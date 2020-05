Actualizada 22/05/2020 a las 18:05

En las últimas horas se han confirmado cinco nuevos positivos de COVID-19 con pruebas PCR, que elevan el total a 5.200 y la cifra de fallecidos se sitúa en 508, dos más que en la jornada anterior, según los datos facilitados por la consejera de Salud, Santos Induráin.

Induráin se ha pronunciado en este sentido en la rueda de prensa en la que, junto con la presidenta, María Chivite, ha valorado el pase de Navarra a la fase 2 de la desescalada.

Los datos facilitados por el Gobierno foral revelan que, además, en las últimas 24 horas no ha habido ningún ingreso en centros hospitalarios y que, por el contrario, tres personas han sido dadas de alta de ellos, mientras que dos han pasado de la UCI a planta, de forma que a día de hoy hay 83 hospitalizados con 68 en planta, 12 en UCI y 3 en sus domicilios.

En cuanto al ámbito sanitario, hay 73 personas infectadas, 6 menos que el jueves.

"Los datos esperanzadores consolidados" de la epidemia han sido tenidos en cuenta por parte del Ministerio de Sanidad a la hora de dar esa autorización, ha reconocido la consejera, quien ha sostenido que las cifras de las últimas semanas "han permitido dar los pasos hacia esta nueva fase y avanzar".

No obstante ha insistido en que no se puede bajar la guardia, "hay que estar muy atentos", si bien ha valorado que la reapertura de la actividad social y económica "no se está traduciendo en un repunte de contagios", aunque en el medio sociosanitario ha habido "algún foco", en el que están "totalmente proactivos, detectándolo, con alerta temprana y chequeo de todos los residentes y profesionales".

"Llevamos unas semanas con números de casos con PCR reducidos, hoy cinco nuevos y la media esta semana ha sido de una decena, el total de nuevos contagios es de 5.200", ha señalado, a lo que ha añadido que esta semana ha habido "tres días sin fallecimientos y una media diaria que no llega a uno y en total tenemos 508", lo que ha asegurado lamentan "con mucho pesar". Un total de 83 pacientes continúan hospitalizados.

El sistema de salud, ha asegurado, está preparado para cualquier respuesta ante un nuevo brote, pero sobre todo trabaja para que no se produzca, de ahí el sistema de detección de nuevos casos y seguimiento de casos estrechos".

Pese a esta evolución favorable ha insistido en la "responsabilidad y el sentido común de todos" a la hora de extremar las precauciones y en esa línea ha anunciado la puesta en marcha de una campaña que incide en los "dos metros", la distancia de seguridad para "relacionarse, disfrutar, pasear, cuidar a los que nos cuidan desde un punto de vista solidario, coherente y responsable".

Por otro lado ha comentado que los centros de salud y los hospitales están retomando sus actividades ordinarias siempre teniendo en cuenta las lecciones aprendidas".

