María Chivite: "Solo habrá test de diagnóstico para las personas que tengan síntomas"

26/04/2020 a las 06:00

Maria Chivite Navascués (Cintruénigo, 5 de junio de 1978) va a cumplir su primer año de Gobierno en una situación que nunca hubiera imaginado. Más de 670.000 navarros están confinados en sus casas desde hace seis semanas, con la única libertad de movimiento que permiten las actividades esenciales. Los sacrificios son muchos. Cientos de familias ni tan siquiera han podido enterrar como quisieran a los suyos y cada vez hay más incertidumbre sobre la vuelta a una normalidad que ya no será la misma. Varios de los consejeros y altos cargos se han contagiado con el coronavirus, aunque María Chivite ha seguido al frente del Gobierno y no se ha hecho ninguna prueba de diagnóstico porque, según recalca, “no he tenido síntomas”. La pandemia no trae libro de instrucciones y la presidenta reconoce en esta entrevista que aprenden “sobre la marcha”, que se han cometido “algunos errores” en la gestión y que cuando esto ocurre “no hay problema en rectificar”. La presidenta agradece la “ejemplaridad” de la población navarra en este duro confinamiento y ve necesario que los políticos tomen ejemplo de esa unidad en la respuesta. Precisamente la suma de los esfuerzos de la red sanitaria pública y privada de Navarra es la que ha hecho posible que hubiera camas y plazas de UCI suficientes en lo más duro de la pandemia. Hasta ayer, el coronavirus se había cobrado oficialmente 429 víctimas en Navarra y la cifra de contagiados ascendía a 5.274. También fijó las reglas a la hora de realizar esta entrevista el viernes por Skype: la presidenta desde su despacho y los periodistas en la redacción de Diario de Navarra.

Debemos empezar recordando a los cientos de víctimas de esta pandemia, especialmente a los más de 360 navarros que han muerto en residencias de mayores con coronavirus o síntomas compatibles. ¿Ha hecho el Gobierno de Navarra todo lo que estaba en sus manos?

En nuestras residencias vive una población especialmente vulnerable, con una media de edad de 83 años y en un entorno comunitario, lo que motiva, efectivamente, que estos datos de fallecimientos sean muy altos.

Motivo por el que requerían de una especial atención...

Desde luego. Y el Gobierno ha hecho todo lo que estaba en su mano por proteger a estas personas más vulnerables. Ha ido tomando decisiones semana a semana. Todas las semanas hemos ido reforzado la atención. Ahora, por ejemplo, acabamos de tomar la decisión de iniciar un plan piloto entre el departamento de Derechos Sociales y el de Innovación para poner a los residentes unos brazaletes de medición de temperatura.

¿Cuándo van a culminar los test de diagnóstico previstos para los casi seis mil navarros que viven en residencias?

El martes se terminó de hacer todos los test a todas las residencias de más de 50 camas. Creo que llevamos ya unos 4.500 pruebas PCR en las residencias y terminaremos en breve.

¿No podía haber contado el Gobierno de Navarra antes con los laboratorios privados para realizar test PCR en las residencias?

Se está hablando mucho del tema de los laboratorios privados y en Navarra, concretamente, el CIMA no fue un centro acreditado por el Instituto de Salud Carlos III hasta el día 18 de abril. Este Instituto no habilitó su protocolo para ser un centro habilitado hasta el día 8 de abril. Ese mismo día el CIMA mandó un correo al Servicio Navarro de Salud, porque previamente la autoridad sanitaria navarra debía decir si podían o no acreditarse. Navarra contestó favorablemente en una semana y se le acreditó el día 18.



Test, ¿masivos o no?

El CIMA tiene capacidad para realizar más de mil pruebas de diagnóstico PCR al día. ¿Van a utilizar esos recursos?

Desde el Gobierno de Navarra ya hemos dicho que vamos a hacer test de diagnóstico a todas aquellas personas que tienen síntomas. No se trata de cuántos vamos a hacer, sino de saber para qué queremos hacerlos. Los test PCR son de diagnóstico y se utilizan cuando hay síntomas.

¿Pero van a recurrir al CIMA?

Utilizaremos todos los recursos que sean necesarios. Pero no hay que engañar a la población haciéndole creer que se van a hacer test de diagnóstico a los 660.880 navarros que hay en el padrón este año. Se harán sólo a la población que tenga síntomas y ahora estamos en disposición de decir que todas las personas que tengan síntomas y vayan a un hospital o a un centro de salud tendrán su prueba PCR.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, la oposición y hasta sus socios de Geroa Bai insisten en ‘más test, más test y más test…’.

