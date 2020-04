26/04/2020 a las 06:00

¿Qué plan tienen para la que la población pueda empezar a volver a su vida normal?

A la población no hay que engañarla. Tenemos que tener muy presente que vamos a convivir con el virus durante un tiempo, al menos hasta final de año. Vamos a tener que continuar con las distancias sociales, las medidas de prevención y las medidas higiénicas.

Navarra es una de las comunidades con mayor incidencia de casos en las últimas dos semanas en España. ¿Por qué ha dicho que puede ser una de las primeras en llevar a cabo la progresiva vuelta a la normalidad?

El pilotaje no tiene que ver con ser los primeros, es medir, a eso es a lo que nos ofrecimos. Yo no he dicho que saldremos los primeros en el proceso de desescalada. Lo que he dicho es que Navarra está preparada para comenzar un proceso de desescalada.

¿Eso qué significa?

Para tener esta opinión hemos atendido a cuatro criterios. Uno, el epidemiológico. La tasa de contagios va bajando mucho. Luego están los recursos sanitarios. Jamás Navarra ha llegado a su tope, de hecho, tenemos a la mitad de personas hospitalizadas que teníamos antes, por tanto, contamos con camas hospitalarias, camas en UCI y personal suficiente. Tercero, tener recursos diagnósticos, porque tenemos capacidad PCR para diagnosticar a todas las personas que tengan síntomas. Y el cuarto es lo que tiene que ver con la protección generalizada, el tema de las mascarillas. Yo creo que Navarra está razonablemente bien preparada en esos cuatro criterios para afrontar un plan de desescalada, que es en lo que estamos trabajando ahora.

¿Cómo harán las personas mayores ese proceso de desconfinamiento?

Es lo que pedía al presidente. No tenemos que renunciar a que salgan a la calle. Es verdad que son más vulnerables por su patología y edad, pero si siguen estando confinados van a tener un deterioro cognitivo y de movilidad muy importante. Tendremos que intentar que estas personas salgan, con muchísima cautela y con medidas específicas de prevención. También tengo que decir que estas personas tienen miedo a salir a la calle. Por lo tanto, ese acompañamiento además tendrá que ser psicológico.

Los niños van a poder ya salir a pasear, ¿y los adolescentes?

Los mayores de 15 años pueden salir como el resto de la población, a hacer servicios esenciales, la compra... Yo creo que lo urgente que tenemos que pedir es que se deje salir a las personas que por salud necesitan andar, pasear, como personas con enfermedades de corazón, por ejemplo.

¿Cuándo va a empezar el desconfinamiento?

El Estado de alarma lo tenemos hasta el 9 de mayo. Ahora se está trabajando en ello. Todas las comunidades tenemos un representante técnico y político en ese proceso de desescalada en el que se está trabajando a nivel nacional. Yo creo que se producirá a partir de ese momento. Primero debemos tener claro cómo lo vamos a organizar, en qué condiciones, con qué criterios específicos de cada una de las comunidades, como los cuatro que he citado.

Miles de negocios están parados, forzados por la situación, y cuando acabe el estado de alarma no van a poder retomar su actividad o lo harán de manera limitada. ¿Qué ocurrirá con ellos, acogidos a ERTES de fuerza mayor?

El Gobierno de España está pensando en medidas transitorias. Para algunas actividades concretas, quizás hostelería y lo que tenga que ver con turismo, estos ERTES se van a tener que seguir ampliando. Y para determinados negocios tendrá que haber medidas intermedias. Este marco laboral es competencia del Estado y están trabajando en ello.

Así imagina Chivite el próximo verano

Hay una pregunta que se están haciendo miles de navarros que ven desde sus ventanas cómo las tardes son cada vez más largas y la primavera explota en todo su esplendor. ¿Cómo será el próximo verano? ¿Podremos acudir a las piscinas y a las terrazas de los bares? Se han suspendido los Sanfermines, ¿tampoco habrá fiestas de los pueblos? María Chivite opina que este verano “vamos a tener que convivir con el virus, por lo que todas las medidas de distanciamiento social e higiene habrá que seguir manteniéndolas. Son medidas que han venido para quedarse un tiempo”. ¿Habrá piscinas? “Bueno, será complicado de organizar, pero si somos capaces de garantizar la limitación de aforos y las distancias entiendo que sí, al menos sería lo deseable, pero lo digo con toda la precaución del mundo”. ¿Las fiestas de los pueblos? “O nos reinventarnos -sugiere- en el modelo de fiestas o será complicado. Es verdad que no son tan masivas como los Sanfermines, pero también las veo complicadas. ¿Qué va a pasar con la hostelería? “La limitación de aforos va a ser imprescindible, pero hay que ir viendo”, concluye.

