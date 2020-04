Gurelur denuncia la "ilegalidad" de permitir cazar fauna en estado de alarma

Actualizada 10/04/2020 a las 13:44

El colectivo ecologista Gurelur ha denunciado las "ilegalidades" de la Resolución del Gobierno de Navarra que permite la matanza de fauna silvestre durante el Estado de Alarma.



La Resolución emitida por el Director General de Medio Ambiente por la que, en principio, quiere permitir a la Policía Foral matar especies salvajes durante el Estado de Alarma, "contraviene gravemente" el Estado de Alarma, por ser actividad no excluida de la prohibición general marcada por los Reales Decretos, asegura Gurelur en una nota, en la que indica que esta Resolución referencia una anterior que "no se ha podido localizar".



"Ni una ni otra aparecen en fuentes abiertas ni en el Boletín Oficial de Navarra", señalan para explicar que la Resolución habla de un ‘equipo de Contención Animal’ de la Policía Foral de Navarra, cuando "en realidad es el ‘Equipo de Control de Animales’, creado en 2009 y desconocemos qué tipo de actividad desarrolla (y se sobreentiende, poca entidad, dado su exiguo rastro)".



La ejecución de esta Resolución (matar animales salvajes) además de hacerse "al margen de la legalidad", se realizaría "por un órgano no competente, pues la Dirección General de Medio Ambiente no tiene mando en la Policía Foral, ni directo ni indirecto", ya que el cuerpo policial depende del Departamento de la Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, no de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, como la Dirección General que dicta la resolución de marras.



La Resolución resuelve su notificación a la Delegación del Gobierno en Navarra y al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, a los efectos oportunos, organismos que "tienen la obligación inmediata de impedir estas matanzas porque contravienen gravemente el Estado de Alarma, por ser actividad no excluida de la prohibición general marcada por los Reales Decretos".



Además, la Resolución resuelve que se puede interponer recurso de alzada, "cuando están suspendidos todos los plazos administrativos por el Estado de Alarma", añade Gurelur, que critica la "obsesión" del Departamento de Medio Ambiente por seguir matando fauna silvestre navarra, que "les hace contravenir gravemente las leyes ambientales y en este caso también leyes de rango superior".

