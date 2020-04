Coronavirus: Estos son los lugares de reparto de mascarillas en Pamplona y Navarra este martes

Actualizada 13/04/2020 a las 14:54

Este martes comenzará el reparto en Navarra de las 146.000 mascarillas que el Ejecutivo central, bajo la supervisión del Ministerio del Interior, ha enviado a la Delegación del Gobierno en Navarra del total de 10 millones distribuidos por todo el territorio nacional. Dichas mascarillas se entregarán entre este martes y el miércoles a aquellas personas que tengan que desplazarse para trabajar y puedan encontrarse con aglomeraciones que les impidan mantener la distancia de seguridad, fundamentalmente, usuarios y usuarias de los servicios de transporte público.

En el caso de Pamplona, el reparto se realizará en la estación de autobuses, la estación de tren, en puntos de la red de transporte urbano con mayor presencia de viajeros (Plaza de las Merindades, Paseo Sarasate, Pío XII, Avenida de Bayona, hospitales…), así como en zonas de acceso a mercados, hipermercados o centros de salud. La distribución arrancará a las siete de la mañana en algunos puntos, principalmente, en los nodos de transporte, donde se prolongará hasta las 9:30h. En el resto de las zonas, el reparto se efectuará a lo largo de la mañana.

En las demás localidades navarras, se entregarán mascarillas a las personas que utilicen el transporte urbano e interurbano en sus desplazamientos laborales, allí donde haya, así como en puntos de acceso a polígonos y zonas industriales o a mercados de abastos. Las franjas horarias serán similares a las de Pamplona, de modo el reparto arrancará en torno a las siete de la mañana.

Asimismo, se van a repartir mascarillas a trabajadores del sector primario y de la construcción que tengan que desplazarse hasta explotaciones agrarias o hasta obras para el desempeño de su actividad profesional.

El reparto se va a realizar a través de las agrupaciones de Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y las policías municipales y locales de toda Navarra.

El uso de mascarillas no es obligatorio pero sí recomendable en aquellos espacios en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad entre las personas. El Ministerio de Sanidad aconseja evitar el transporte público siempre que sea posible y realizar los desplazamientos en vehículo particular, a pie, en bicicleta o en moto. El lavado de manos, la correcta higiene de los espacios públicos y la distancia de al menos un metro entre las personas son las recomendaciones fundamentales para prevenir la COVID-19.

