¿Apoya la gestión que está haciendo el presidente Pedro Sánchez durante esta crisis?

El presidente Pedro Sánchez está haciendo una gestión como la de todos los presidentes autonómicos, aprendiendo y tomando las decisiones sobre la marcha. El criterio que ha guiado la acción del Gobierno de España ha estado basado en expertos, en técnicos. Es verdad que ha habido cosas que se podían haber hecho mejor, pero todos estamos aprendiendo en este proceso y de una manera muy rápida.

No ha dado la sensación de que actuara con un asesoramiento firme. Ha habido decisiones que se han cambiado al poco tiempo.

¿Qué problema hay en corregir errores?

Cuando se anuncia una decisión importante, el ciudadano piensa que ha habido un asesoramiento previo. Y esos cambios se han producido en muchas ocasiones.

Bueno, pues rectificar es de sabios, ¿no? Es mi opinión.

¿Cree que se tomaron a tiempo las medidas de confinamiento?

Se tomaron con los criterios que los expertos y los científicos nos asesoraron para tomar. Y desde luego, juzgar a toro pasado cosas que se podían haber hecho antes, me parece que es hacer una valoración absolutamente injusta.

España es el país europeo con más contagiados (223.759) y el segundo con más fallecidos (22.902). ¿Cómo no vamos a preguntar por lo que se ha hecho si hay estudios que concluyen que ha sido la peor gestión de la UE?

No, yo no cuestiono que se pregunte por lo que se ha hecho en España. Yo lo he reconocido, habrá cosas que se podrían haber hecho mejor. Todos hemos ido aprendiendo, tanto los profesionales sanitarios como desde luego los políticos.

¿No cree que los profesionales sanitarios han estado muy por delante de los políticos en esta crisis sanitaria?

Los profesionales sanitarios también han aprendido sobre la marcha. Hay tratamientos que empezaron a poner al principio y que ya no los ponen. ¿Por qué? Porque están aprendiendo del virus. Todos lo hemos hecho.

La pena es cómo han tenido que aprender los sanitarios, muchas veces sin el material de protección, y ahí sí tienen responsabilidad ustedes los políticos.

Ya he dicho que hemos tenido problemas de abastecimiento, pero Navarra, España y el mundo entero. Todos hemos ido a comprar lo mismo al mismo sitio.

La primera instrucción sobre la salida de los niños pone en duda quién asesora al Gobierno central o si no atiende a sus asesores.

Es verdad que tras lo que se expresó en un primer momento de acudir con sus padres a la compra, el mismo Gobierno escuchó y vio que no era la decisión más acertada y en escasas horas rectificó. O sea, ¡si se rectifica mal, y si no se rectifica, también mal!

Es que no parecía muy complicado ver que llevar a un niño a un supermercado no era una decisión acertada y asesorada.

¡Por eso se rectificó, porque no fue una decisión acertada!.

¿Hay lealtad suficiente en el Podemos de Pablo Iglesias para apoyar sin fisuras a Sánchez, ve una coalición fuerte?

Como dice el presidente Sánchez, el Gobierno actúa en coordinación y con unidad.

No es esa la imagen que da muchas veces.

Creo también que se saca punta de cuestiones que pueden ser diferencia de opiniones como es normal en un Gobierno de coalición. Pero ahí están los acuerdos y las decisiones tomadas.

Le augura entonces usted buena salud a ese pacto, ¿no?

Yo estoy haciendo una valoración de lo que ha pasado hasta ahora. En el futuro, esperemos y deseemos que sí.

Su gestión en Navarra, ¿ha podido acumular más errores por el seguidismo que ha hecho de Pedro Sánchez?

¿Seguidismo en qué?

Sus socios le han acusado de falta de iniciativa y de ese seguidismo, por ejemplo, en educación o en el tema del material.

¡Si en educación hemos hecho nuestras propias instrucciones antes de que saliera la orden ministerial! En cuanto al material, estuvimos adquiriéndolo por distintas vías, parte que nos trasladó el Ministerio y parte que compramos, también con otras comunidades y otras instituciones. Insisto, el problema ha sido de todos los países y no reconocer esto es no atender a la realidad.

O no atender a la OMS, que llevaba tiempo pidiendo a los países que adquirieran material.

Por eso el problema lo hemos tenido todos los países, ¿no?

Liderazgo de Chivite

¿Está ejerciendo entonces el liderazgo que requiere una crisis de esta gravedad?

Dentro del marco de las competencias que da un estado de alarma, sí. Todos estuvimos de acuerdo en que se convocara ese estado de alarma, lo que implica un mando único que toma la mayoría de las decisiones. Es verdad que se ha escuchado a las Comunidades. Yo sí me siento escuchada en las reivindicaciones que he trasladado al presidente.

¿No le ha faltado algún gesto de cercanía al ciudadano?

Junto a la gente no hemos podido estar. Yo lo que no estoy es haciéndome fotografías. Yo no me he hecho fotos cuando ha venido el avión con material sanitario ni cuando he ido a visitar a las costureras a Refena ni a las mujeres víctimas de violencia de género ni a los pacientes del centro Félix Garrido ni al 112 ni a Policía foral... Para dar las gracias de verdad, como he hecho, no hace falta hacerse fotos.

Si en vez de estar en el Gobierno estuviese en la oposición, ¿qué diría de lo que se está haciendo?

Yo desde luego no estaría haciendo la oposición que está ejerciendo Navarra Suma.

¿Ha contado con el resto de grupos para tomar decisiones?

Los decretos se están aprobando por unanimidad de los grupos, porque los hemos construido con ellos, con sus aportaciones.

En las primeras medidas no fue eso lo que dijeron ni Navarra Suma ni EH Bildu.

Yo personalmente les llamé para que me pasaran sus aportaciones. Y algunas se incluyeron y otras no.

Si la oposición no hubiesen aprobado las ayudas de NA+ para los autónomos, ¿se hubieran aprobado las que finalmente se van a dar de entre 700 y 2.200 euros?

Sí, de hecho a Navarra Suma y a Bildu les dijimos que retiraran sus propuestas, porque el Gobierno estaba ya trabajando en medidas para los autónomos. Y por cierto, bastante más amplias que las de NA+. Les dijimos que lo construyéramos juntos, que ya estábamos trabajando en ello, pero siguieron adelante.

Donaciones y estructura

En semanas han pasado de hablar sobre cómo gastarían el superávit de 2019 a pedir donaciones a ciudadanos y empresas.

La situación ha cambiado de la noche a la mañana, no era algo que teníamos previsto, claro. Y no es que el Gobierno de Navarra esté pidiendo donaciones. Hemos articulado un mecanismo para recibirlas, ya que ha habido muchísimas personas en Navarra, entidades, asociaciones, empresas que han querido darlas.

¿No es incoherente pedir donaciones y mantener el aumento de la estructura del Gobierno que tiene un coste millonario, 24 millones más en la legislatura?

Las donaciones no ha habido que pedirlas. Hemos tenido una avalancha de donaciones de personas con su fuerza de trabajo y de empresas que han querido donar material y recursos económicos.

Pero ¿no es contradictorio necesitar esas donaciones, porque se necesitan, con ese aumento de estructura? ¿Va a reducirla?

No. Gracias a la estructura del Gobierno podemos atender de manera más directa todas las necesidades que la población nos va trasladando y a las entidades con las que estamos trabajando.

140 millones ya gastados

¿Cuánto dinero ha destinado ya su Gobierno a esta emergencia?

Aumenta cada día, como con todo lo que tiene que ver con la atención sanitaria que ha sido nuestra prioridad. Vamos por más de 140 millones de euros.

El superávit ya se ha fundido, ¿legalmente podían gastarlo?

No hay que confundir el superávit con el remanente, que son 140 millones y que ya nos lo hemos gastado. Todo lo que tiene que ver con las normas del gasto está en el aire. Navarra Suma pretende insinuar que nos hemos saltado la legalidad. Nada de eso. De este presupuesto llevamos gastados 109 millones, más otros 25 millones de las medidas de autónomos, más 700.000 de las medidas de I+D. Y estamos cumpliendo con toda la legalidad.

El recorte de ingresos que van a sufrir las arcas forales y el cambio de prioridades les obligará a cambiar los presupuestos de Navarra.

Vamos a reorientar los presupuestos. Es evidente que no tendremos los recursos que esperábamos, pero no vamos a volver a negociar unos nuevos presupuestos para 2020. Es pronto para hacer una previsión sobre la caída de recaudación, porque no sabemos cuándo se va a poder ir reactivando el tejido económico, pero tenemos claro tres criterios importantes: reconducir el presupuesto y reorientar las partidas presupuestarias e ir al máximo de déficit y al máximo de deuda.

Sin embargo, los recortes van a ser inevitables.

No vamos a hacer recortes.

Si va a haber menos ingresos y va a haber más gasto social, de algún sitió habrá que reducir.

Insisto, iremos a déficit y a deuda.

Pero la deuda tiene un límite.

Pues ya veremos hasta dónde llegamos. Además, esperamos que Europa esté a la altura. El Consejo Europeo aprobó ese plan de rescate, veremos en qué condiciones. Luego está la flexibilización de las normas de gasto. Los ayuntamientos nos piden poder utilizar sus remanentes para afrontar sus necesidades.

¿Es cierto que los ayuntamientos tienen un remanente de 72 millones?

Manejan cifras diferentes. Es verdad que hay ayuntamientos, que no todos, que tienen unas cuentas saneadas, no sé si remanentes o superávit, y que desde la Federación Navarra de Municipios y Concejos se nos está pidiendo que se flexibilice la regla de gasto para poder tirar de ese dinero. Es el Gobierno de España el que lo debe autorizar.

¿El Gobierno foral mantendrá las inversiones previstas?

Es evidente que hay inversiones que van a sufrir una ralentización, porque tenemos suspendidos los plazos administrativos. Hay algunas que hemos reactivado, como el Canal de Navarra, con la ampliación de la primera fase en Peralta. Pero otras no se van a poder hacer o al menos no en su extensión.

No tenían grandes inversiones importantes previstas.

Sí, todo lo que tiene que ver con centros escolares, en salud, en centros sanitarios e inversiones de las entidades locales.

¿Y subirán los impuestos?

En este ejercicio presupuestario, no.

Se han agilizado los procesos de compra de la administración, ¿habrá el suficiente control financiero de esas operaciones?

No dudo de la profesionalidad de los interventores del Gobierno de Navarra que harán su labor posterior a la adquisición de todos estos materiales.

