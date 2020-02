Qué hacer este fin de semana en Pamplona y Navarra

Actualizada 27/02/2020 a las 17:06

VIERNES, 28 DE FEBRERO



En concierto

Saia Goait Infernu Taberna (c/San Agustín, 4). 21 horas. Stoner rock llegado desde Guipúzcoa. Entrada libre.



Isabel Marco FNAC Centro comercial La Morea. 19 horas. Presentación de su segundo disco, titulado Nada será igual, un conjunto de canciones con la temática de la España vaciada, el medio ambiente o la maternidad. Además de rockera, Isabel Marco es una artista polifacética que compone sus propias letras y música, es maestra, pedagoga y actual imagen publicitaria de una marca francesa de guitarras eléctricas.



The Corleone’s Band El Bardo Escaldado (calle O 33, polígono de Mutilva). 21 horas. Concierto de la citada banda surgida en Berriozar en 2010 que muestra diversos temas de rock y blues de los años 60, 70 y 80 y, ocasionalmente, algunos temas de los 90. Desde temas de Janis Joplin, Joe Cocker o Aretha Franklin hasta Queen o AC/DC.



The modern soul Gang La Carbonera (c/Olite). 22.30 horas. Concierto de la banda pamplonesa que se mueve dentro de unas sonoridades de los años 70, con incursiones en el soul y new soul actual, con influencias jazzísticas y funkies. Ciclo Carbonera en vivo. Entrada libre.



Ciklus Ensemble & Yelmo de Mambrino Teatro. ‘Heart of darkness’ Teatro del Museo Universidad de Navarra. 19.30 horas. Radiodrama escénico, basado en la novela homónima de Joseph Conrad, para músicos y electrónica en tiempo real, escrito por Jesús Eguía Armenteros y con música de Iñaki Estrada Torío. Inspirado en el Infierno de Dante Alighieri, Conrad plasmó un viaje interior a la consciencia humana, a su lucha entre salvajismo y razón, entre acercarse a



Dios o creerse Dios. En una sociedad como la actual, en la que el hedonismo individualista es valor imperante y cuyas consecuencias se dejan sentir desde la economía global hasta en las relaciones íntimas, el diario del marinero Marlow nos interroga sobre el camino a elegir. Entradas: 16 y 14 euros.



Chuchín Ibáñez Pub Gardens. Pamplona. 00 horas. Concierto con entrada libre.



En escena

‘West Side Story’ Baluarte. Dos funciones: 18.00 y 22.00 horas. West Side Story es uno de los musicales más importantes del teatro universal y la partitura de Leonard Bernstein es unánimemente reconocida como una de las mejores en la historia de los musicales. La historia de Romeo y Julieta de Shakespeare se traslada al Nueva York de los años cincuenta y se convierte en una guerra interracial, con dos pandillas de jóvenes marginales, una puertorriqueña y una estadounidense, peleando por el poder de las calles. Entradas:29, 49, 65 y 59 euros.



‘Amico in the beach’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín, 5). 20.00 horas. Ion Amico y Txori Amico se sumergen en nuevas aventuras en este refrescante espectáculo. La música y el humor acompañan a estos dos extravagantes personajes que en sus particulares vacaciones se divierten jugando a ser Tony Manero, surfistas, vigilantes de la playa, boxeadores, hombres rana, marineros o reinas de la natación sincronizada. Puesta en escena a cargo de Txori García Uriz y Ion Barbarin. Creación y dirección: Txori García Uriz y Ion Barbarin. Entradas: 10 euros (taquilla y página web), 8 euros (anticipada y personas en paro) y 5 euros (Carné Joven).



‘El hermano de Sancho’ Casa de Cultura de Zizur Mayor. 22 horas. Francisco Panza se presenta como hermano de Sancho Panza y, al parecer, le anda buscando. Esta búsqueda le llevará a vivir una sucesión de situaciones rocambolescas que pondrán a prueba su humor y su razón. Por el escenario, irá desfilando personajes de Don Quijote y de las obras completas de Shakespeare: el loco enamorado Cardenio, Dulcinea del Toboso, el condenado a galeras Ginés de Parapilla, el narrador Cide Hamete y hasta su hermano Sancho, entre otros. Puesta en escena a cargo de Laurentzi Producciones. Entrada: 8 euros.



