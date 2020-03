Actualizada 10/03/2020 a las 15:49

La Universidad de Navarra ha desmentido varios bulos que circulan por redes sociales sobre el coronavirus vinculados a la institución, en un comunicado interno que ha hecho llegar a sus empleadose informando sobre las medidas de prevención e higiene establecidas por las autoridades competentes.

El centro educativo ha explicado que la ambulancia que estacionó el lunes 9 de marzo frente al edificio de la Facultad de Comunicación lo hizo para atender a una alumna, por motivos que nada tienen que ver con el de coronavirus.

Tampoco es cierto que se hayan contagiado alumnos de Tecnun, como se ha publicado en redes sociales, en una noticia que resultó ser un montaje gráfico, ni que algunos alumnos de Medicina y de Diseño hayan contraído el coronavirus. Por los datos que tenemos y por lo que nos informan las autoridades sanitarias, en este momento no consta que ningún alumno ni empleado de la Universidad de Navarra padezca esta enfermedad.

Por otra parte, la universidad ha confirmado que un invitado de la Escuela de Arquitectura, que reside en Madrid y que pasó unas horas en Pamplona el pasado lunes 2 de marzo, ha sido diagnosticado de coronavirus. Las personas que estuvieron en relación con él se encuentran bien y siguen el protocolo establecido.

Desde la Universidad de Navarra se hace un llamamiento para que sus empleados realicen una gestión responsable de la información: acudir a las fuentes fiables, autorizadas y competentes, no hacerse eco de noticias que no estén confirmadas, no generar alarma innecesaria y mantener la serenidad. "Hay que tener en cuenta que un bulo o un rumor puede ser motivo de preocupación, especialmente para las familias que residen en otros países", ha señalado.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar