Actualizada 08/02/2020 a las 13:55

El Secretario de Formación y miembro de la Gestora de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha asegurado este sábado en Pamplona que “es una vergüenza que tengamos un gobierno secuestrado por los que quieren romper España”. Y en este sentido ha enmarcado el traspaso de las competencias de Tráfico a Navarra, lo que supondrá la expulsión de Navarra de más de 200 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que se quedarán sin funciones una vez que entre en vigor el acuerdo pactado entre el PNV y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.



Miguel Gutiérrez ha recordado que “el Gobierno de Navarra está pactando los Presupuestos con los herederos de aquellos que asesinaron a Joseba Pagazaurtundua, precisamente cuando se cumple su aniversario”. Por eso mismo, el miembro de la gestora de Ciudadanos ha considerado que “es una vergüenza lo que está haciendo este Gobierno con la Guardia Civil de Navarra porque no hay ninguna razón técnica, no hay ninguna razón administrativa y no hay ninguna razón de Presupuestos para sacar a la Guardia Civil de Navarra. Solo es una decisión política”.



Por eso, el integrante de la dirección de Ciudadanos ha pedido al ministro Fernando Grande-Marlasca “que se replantee esta situación, que no ceda al chantaje de los nacionalistas”. Y ha insistido en que “de llevar a cabo las intenciones de los que quieren romper España, veríamos una claudicación política igual que la que vimos esta semana en Cataluña con ese encuentro entre Torra y Sánchez y ese recibimiento casi a nivel de Estado”.



Gutiérrez ha acudido a Pamplona para participar en la concentración convocada por las asociaciones Jucil, Jupol y Jusapol para protestar por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de traspasar las competencias de Tráfico a Navarra. Gutiérrez ha estado acompañado por la senadora navarra de Ciudadanos, Ruth Goñi. También han participado en la concentración los parlamentarios forales de Ciudadanos, Carlos Pérez Nievas, Elena Llorente y Alberto Bonilla, así como concejales de la formación naranja en distintos ayuntamientos navarros.

Te puede interesar

Selección DN+