Salva Reina Casa de Cultura de Burlada. 22.30 horas. Monólogo. A cargo del malagueño Salva Reina, con un monólogo irreverente, surrealista y un potente directo. Además de monologuista, el actor y guionista ha trabajado en series como Allí Abajo y actualmente protagoniza la serie Malaka. Entrada: 15 euros (taquilla) y 12 euros (anticipada).



‘Don Dinero’ Civivox Mendillorri. 19 h. Representación a cargo del grupo de teatro Vibrón. Entrada gratuita.



En pantalla

‘Un don excepcional’ Filmoteca de Navarra. 20 horas. EE.UU., 2017. Dirección: Marc Webb. Duración: 101 min. Idioma: V.O. en inglés con subtítulos en castellano Tras el fallecimiento de su hermana, Frank Adler (Chris Evans) se hizo cargo de su sobrina Mary (Mckenna Grace), y ambos viven juntos en un pueblo costero de Florida. La niña tiene ya 7 años, y demuestra tener un asombroso talento para las matemáticas. La situación se complica cuando Frank deberá luchar por la custodia de la niña, pues la abuela cree que debe irse a vivir con ella a Massachusetts y aprovechar su don con los números. Presentación a cargo de María José Asiáin Ollo, directora del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la UPNA. Ciclo Cine y Matemáticas. Entrada: 3 euros.



Clásica

Ciclo de Cámara en el Nuevo Casino Principal Nuevo Casino Principal (Plaza del Castillo, 44 bis, 1º). 19.30 horas. Concierto en el que intervendrán una orquesta de acordeones, dúo acordeón, duo viola-piano, trío de voces-piano, dúo tenor piano, gran ensemble de flauta de pico Garklein y aula de clave. X Ciclo de Cámara. Entrada libre hasta completar el aforo.



Escuela Municipal de Música del Valle de Egüés y Doble-1 Sala Errizar del Pueblo Viejo. Sarriguren. 18.30 horas. Actuación del alumnado de la escuela y un grupo profesional en el marco del ciclo Errizar entre notas. Entrada gratuita, previa retirada de invitación en la Ciudad Deportiva de Sarriguren.

SÁBADO, 29 DE FEBRERO



En escena

‘West Side Story’ Baluarte Funciones a las 18 y 22 horas. West Side Story es uno de los musicales más importantes del teatro universal . Entradas: 29, 49, 65 y 59 euros.



‘Amico in the beach’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín, 5). 2 horas. Ion Amico y Txori Amico se sumergen en nuevas aventuras en este refrescante espectáculo. La música y el humor acompañan a estos dos extravagantes personajes que en sus particulares vacaciones se divierten jugando a ser Tony Manero, surfistas, vigilantes de la playa, boxeadores, hombres rana, marineros o reinas de la natación sincronizada. Puesta en escena a cargo de Txori García Uriz y Ion Barbarin. Creación y dirección: Txori García Uriz y Ion Barbarin. Entradas: 10 euros (taquilla y página web), 8 euros (anticipada y personas en paro) y 5 euros (Carné Joven).



‘El curioso incidente del perro a medianoche’ Teatro del Museo Universidad de Navarra. 12 horas. Obra basada en la novela de Mark Haddon, cuya trama se centra en un joven de 15 años que se sabe todas las capitales, puede recitar los números primos hasta el 7.507 y se interesa por el espacio exterior, aunque le cuesta relacionarse con otras personas. Pero la noche que el perro de su vecina aparece asesinado, decide iniciar la búsqueda del culpable. Lo que no sabe es que este año hará tambalear su vida. Puesta en escena a cargo del grupo Mutis por el foro. Entrada gratuita hasta completar el aforo, previa retirada de invitación en taquilla.