¡Pero que no se trata de hacer más test! Se trata de pensar para qué. Cuál es la estrategia para hacerlos. Si no, tendríamos que hacer test de manera continua y sistemática a toda la población. Porque hoy una persona puede dar negativo, pero pasado mañana no sabemos qué dará. Como cualquier prueba diagnóstica sólo tiene sentido cuando hay síntomas.

¿Ni siquiera le ve sentido para las personas que han estado en contacto con personas contagiadas?

Pues si tienen síntomas también se les hará.

Los colegios de médicos y enfermería insisten en pedir explicaciones por la fiabilidad de los test rápidos que se están haciendo.

La estrategia del Gobierno es basar el criterio de diagnóstico en los test PCR, que es lo que hemos utilizado de manera más masiva. Son más de 18.000 las pruebas PCR realizadas hasta ahora.

Sin embargo, los test rápidos se han seguido haciendo...

Pero no con criterio de diagnóstico.

¿Los test rápidos que están utilizando no tienen la calidad suficiente o no se están haciendo bien?

Lo que tienen es una fiabilidad inferior a las pruebas PCR.

Por zanjar este asunto. ¿El Gobierno foral tiene claro que la realización masiva de test a la población no va a ser parte de su plan de desconfinamiento?

¡Claro que hacer test de diagnóstico PCR es parte del plan de desconfinamiento! Porque para hacer el desconfinamiento tú tienes que tener controlado todo el diagnóstico. Y los test PCR son para hacer diagnóstico. Al mismo tiempo, se va a elaborar un mapa inmune con una muestra de dos mil navarros. Se va a llevar a cabo en colaboración con el Ministerio y mediante unos test nuevos. Esto nos va a dar una visión de cómo está de inmunizada la población navarra. Es como si realizara una encuesta a la población para poder saber de manera generalizada el porcentaje de inmunización de la población.



Mascarillas en los ‘súper’

Son reiteradas las quejas de médicos, personal de enfermería y otros profesionales del sector sanitario por la falta de medios de protección y su inadecuación. Unos 745 profesionales se han contagiado ya. ¿Está el Gobierno de Navarra en condiciones de facilitárselos?

Es cierto que hemos pasado momentos más complicados, en los que hubo problemas de abastecimiento de material de protección. Pero consideramos que ya estamos garantizando a todos los profesionales sanitarios, sobre todo a los que están en contacto directo con personas contagiadas por covid-19, el material suficiente y adecuado.

No hace muchos días se facilitaron mascarillas defectuosas a más de un millar de sanitarios navarros. ¿Nadie va a asumir esa responsabilidad?

El Gobierno lo que ha hecho es retirar esas mascarillas y hacer test PCR a todos aquellos profesionales sanitarios que han estado utilizando esas mascarillas. No es que esas mascarillas fueran defectuosas, sino que tenían un efecto de protección menor que otras mascarillas y por eso han sido retiradas automáticamente.

Y los famosos respiradores que inicialmente retuvo Turquía, ¿se están utilizando? ¿en que estado llegaron?

Los famosos respiradores de Turquía llegaron y en estos momentos no es necesaria su utilización porque hemos ido bajando el número de personas ingresadas en UCI de manera continua, pero siempre es bueno tener un stock de este tipo de recursos.

¿Consideran un error que se desaconsejara el uso de mascarillas en un principio?

El uso de mascarillas en estos momentos es recomendable y por eso se ha hecho una intervención en su precio. No creo que debamos considerar si las cosas han podido ser erróneas o no en un momento, que errores también los ha habido, ojo, sino que todos hemos ido aprendiendo del comportamiento de este virus. Los propios profesionales sanitarios al principio decían que la situación era peor para las personas inmunodepresivas y, sin embargo, ahora se han dando cuenta de que esas personas están saliendo mejor de situaciones complicadas por su sistema inmunológico más deprimido. Quiero ilustrar con ello que todos estamos aprendiendo del virus a lo largo de estas semanas y estos meses. Y conforme vamos aprendiendo el comportamiento del virus y cómo se va extendiendo en la población se van tomando las medidas que se ha considerado oportunas.

¿Va a tener la población suficientes mascarillas cuando se inicie el desconfinamento?

Sí, nosotros ya hemos hablado con el Colegio de Farmacéuticos de Navarra y a partir de este fin de semana se van a poder suministrar a través de las farmacias, pero también en los supermercados.

¿Cómo valora que el Ministerio de Sanidad interviniera hasta quince mil mascarillas que una asociación navarra de residencias había comprado para protección de su personal?

Yo creo que eso está confirmado. Ojo con esa pregunta, porque ese dato no está confirmado.

Es lo que denunció el presidente de esta asociación.

No tengo constancia por parte del Ministerio de que haya sido así.

