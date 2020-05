Navarra tendrá acceso al fondo de 16.000 millones para las Comunidades Autónomas

Actualizada 05/05/2020 a las 12:04

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado este martes que la Comunidad foral tendrá acceso al fondo de 16.000 millones de euros anunciado por el Gobierno de España para las Comunidades Autónomas con el fin de afrontar la crisis del coronavirus.



Navarra, comunidad que no forma parte del régimen común, había solicitado una reunión de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico con el Estado para abordar el reparto de este dinero.



María Chivite ha explicado que este lunes, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que participan las Comunidades y el Gobierno de España, se confirmó que Navarra tendrá acceso al reparto de los 16.000 millones. "Sabemos que Navarra va a poder participar de esos 16.000 millones porque así se lo trasladaron a la consejera de Economía y Hacienda", ha explicado la jefa del Ejecutivo.



De esta cuantía, 10.000 millones se repartirán siguiendo indicadores "muy objetivos" en el ámbito sanitario, como el número de pacientes en UCI. No obstante, en cuanto a 5.000 millones que se asignarán por la pérdida de recaudación, no se ha concretado con qué criterios se van a repartir.



Chivite ha esperado poder aclarar esta cuestión en la reunión bilateral entre Navarra y el Gobierno de España, que ha deseado que se produzca "en breve".