‘Boda y mortaja del cielo bajan` Casa de Cultura de Beriáin. 19 horas. Asociación de Amigos del Teatro de Beriáin. Director: Fermín Simón. Sinopsis: Los líos en las bodas y funerales son muy frecuentes. Pero cuando boda y funeral se juntan en la misma iglesia la locura está servida. Entrada: 3 euros.



‘Pluma y la tempestad’ Auditorio del Carmen. Sangüesa. 20 horas. Espectáculo que cuenta la historia de una persona que ha nacido en un mundo hostil y ha crecido en las calles como un barco a la deriva. Una visión crítica de las instituciones políticas, religiosas y pedagógicas que están presentes en la sociedad y una parábola sobre lo que dicta el ser diferente, desentendido y marginado. Puesta en escena a cargo del grupo de teatro Doña Sancha de Aibar. Teatro amateur. Entrada: 6 euros (taquilla) y 5 euros (anticipada).



Certamen de bertsolaris ‘Bardoak’ A las 19 horas en la peña Beterri de Tudela, con la participación de los grupos Atekaberts komeni y Sakaña. Entrada libre.



En concierto

Isabel Marco Bar Errota. Barrio Iriartea, 37. Roncal. Presentación de su segundo disco, titulado Nada será igual, un conjunto de canciones con la temática de la España vaciada, el medio ambiente o la maternidad. Además de rockera, Isabel Marco es una artista polifacética que compone sus propias letras y música, es maestra, pedagoga y actual imagen publicitaria de una marca francesa de guitarras eléctricas.



The Buzz Lovers Zentral. Pamplona. 22 horas (apertura de puertas, 21.30 horas). Tributo a Nirvana. Un poderoso trío que recrea música, sonido e imagen del original, con unos directos con fuerza y energía. La mejor banda de la actualidad del grupo que sepultó con fuerza a la sociedad del momento desde el corazón de Seattle en los años 90. Entradas: 20 euros (taquilla) y 16 euros + gastos (anticipada).



Supersónicos La Carbonera (c/Olite). Pamplona. 21 horas. Concierto del grupo que presentará su nuevo disco titulado Héroes de ficción. Entrada gratuita.



Marchas procesionales Casa de Cultura de Murchante. 19.30 h. Concierto a cargo de la Banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Asunción de Murchante y la Agrupación musical Las caídas de Jesús de Soria.



Escuela de Música de Olite Iglesia de las Clarisas de Olite. 19 horas. Copncierto con un cuarteto de saxofones, la orquesta de cuerda y la bandica. Entrada libre.



Steacie Collins + Banda invitada Casa de Cultura de Burlada. 21 horas. Concierto de la cantante y compositora al estilo de los grandes del blues de Chicago, como Little Walter o Jame Cotton. Un espectáculo de rock’n Roll con tintes de blues y country. Steacie Collins, junto con su compañero Al Collins (Jason & The Scorchers) presentarán su último trabajo discográfico. Entradas: solo pista, 10 euros (taquilla) y 7 euros (anticipada).



Con niños

Taller ‘Ready, steady, go ‘ Talleres del Museo Universidad de Navarra. 10.30 horas. Taller infantil de fotografía dirigido a niños y niñas de 4 a 11 años, basado en la Colección de José Ortiz-Echagüe del Museo. Entrada: 6 euros.



‘Batman Lego filma’ Casa de Cultura de Villava. 17 horas. Cine en euskera. Entrada: 1 euro.



‘Dumbo’ Centro cultural de Noáin. 18 horas. Cine. A partir de 5 años. Entrada: 2.50 euros.



Clásica

Schola Gregoriana Gaudeamus Parroquia de San Saturnino de Pamplona. 20 horas. Misa mensual con canto gregoriano. La Schola Gregoriana Gaudeamus cantará las melodías litúrgicas propias del primer domingo de Cuaresma. Director y organista: Raúl del Toro Sola.



