Navarra Suma critica la postura "irresponsable" del Ejecutivo foral ante la N-121-A

Navarra Suma ha considerado una "irresponsabilidad" la posición que está adoptando el Gobierno foral respecto a la N-121-A y ha reiterado la necesidad de convertir esta vía en una autovía o una carretera 2+2, como ha planteado el Colegio de Ingenieros de Caminos.

Por su parte, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han insistido en la posibilidad de limitar el tráfico de vehículos pesados por esta carretera, mientras que el PSN ha señalado que "no hay datos" que "justifiquen" esta medida "de momento".

En concreto, tras la Mesa y Junta de Portavoces de este lunes 2 de marzo, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha considerado que los socialistas no debería estar "satisfechos" con la aprobación de los Presupuestos, ya que, por ejemplo, con "229 millones de euros más sólo se pone un millón de euros para la N-121-A" a pesar de ser "uno de los problemas que hoy en día más visible está en la sociedad navarra".

"Esa es la sensibilidad de este Gobierno en un tema al que hay que darle una respuesta", ha censurado Esparza, para quien la posición que está adoptando el Gobierno foral es una "irresponsabilidad". Ha recordado el portavoz de NA+ que desde el primer momento ellos plantearon la posibilidad de convertir la vía en una autovía y ha destacado que el propio Colegio de Ingenieros de Caminos "ha trasladado una solución que es el 2+2".

En su opinión, no se trata de "una mala solución" y ha remarcado que "en cualquiera de los casos se mejora el 2+1" que ha planteado el Gobierno foral, "un paso, pero que no debe ser el paso final". "La zona norte de Navarra se merece un esfuerzo para esta solución, llámese autovía o 2+2", ha reivindicado Esparza.

En cuanto a la financiación, ha señalado que el "compromiso debe ser de todos", por lo que ha defendido que "al compromiso de Navarra le debe acompañar el compromiso presupuestario del Gobierno de España, porque estamos hablando de una vía de salida a Europa que también recoge el tránsito de vehículos que nada tienen que ver con la Comunidad foral".

Preguntado por la posibilidad de limitar el tráfico de camiones en la vía, ha señalado que habría que analizarlo y estudiarlo. "Ese debe ser un análisis técnico, riguroso, se pueden dar pasos, pero no puede ser tomar algunas medidas y no hacer lo que tenemos que hacer", ha manifestado.

En representación del PSN, Ainhoa Unzu ha argumentado que se ha presupuestado un millón porque "estamos en el periodo de licitación de las obras" y ha afirmado que "tampoco tiene mucho sentido presupuestar más porque técnicamente no puede ser viable". "Cualquier obra pública requiere de la aplicación de la ley de contratos públicos y lo previo es la licitación como ya anuncio el consejero de los tramos", ha agregado.

Ha defendido Unzu que "desde hace meses" el Gobierno foral "está trabajando en dar soluciones para mejorar la seguridad" de la N-121-A, pero ha remarcado que se tiene que trabajar "en base a unos estudios técnicos y con muchísimo rigor". "Hay que actuar con prudencia, serenidad y ver cuál es la mejor solución", ha planteado.

Sobre la posibilidad de desviar el tráfico de camiones, la parlamentaria del PSN ha manifestado que "no hay un estudio real por el momento que se plantee restringir este tránsito de camiones". Y ha afirmado que "no hay datos de siniestralidad que justifiquen esta medida de momento". "A día de hoy parece que no existe este estudio", ha agregado.

PIDEN MEDIDAS

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha apoyado las protestas llevadas a cabo por los vecinos de localidades por las que transita la N-121-A y ha defendido que "más allá" de una posición sobre el trazado, "hay otras medidas que pueden ir acompañando en el tiempo y dando respuesta rápida a las inquietudes de la población".

Ha apostado así por "regular el exceso de tráfico" y el tráfico pesado que "sin ninguna duda va a dar una mayor tranquilidad a la población de toda la zona".

En representación de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha defendido que "el desvío del tráfico pesado y la solución a los puntos negros son cuestiones a acometer con urgencia". Y ha considerado que "a partir de ahí el 2+1 puede ser una solución a la que también hay que plantear suficiencia económica y plazos razonables".

"Es la propuesta que tenemos encima de la mesa y habrá que ver qué posibilidades hay, qué es lo que se puede trabajar y los consensos a alcanzar con el conjunto de agentes implicados", ha declarado.

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha recordado que "tenemos una propuesta sobre la mesa, la de 2+1, una propuesta que tiene un coste muy importante para que el ya se está haciendo negociaciones con el Estado". Y ha apostado, además, por "medidas de control disuasorias, radares móviles, ampliar las dotaciones de Policía Foral y garantizar que se respeten los límites de velocidad mientras se va avanzando".

Asimismo, ha criticado que la solución de Navarra Suma para esta vía es "la de siempre, peajes" y ha asegurado que "si no los tuviéramos hoy tal vez podríamos estar con una reforma más ambiciosa".

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha manifestado que no tiene claro que "la solución sea ampliar la vía o hacer una especie de autopista" y ha considerado que "igual la solución sería limitar los camiones".

Se ha preguntado cómo va a financiar el Ejecutivo foral convertir la carretera en una vía 2+1 y ha insistido en que "la solución no sólo está en ampliar la capacidad de la vía, quizá hay que buscar otra alternativa para el transporte de camiones, quizá potenciando" el transporte ferroviario.

