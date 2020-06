Sindicatos se concentran para exigir el cumplimiento del Pacto Educativo

Actualizada 19/06/2020 a las 13:33

Los sindicatos LAB, STEILAS, AFAPNA, ANPE, CCOO y UGT han vuelto a concentrase para exigir el cumplimiento del Pacto Educativo. En esta ocasión la concentración ha tenido lugar frente al Parlamento de Navarra coincidiendo con la comparecencia en comisión del consejero de Educación, Carlos Gimeno, a quien han requerido ese cumplimiento, una demanda que han exhibido en una pancarta.



Los sindicatos recuerdan que el Parlamento aprobó por unanimidad el 10 de junio una resolución para que se siga dando cumplimiento al Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra e insta al Gobierno a que garantice la reducción de jornada a los docentes de más de 57 años, conforme se recoge en el Pacto, a partir de septiembre de 2020.



Ante ese acuerdo, aseguran que "no se puede entender que todos los grupos parlamentarios voten a favor del cumplimiento del pacto y el Gobierno de Navarra no haya implementado ya las medidas previstas y calendarizadas".

Además indican que el consejero "se ha comprometido con el cumplimiento del pacto en el Parlamento de Navarra, en el acuerdo programático, ante la mesa sectorial de la Educación Pública y en diversas declaraciones a los medios de comunicación". por lo que "no puede desdecirse de la palabra dada".



Al respecto apuntan que tienen experiencia de "otro pacto que no se cumplió, el de 2007-2011", y que además de ello fue seguido de "unos recortes salvajes sobre la educación pública".



"Este pacto es el fruto de una larga y difícil negociación con el Gobierno, en la que hubo que superar muchos escollos referidos a aspectos presupuestarios, por lo que la excusa de que no hay dinero no tiene ningún sentido".



En esa línea inciden en que su cumplimiento supondría "la mejora de muchos aspectos: formación, sustituciones, ratios, atención a la diversidad, impulso a la escuela rural, comedores escolares, autonomía energética o software libre".



Dentro de esa medidas destacan como dos "largamente esperadas": la compensación de las horas de dirección para los centros rurales y las reducciones de horas de docencia por edad al personal de 60 años que no se están efectuando, y no se contemplan en las plantillas para el próximo curso la reducción para el profesorado de 57 años.



Por otra parte, reclaman una reunión urgente de la comisión de seguimiento del pacto, ya que se tiene que reunir un mínimo de tres veces por curso y en este solo se ha realizado una.