‘Let’s Opera’ Sala Mezanina de Baluarte. 20 horas. Espectáculo que propone un diálogo entre la ópera y otras manifestaciones artísticas como la danza, el rap, la música joven, la luz, el sonido y la imagen. En el espectáculo, coordinado por la Ópera de Cámara de Navarra, contará con la participación de diferentes entidades musicales y artísticas de Navarra. El Coro de la Universidad de Navarra y el coro de Ópera de Cámara de Navarra interpretarán Nessun Dorma de la ópera Turandot, de Puccini; Brindis de la Traviata, de Verdi; el Va pensiero de la ópera Nabucco, de Verdi; y la Habanera, de Carmen, de Bizet. Entrada gratuita.



En la calle

Día de la acelga y la borraja en Cabanillas 10.30 a 14.30 horas, mercado de productos con exposición, degustación y venta de producto fresco, local y artesano en la calle San Roque. 11 horas, taller de preparación y pelado de acelga y borraja. c/ San Roque. 11 horas, taller infantil: pintacaras de verdura junto a la sala de Cultura. 11.30 a 12.30 horas, visita guiada por los huertos de la localidad (inscripción previa en el 606 464 013). 12 horas, showcooking a cargo de Carlos Catalán en calle San Roque. 12.30 horas, degustación de acelga y borraja de Cabanillas en la calle San Roque. 14 horas, comida popular. 15.30 a 17 horas, concierto de Puro Relajo en la Sala de Cultura. 18 a 20 horas, ronda de pinchos por los bares con la charanga Los Artistas del Gremio.. 17.30 a 20.30 horas, hinchables infantiles junto a la Sala de Cultura.



Fiesta de la matanza en Azuelo 10.30 horas, almuerzo de picadillo con huevos fritos y panceta, vino Rioja, amenizado por la música de El Nuevo Mester de Juglaría. “A ti querido cochino”. 11.30 horas, elaboración de chorizos y morcillas por las mujeres de Azuelo. 14.30 horas, comida. 16.30 horas, café concierto con el mariachi Los Tenampas Quinteto. Almuerzo (6 euros), comida,, café y concierto (25 euros).



Juegos

‘Tarde de Ocio’ en la Casa de la Juventud Casa de la Juventud de Pamplona (c/Sangüesa, 30). 17.15 a 21 horas. Jornada que propone una inmersión en los videojuegos: harware, software y competiciones en un entorno de aventura gráfica. La jornada comenzará con una presentación a cargo de la Asociación Game Over que aborda el ocio digital desde un enfoque positivo, para continuar con juegos en colaboración, además de dos sesiones de videojuegos. 17.30 horas, trivial de videojuegos que se disputará a partir de una aplicación web. 18.15 horas, torneo del videojuego de peleas Super Smash Bros Ultimate en el que se buscará la cooperación de un equipo con otro. 18.15 horas, taller Conoce y aprende a montar tu propio ordenador, impartido por Julen Urmeneta, presidente de la asociación Game Over. 19.30 horas, taller Desarrollo de videojuego: guión, personajes, software, impartido por Sergio Posadas, socio de la Game Over. Jornada dirigida a jóvenes de 14 a 30 años. Entrada gratuita.



Certamen de bertsolaris ‘Bardoak’ A las 19 horas en la sociedad de Aniz, se medirán los grupos Bertsonautak y Arranopola. Entrada, 6 euros.



Carnaval

Goizueta ‘Zagi Dantza’. Los protagonistas son dos carboneros que llevando a sus espaldas unos zagis o pellejos de vino inflados, persiguen a las mujeres y bailan entre dos filas de makildantzaris o paloteados. En un momento dado los carboneros hacen una pirueta y salen corriendo para zafarse del inevitable golpe de los palos de los mozos. Los carboneros con las caras tiznadas de negro persiguen a los espectadores con el fin de mancharles la cara.



