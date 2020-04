Ecologistas en Acción rechaza la presencia de los militares en Tudela

Actualizada 06/04/2020 a las 09:58

Ecologistas en Acción ha mostrado su rechazo al "despliegue de militares del cuartel de Bardenas en la ciudad de Tudela" porque la crisis por COIVID-19 "no es un problema militar, es un problema sanitario que necesita respuestas desde la sociedad civil".



"No es momento de militarizar la sociedad", afirma el colectivo ecologista en un comunicado, en el que añade que "desplegar militares en Tudela aumentará la sensación de alarma y atemorizará a la sociedad".

Tras subrayar que la medida responde a su juicio a "a un interés político por parte del Ayuntamiento" y es "un lavado de imagen de la función que cumplen los militares destinados en Bardenas", subraya que en Tudela "no hay aglomeraciones" y " la respuesta civil es ejemplar".



"El alcalde de Tudela debería poner en valor la actitud magnífica de la sociedad" y "apostar por la responsabilidad de la gente y no por respuestas totalitarias", añade Ecologistas en Acción, que recuerda que ya están Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Foral y Policía Municipal para atender posibles problemas.



Califica por ello de "inexplicable" que los militares "vayan a tener presencia fija en el Albergue Municipal vigilando a los transeúntes cuando no tienen ni el mínimo perfil en asistencia social, o en los centros comerciales cuando en estos puntos no se ha producido ningún problema".



Y si van a realizar tareas de desinfección pide que se sigan las indicaciones del Instituto de Salud Pública de Navarra porque "la fabricación" de los desinfectantes, "productos tóxicos", es "altamente contaminante" y además un uso "irracional" de los mismos propiciará "mayores problemas medioambientales".



"No todo gesto de buena voluntad es positivo o necesario. Debemos sentar ya las bases de un país con recursos y servicios públicos eficaces y de calidad" y "eso pasa por reducir el gasto superfluo e innecesario, como el gasto militar, e invertir en servicios verdaderamente útiles para toda la sociedad, como la sanidad" concluye.



