El Colegio de Enfermería de Navarra pide "tranquilidad y confianza" en los profesionales

Actualizada 06/03/2020 a las 14:40

El Colegio Oficial de Enfermería de Navarra ha mostrado su "solidaridad y reconocimiento" por el trabajo que están llevando a cabo los profesionales sanitarios en la lucha contra el virus del COVID-19, al tiempo que ha pedido a la población "tranquilidad y confianza en la profesionalidad que vienen demostrando para contener esta epidemia".



Por ello, el Colegio ha solicitado "todo el apoyo de las autoridades y de la sociedad para el personal sanitario que atiende a pacientes afectados por el coronavirus, poniendo en juego su salud con el consiguiente riesgo de contagio".



Para el Colegio navarro, este respaldo, además de anímico, debe materializarse en que los profesionales que están en contacto directo con las personas afectadas, como las enfermeras, "sigan disponiendo de los suficientes equipos de protección individual (que para situaciones de mayor riesgo de contagio consisten en bata hidrófuga, guantes, gafas y mascarilla)".

Igualmente, el órgano representante de las más de 5.800 enfermeras navarras confía en que "el resto de profesionales sanitarios sepa entender la presión psicológica que están sufriendo sus compañeros en la primera línea de atención, empatice con ellos y evite su rechazo por el miedo al contagio".



El Colegio de Enfermería, que ha aplazado todas sus cursos y eventos programados en marzo para garantizar la disponibilidad de enfermeras en el sistema sanitario navarro, ha señalado que los profesionales que atienden estos casos, además de ser los primeros interesados en que el virus no se transmita, ya están acostumbrados a trabajar con medidas de aislamiento a la hora de prestar asistencia sanitaria a personas afectadas por otros microorganismos, como pueden ser pacientes con tuberculosis, meningitis meningocócica o gripes A y B.



Por otro lado, el Colegio de Enfermería ha exigido, junto a la delegación en Navarra de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), que en las informaciones periodísticas se respete el derecho a la intimidad de las personas afectadas por el COVID-19, evitando proporcionar cualquier dato que pueda facilitar su identificación.



Del mismo modo, el Colegio y la delegación navarra de la ANIS han pedido a la población, y de manera especial a los profesionales sanitarios, que "tengan especial cuidado a la hora de compartir informaciones sobre el virus del COVID-19". Han explicado que la difusión de bulos lleva a la propagación del miedo, "con consecuencias peligrosas como la adquisición exagerada de mascarillas a la que hemos asistido, que puede provocar su desabastecimiento para personas que, por su estado de salud, sí que realmente las necesitan".



Precisamente, el Instituto #SaludsinBulos acaba de publicar un informe que incluye una serie de recomendaciones generales para detectar los bulos sobre este coronavirus.



Así, aconseja buscar la fuente y desconfiar de informaciones que no procedan de fuentes oficiales o institucionales; no reenviar de forma automática una noticia sin contrastarla; ser crítico ante titulares muy llamativos o noticias alarmantes sobre la epidemia; no compartir información sobre pseudoterapias; recurrir a páginas web fiables (Ministerio de Sanidad, colegios profesionales, sociedades científicas); contrastar fotos y vídeos sobre el coronavirus; tener cuidado con los datos falsos, y no dejarse llevar por el pánico.