Alsasua Fiesta de Interés Turístico. Los personajes típicos son los ‘momotxorros’, las mascaritas y Juan Tramposo. El baile típico es ‘Momotxorroen Dantza’ con txistularis, charanga y gaiteros. Los personajes van vestidos con abarcas, pantalón azul y camisa blanca, remangada y manchada al igual que los brazos de sangre de cordero o de cerdo. En la cabeza llevan una cesta de la que cuelgan pieles de oveja y cuernos de vaca. De los enormes cuernos caen sobre la cara crines de caballo. A la espalda, los cencerros causan un verdadero estruendo y en la mano llevan un ‘Sarde’ para amedrentar al numeroso público asistente. En el desfile le siguen las brujas vestidas de negro, mascaritas (envueltas en sobrecamas multicolores, zapatos viejos, y el rostro cubierto de puntillas), Juantramposos (personajes rellenos de hierba seca emparentados con el ‘Ziripot’ de Lantz y los ‘Zaku Zaharrak’ de Lesaka), el macho cabrío y algunos personajes que representan un cuadro de labranza ritual.



Ezcaroz Zarratrakos y mumuzarkos. Al grito de ‘gaur Iote’ se recogen huevos y txistorras. Comida con Kantaldi, animación infantil, chocolatada y quema de ‘Baluxan’.



Viana. Carnaval temático en torno a la Edad Media



Villafranca Carnavales adjetivados como ‘El Río de Janeiro de la Ribera’ con desfiles de carrozas y comparsas variopintas.



Olazagutía 12 horas, inscripción en el concurso de disfraces. Pista de futbito. A continuación, salida de carrozas. 14.30 horas, comida popular. 17-19.30 horas, txaranga Los Pasai. 19 a 23 horas, música con Dj Raizti. 20 horas, premios del concurso de disfraces en la verbena.



Gazólaz 19.30horas. Disfrázate como quieras. ‘Kalejira’ por el pueblo. Quema de ‘Miel-Otxin’. Cena autogestionada.

DOMINGO, 1 DE MARZO

En concierto

Concierto benéfico en favor de la Fundación Vicente Ferrer Auditorio de la Ciudad de la Música de Pamplona (c/Antonio Pérez Goyena, 1). 12.30 horas. Concierto benéfico en el que participarán el Coro del Colegio Oficial de Médicos de Navarra, el Coro y Orquesta del Colegio Sagrado Corazón y el grupo vocal Tem D’Intermezzo. La recaudación irá destinada a la atención de niños y niñas con parálisis cerebral en el centro residencial de Bathalapalli (India) de la fundación.



‘El tango de Piazzola’ . La Pamplonesa Teatro Gayarre. 19 horas. Este espectáculo recrea ese ambiente y rinde homenaje a Astor Piazzolla (1921-1992), el compositor argentino que revolucionó el género y creó el estilo Nuevo Tango. La Pamplonesa se suma a este proyecto de Fernando Salinas que une música, baile, teatro y poesía en un espectáculo inolvidable para todo los públicos. Se escucharán arreglos exclusivos para banda de las obras más emblemáticas del maestro argentino, como Libertango y Oblivion, junto a otras menos conocidas pero que harán las delicias de todo el público. Entradas: de 5 a 10 euros.



Chuchín Ibáñez y Los Charros Sala multiusos de Villatuerta. 18 horas. Concierto de rancheras y música mexicana. Organiza: Ayuntamiento de Villatuerta. Entrada libre.



Banda de Música de Zizur Mayor Casa de Cultura de Zizur Mayor. 12.30 horas. Concierto titulado Voces y Jazz. Entrada: 2 euros.



En escena

‘West Side Story’ Baluarte. 17 horas. Ultima función de uno de los musicales más importantes del teatro universal. Entradas: 29, 49, 65 y 59 euros.



‘Amico in the beach’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín, 5). 20 horas. .00 horas. La música y el humor acompañan a estos dos extravagantes personajes que en sus particulares vacacione. Entradas: 10 euros (taquilla y página web), 8 euros (anticipada y personas en paro) y 5 euros (Carné Joven).



‘El legado’ Teatro del Museo Universidad de Navarra. 12 horas. Comedia en la que una pareja de hermanas con mucho carácter, Guadalupe y Trinidad, heredan la casa familiar en la que pasaban sus veranos en el campo. Las dos aman la casa, pero tienen el problema de que a cinco metros de la puerta pasa la autopista. Guadalupe quiere conservarla y se queda a vivir en esa casa, pero su hermana intenta sacarla, incluso por métodos paranormales. Puesta en escena a cargo del grupo Mutis por el foro. Muestra de Teatro Universitario. Entrada gratuita hasta completar el aforo previa retirada de invitación en taquilla.



‘El hermano de Sancho’ Casa de Cultura de Villava. 19.30h. Francisco Panza se presenta como hermano de Sancho Panza y, al parecer, le anda buscando. Esta búsqueda le llevará a vivir una sucesión de situaciones rocambolescas que pondrán a prueba su humor y su razón. Por el escenario desfilarán los personajes de Don Quijote y de las obras completas de Shakespeare, como el loco enamorado Cardenio, Dulcinea del Toboso, el condenado a galeras Ginés de Parapilla o el narrador Cide Hamete. A cargo de la compañía Laurentzi Producciones. Entradas: 6 euros (taquilla) y 5 euros (anticipada).



‘Everybody needs… heroes!’ Casa de Cultura de Valtierra. 19 horas. Comedia sobre todas esas personas o fantasías que en nuestros días se consideran heroicas. Un viaje para conocer a diferentes personajes viviendo situaciones límite mientras intentan llevar a cabo sus quehaceres diarios. A cargo de Xabier Artieda. Entradas: 8 euros (taquilla) y 6 euros (anticipada).



‘Pulgarcito, un cuento con mucha miga’ Centro cívico Pedro Iturralde de Falces. 19 horas. Espectáculo de la compañía Teatro Paraíso que acude a los clásicos para llevar al escenario temas universales. Un cuento en el que los adultos descubrirán esta historia perfectamente plasmada en la relación de un hijo con su padre. Entradas: 6 euros y 3 euros (precio joven).



Con niños

‘El fantástico parque de Martina’ Casa de Cultura de Ribaforada. 18 horas. Espectáculo teatral para toda la familia en el que se temas como los roles de género en la infancia, la aceptación propia y de los demás, la empatía y la solidaridad. En un lenguaje lúdico y motivador, en un montaje dinámico y divertido. Precio de entradas:6,00€ (anticipada) y 8,00€ (en taquilla).



‘Pérez, el ratoncito no nace, se hace’. Casa de Cultura de Lodosa. 18.30h. Ratoncito Pérez es un personaje muy querido entre los niños y niñas de muchos lugares del planeta. Pero muy pocos saben dónde nació, cómo creció, y que fue lo que le hizo llegar a ser el famoso y querido Ratón de los dientes. Entrada: 4 euros.



‘Los cuervos no se peinan’ Auditorio de Civican (c/Avenida Pío XII, 2). 18 horas. Espectáculo de teatro dirigido al público familiar a cargo de Peloponeso y Mon Teatro. Para público a partir de 6 años.



‘Lunáticus Circus’ Colegio público Jokin Lizarraga. Sarriguren. 12.30 horas. Espectáculo cuyos protagonistas son tres vagabundos que deambulan en busca de una oportunidad para salir de sus penurias que improvisan un pequeño circo. A cargo de la compañía Teatro Paraíso. Entrada libre, previa retirada de invitación en la Ciudad Deportiva de Sarriguren (máximo 3 invitaciones por persona).



‘Ana Montaña y un cuento medieval’ Auditorio de Berriozar. 18 horas. Una nueva aventura de esta niña en una representación a cargo de la compañía Iluna Producciones.



De visita

‘El Santo Christo Ibérico’ de Koldo Chamorro Museo de Navarra. 12.30 horas. Visita guiada a la exposición de Koldo Chamorro. Visita en castellano con Ángel Macías y Josune Ilundáin. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.