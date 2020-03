No cunde el pánico en el colegio de Barañáin de la profesora con coronavirus

07/03/2020 a las 06:00

Los alumnos de Infantil y Primaria del colegio Santa Luisa de Marillac, en Barañáin, salieron ayer del colegio a su hora habitual. A la una del mediodía muchos padres se acercaron hasta el centro escolar para recogerlos y llevarles a casa para comer. La escena derrochaba normalidad y la palabra ‘coronavirus’ solo se colaba en alguna que otra conversación. A pesar de que el día anterior, a última hora de la tarde, se les había comunicado que una de las profesoras del centro había dado positivo en este virus, todos los presentes aseguraban que estaban abordando la situación con tranquilidad. Eso sí, los padres que esperaban a sus hijos en la puerta del colegio reconocían que otros habían decidido no llevar a los niños a clase.



“Me ha informado mi hija por Whatsapp”, explicaba Javier Silanes Sanz, que acudía junto a su mujer a recoger a su nieto, alumno de 2º de Infantil en el centro. “Como abuelos es una situación que nos pone algo nerviosos”, reconocía, pero señalaba que desde el colegio les han dado una serie de pautas y que están bastante tranquilos. Les acompañaba Virginia Cenzano Inestrillas, madre de otro niño de 2º de Infantil. El jueves recibió un correo, a última hora de la tarde, en el que se le avisaba de que debía acudir a una reunión informativa a las nueve de la mañana del día de ayer. “Nos han explicado todo muy bien”, agradecía.



En ese encuentro, los padres conocieron el periodo de transmisión del virus y las medidas que deben tomar para poder detectarlo a tiempo, evitando su propagación. “Tenemos que tomarle la temperatura tres veces al día y avisar si le sube la fiebre”, comentaba Silanes. Además, los padres, abuelos u otras personas al cuidado de los menores también tienen que estar pendientes de si los niños presentan tos o dificultad respiratoria. Sin embargo, a las puertas del colegio se mostraban tranquilos y confiaban en que el de la profesora sea un caso aislado. “Hay padres que han decidido no traer a sus hijos a clase”, confirmaba Cenzano, que reconocía que ayer, en la clase de su hijo, faltaron “la mitad de los niños”.

LAS CLASES CONTINÚAN



A pesar de la noticia de que una de las profesoras del centro ha sido diagnosticada con coronavirus, el colegio Santa Luisa de Marillac decidió ayer mantener las clases y la mayoría de los padres optaron por que sus hijos siguieran con las rutinas habituales. En las puertas del centro se encontraba Judith Gutiérrez Guajala, que se disponía a recoger a su hijo, un niño que cursa 1º de Primaria. Reconocía que el ambiente es de normalidad, pero también mostraba su expectación por lo que pueda pasar en los próximos días.



“La profesora no viene desde el día cinco, pero no sabemos si ha podido contagiar a algún otro profesor o niño”, comentaba mientras apuntaba a que habrá que esperar a los próximos días para saberlo. Aseguraba que está tranquila y que, por tanto, había llevado al niño a clase. Sin embargo, su hijo tiene un problema en los bronquios. “Por eso, me preocupa más que pueda pillar el virus”, comentaba. “Nos han dicho que les vayamos mirando si tienen fiebre y, de ser así, avisemos al 112”, explicaba una de las medidas.

Aunque la profesora impartía clases de apoyo en Infantil, el colegio ha extendido la alarma también a los niños de Primaria. Esta decisión se debe a que las clases de los alumnos de ambos ciclos se encuentran localizadas en el mismo pasillo del centro escolar. Por esta razón, son los padres de los niños de estos cursos los que se muestran más inquietos, a pesar de la tranquilidad que reinaba a la salida. “Algunos padres no han traído a sus hijos a clase por prevención”, reconocía Gutiérrez, que señalaba también que en función de cómo se desarrolle la situación también se planteará dejar a su hijo en casa.



Otra madre, que salía del colegio con su hija, confirmaba que están muy tranquilos, pero que son conscientes de que “los profesores están todos con todos” y que podría haber más contagios. A pesar del riesgo, remarcaba que, de momento, su hija seguirá yendo a clase y que tomarán las medidas que les han comentado en la reunión informativa para evitar la enfermedad.



David, otro padre, también salía con su hija de Santa Luisa de Marillac en ese momento. “Estamos tranquilos, la verdad”, aseguraba mientras remarcaba que se están tomando todo “como si se tratara de una gripe normal”. Sin embargo, confirmaba que en Infantil ayer faltaron “muchos niños”.



MEDIDAS





Si ha habido un contacto estrecho en un centro educativo con un caso de coronavirus se aconsejan las siguientes medidas:





1 Vigilancia. Durante 14 días los padres deben medir la fiebre antes de ir al colegio y a la vuelta. Vigilar si hay tos y dificultad para respirar y apuntar todo en una tabla.



2 Localizado. El niño debe estar localizable en 14 días.



3 Actividades. Se aconseja limitar las actividades sociales y los viajes no esenciales



4 Higiene. Mantener una adecuada higiene de manos y respiratoria (usar pañuelos de papel, toser en el brazo, etc.).



5 Colegio. Pueden acudir al colegio con normalidad.



6 Síntomas. Si hay tos, fiebre o dificultad para respirar hay que llamar al 112 y comunicar que es un ‘contacto en seguimiento’. Un equipo irá al domicilio a tomar muestras. Hasta el resultado se recomienda el aislamiento en el domicilio:

-Permanecer en una habitación individual bien ventilada y con la puerta cerrada, El acompañante debe estar a dos metros y usar mascarilla.

-Usar su propio baño.

-Lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón, sobre todo después de toser y estornudar o manipular pañuelos.

-Restringir las salidas de la habitación y, si tiene que salir, usar mascarilla.

-Restringir la entrada a la habitación por parte del resto de los convivientes y, si entran, llevar mascarilla.

-No compartir enseres (vajilla, sábanas, mantas..)



7 En el colegio. Si los síntomas se inician en el colegio hay que separar al niño del resto de personas al menos a dos metros.

-Aislar en una habitación separada.

-Mantener la ventana abierta.

-Acosenjarles que se cubran la boca y nariz cuando tosan o estornuden.

-Llamar a los padres.

-Los padres deben acudir inmediatamente a recoger al niño y llevarlo al domicilio sin utilizar transportes públicos colectivos.

