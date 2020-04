Navarra recibe más de 16.000 mascarillas FFP2 para trabajadores del transporte

Actualizada 13/04/2020 a las 16:24

Navarra ha recibido durante los últimos días más de 16.000 mascarillas FFP2 destinadas a trabajadores del sector del transporte. El material ha sido remitido por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.



En concreto, la Dirección General de Transportes del Gobierno de Navarra se ha encargado de coordinar el reparto de las más de 1.000 mascarillas a las empresas concesionarias del transporte urbano comarcal de Pamplona y Tudela para su uso por parte de los trabajadores.



Asimismo, días atrás el Ministerio de Transportes remitió en torno a 15.000 mascarillas a las más de 2.900 empresas concesionarias del transporte interurbano de viajeros por carretera, del sector del taxi y VTC, y del transporte de mercancías, ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.



Por otro lado, El Gobierno de Navarra trabajará de forma conjunta con la Delegación del Gobierno en la Comunidad foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos en el reparto de 146.000 mascarillas, principalmente en los lugares de desplazamiento de los trabajadores a sus centros de trabajo como estaciones de tren, autobuses o paradas de transporte urbano comarcal.

Las instituciones señaladas han organizado, bajo el liderazgo de la Delegación del Gobierno, un sistema de reparto por zonas geográficas y sectoriales. Por un lado, desde el punto de vista geográfico se ha establecido la zona de Pamplona, localidades que dispongan de policía local y, finalmente, el resto de municipios.



Atendiendo al ámbito sectorial, se distribuirán en explotaciones agrícolas, obras de construcción, etc. con el fin de hacer llegar mascarillas a trabajadores que se desplazan en transporte público.



El Gobierno de Navarra participará en el reparto de mascarillas a través de su Servicio de Protección y la Policía Foral y, en su caso, si fuera necesario, con otros servicios tales como bomberos voluntarios.



El operativo, que se desarrollará este martes y el miércoles, tiene por objeto facilitar mascarillas a aquellas personas que, en el momento del desplazamiento al puesto de trabajo, tengan que utilizar el transporte público, donde hay mayor afluencia de gente.



Desde el Gobierno foral han recordado que la distribución de estas 146.000 mascarillas, facilitadas por el Ministerio de Sanidad a Navarra, no sustituye la obligación de las empresas de dotar a su personal de los equipos de protección individual (EPI) adecuados dentro del centro de trabajo, obras de construcción o explotaciones agrarias.



El Servicio de Salud Laboral, ubicado en el Polígono de Landaben, estará abierto para proveer de mascarillas quirúrgicas a empresas que no dispongan y lo necesiten. El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra se ha ofrecido, además, para facilitar acceso a empresas y trabajadores autónomos a material de protección colectiva.



Asimismo, desde el Gobierno navarro han recordado que cada empresa debe velar por el cumplimiento de los consejos que se señalan desde Salud Pública para prevenir el coronavirus como la distancia mínima exigida o la higiene de manos.

