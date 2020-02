27/02/2020 a las 06:00

Las temperaturas suben a partir de este jueves, pero el fin de semana no será soleado como los dos anteriores. El meteorólogo Enrique Pérez de Eulate apunta a que serán nubosos y con chubascos irregulares, con momentos en los que arreciará el viento.



Este jueves, en la zona norte, habrá cielos nubosos con chubascos, especialmente a primera hora de la mañana y por la tarde noche. En el resto de la Comunidad foral se esperan nubes y claros, con más claros cuanto más al sur y este. La cota de nieve irá subiendo durante el día desde los 1.000/1.200 metros de la madrugada hasta quedar en unos 2.000 metros al final de la jornada. Las temperaturas mínimas entre +10/+60 y las máximas entre 120/170, siendo las más altas en la ribera. El viento, variable flojo o calma, predominando el oeste y noroeste tras el mediodía con alguna racha recia en tierra Estella y el valle del Ebro y amainando en la parte final del día.



El viernes se esperan brumas o nieblas matinales en algunos valles. Cuando disipen, quedará el cielo con algunas nubes altas y medias combinándose con sol. Donde no haya nieblas habrá sol con nubes medias y altas. Las temperaturas mínimas se moverán entre 30/80 y las máximas entre 150/200, siendo las más altas en los valles cantábricos. El viento variable flojo o calma, quedando fijado durante el día del sureste y sur flojo o moderado con algunas rachas recias en la parte final del día. Al final del día se esperan algunas rachas muy fuertes en montaña y áreas expuestas de la zona norte.



El sábado, los cielos de Navarra estarán predominantemente nubosos. A lo largo del día se esperan algunos chubascos repartidos de forma irregular, aunque en general lloverá poco. En la zona norte, desde mediodía en adelante, las precipitaciones serán más abundantes y frecuentes.



La cota de nieve comenzará alta, entre 1700/2000 metros, aunque a lo largo el día bajará y quedará al final del día en torno a 1200/1000 metros. Las temperaturas mínimas se darán al final del día y rondarán los 30/80, las máximas entre 120/170. El viento de madrugada y por la mañana será del sureste y sur flojo a moderado con rachas localmente recias que en zonas expuestas del norte y áreas de montaña podrán ser muy fuertes. Tras el mediodía y por la tarde quedará entre el oeste y norte moderado con alguna racha recia, amainando en la parte final del día.



El domingo nueva jornada con cielos nubosos en Navarra. A lo largo del día se esperan chubascos intermitentes y repartidos de forma irregular, siendo en el valle del Ebro donde menos probable será la lluvia y en e extremo noreste donde más cantidad de precipitación se espera. La cota de nieve de madrugada entre 1.300/1.000 metros, subiendo rápido con el paso del día hasta 2.000/1.800 metros. El viento del sur flojo o moderado con alguna racha localmente fuerte, en zonas expuestas del norte y áreas de montaña se esperan rachas muy fuertes. Las temperaturas mínimas se moverán entre 20/70 y las máximas entre 120/170.



La semana que viene se espera que comience con un lunes lluvioso, bajada de temperaturas y nieve en cotas no muy altas, adelanta Pérez de Eulate.