la pandemia que “incluye la detección precoz, el testeo potente de PCR y el rastreo de contactos” que, como ha informado la consejera de Salud, tendrá un refuerzo en personal durante la próxima semana.



Por último, ha indicado que la estrategia del Gobierno termina con la cirugía selectiva, “que se basa en la preservación de la salud pública en Navarra y al mismo tiempo de la vida económica, social, económica y psicológica porque bastante ha sufrido ya la actividad económica”.

