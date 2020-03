Coronavirus en Navarra: Más de treinta personas de la Clínica Universidad de Navarra, en cuarentena

Actualizada 12/03/2020 a las 21:25

Más de 30 trabajadores de la Clínica Universidad de Navarra se encuentran en cuarentena por haber estado en contacto con casos de coronavirus detectados en la institución sanitaria y según fuentes de la universidad. En estos momentos los casos positivos ascienden a 6 entre los trabajadores de la Universidad de Navarra y provienen de dos focos; el funeral de Vitoria, que ha causado también numerosos casos de coronavirus en Haro (La Rioja) y la familia de un profesor invitado de Madrid que se encuentra en Navarra.

La Universidad ha suspendido las clases a partir de mañana y aunque no cierra los colegios mayores en los que residen numerosos estudiantes si ha aconsejado a los mismos que lo ideal es que cada uno se vaya a casa y haga una vida social muy restringida para evitar los riesgos de contagio. La universidad está haciendo planes para hacer los exámenes on line con sistemas de identificación personal y se han cancelado todos los eventos como las becas de los colegios mayores, el acto de graduación de las becas alumni, etc.. Biblioteca y polideportivos continuarán abiertos, aunque se recomienda no usarlos.

