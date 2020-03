Actualizada 11/03/2020 a las 11:48

La cifra de afectados por la epidemia de coronavirus sigue creciendo en la Comunidad Foral donde ya son 46 los positivos. Los datos los acaba de ofrecer la consejera de Salud Santos Indurain en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno.



Gran parte de los casos detectados en los últimos días están asociados a personas que estuvieron en un funeral en Vitoria el 24 de febrero, uno de los focos principales de contagio también en comunidades vecinas.



37 de los 46 pacientes navarros con coronavirus reciben atención domiciliaria

37 de los 46 pacientes navarros con coronavirus están recibiendo atención domiciliaria. El resto de los afectados permanecen ingresados, ocho de ellos en el Complejo Hospitalario de Navarra y otro en la UCI de Clínica Universidad de Navarra. Hasta el momento se habrían realizado en la comunidad al menos 160 pruebas para detectar la enfermedad de las que, según ha destacado la consejera, Santos Indurain, casi el 90% están siendo negativas. Todos los casos detectados en la comunidad están relacionados con el entorno familiar de otras personas que también han dado positivos y de ahí, dice Indurain, que no se hayan adoptado medidas adicionales como en otras comunidades y se mantenga la fase de contención. "Las medidas se adoptarán en coordinación con el ministerio y dependerán de que haya brotes comunitarios o no", ha apostillado Indurain quien ha reconocido que esperan que la cifra de afectados se siga incrementado los próximos días. "Tenemos previstas todas las actuaciones. Lo que decidamos estará basado en lo que digan los expertos y haremos lo que sea necesario hacer. Podemos asumir este reto y esta sobrecarga", ha dicho la consejera asegurando que hay "un número reducido" de profesionales sanitarios en aislamiento, pero menos que en las regiones más afectadas. También ha descartado que se estén produciendo problemas con la llegada de productos sanitarios. "No es previsible que vaya a haber ningún problema", ha remarcado.

Una sanitaria de Urgencias, contagiada







Entre los nuevos casos que se detectaron el martes de coronavirus en Navarra y que duplicaron la cifra registrada el lunes, de 13 a 30 casos, destaca el de una sanitaria que estaba en Urgencias de la Clínica Universidad de Navarra. La profesional habría atendido, al parecer, a una persona que acudió al servicio durante los últimos días y que dio positivo en las pruebas de coronavirus.







