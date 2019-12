El PNV y PSOE pactan que el Estado traspase Tráfico a Navarra en 6 meses

Actualizada 30/12/2019 a las 14:26

El acuerdo entre el PSOE y el PNV para la investidura como presidente de Pedro Sánchez incluye el traspaso de las competencias de Tráfico a Navarra. El pacto recoge textualmente que “se procederá en el plazo de seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad foral de Navarra, con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su momento a la Comunidad Autónoma Vasca”. Así figura en el punto 3 de los 12 que incluye el acuerdo. Además, en otro de sus puntos Sánchez se compromete con el PNV a que el proceso para determinar los objetivos de deficit de Navarra y Euskadi, así como los criterios de reiversión del superávit de las entidades locales, diputaciones forales y gobiernos en sus respectivos territorios se realizará con la participación y en el marco de la comisiones mixtas que tienen con el Estado ambas comunidades por el Convenio navarro y el Concierto vasco.



El presidente del PNV ha asegurado que no sabe si la transferencia de la competencia supondrá la salida de la Guardia Civil "en su conjunto" de esta comunidad autónoma.



Tras la firma del acuerdo, Ortuzar es el único que ha realizado declaraciones ante los medios de comunicación, ya que Pedro Sánchez no se ha prestado a ello. El dirigente nacionalista vasco ha asegurado que no sabe si el traspaso de compentencias de Tráfico a Navarra "afecta a la Guardia Civil en su conjunto", al ser preguntado si cree que esto supondrá la salida de los agentes de este cuerpo de esa comunidad autonóma.



En su opinión, estas competencias "deberían ser ejercidas por la Policía Foral Navarra". En este sentido, cree que para que el traspaso sea pleno, debe ser "en los mismos términos que en el Estatuto de Guernica", que atribuye a la Ertzaintza esa competencia.



Según Ortuzar, "la transferencia" tiene la "misma raíz foral" a Euskadi que a Navarra, porque, insiste, "son los mismos hechos históricos". Y apunta que después de la guerra ambas CCAA fueron "denominadas provincias traidoras" y les fueron sustraídas sus competencias.

