Huelga en Navarra | Los partidos navarros respetan la huelga, pero no la secundan excepto EH Bildu

Actualizada 30/01/2020 a las 10:57

Navarra Suma, PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra han señalado que respetan la huelga convocada este jueves en Navarra por los sindicatos nacionalistas, un paro que no secundan por distintos motivos y que sí apoya EH Bildu, cuyos parlamentarios no han asistido este jueves al pleno de la Cámara foral. Sus asientos permanecen vacíos en una sesión en la que se debaten y votan mociones en materia de tráfico y transferencias, entre otros.



En concreto, en declaraciones a los periodistas, el parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado que los representantes de EH Bildu "han decidido no cumplir con sus obligaciones, no acudir a este pleno y dejar sin voz a los ciudadanos que representan", al secundar la huelga general.



"No es la primera vez que lo hacen y allá ellos, pero sí es la primera vez, para descrédito de esta Cámara, que el Parlamento altera su agenda y suprime del orden del día el debate y la tramitación de una proposición de ley por secundar una huelga de LAB, en atención a una petición de EH Bildu", ha censurado.



A su juicio, "eso es un hecho inédito" y "vergonzoso" en esta Cámara y ha remarcado que "ha sido posible gracias a que la Junta de Portavoces atendió esa petición". "Este es un nuevo paso que ha dado el PSN, que ha propiciado esa mayoría, para que el Parlamento de Navarra secunde una huelga del sindicato radical LAB y no pueda debatir lo que estaba previsto", ha declarado.

Por su parte, el portavoz del PSN en la Cámara foral, Ramón Alzórriz, ha afirmado que su partido "respeta" la huelga, "tipificada en la Constitución como un derecho de todos los ciudadanos" y que, por tanto, "cada uno tiene la libertad de secundarla o no".



No obstante, Alzórriz ha defendido que "éste es un periodo positivo para Navarra y su ciudadanía" y ha destacado que "todos los navarros están centrados y pensando en qué medida los presupuestos van a solucionar los problemas que tienen en su día". "En eso también estamos centrados en el Parlamento, en incidir en enmiendas que solucionan problemas que se tienen", ha agregado.



Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos ha afirmado que en cuanto al lema de la huelga, 'trabajo, vida y pensiones dignas', "hay motivos efectivamente para reflexionar, trabajar y alarmarse por la precariedad laboral, uno de los grandes problemas", pero ha afirmado que "no comparte que la huelga sea la herramienta para batallar esta circunstancia". En todo caso, ha añadido, "siempre el respeto al derecho a la huelga como el respeto a no hacerla".



Sobre la ausencia de los representantes de EH Bildu en la Cámara, la representante de Geroa Bai ha expresado el "respeto" a esa decisión y, respecto a que se haya retrasado el debate de una proposición de ley, ha afirmado que "no es nuevo en este Parlamento". "No tiene mayor trascendencia", ha considerado.



En representación de Podemos, Mikel Buil ha afirmado que "necesitamos que nuestra militancia y nuestros votantes estén en la calle presionando desde la calle por los derechos sociales" y ha destacado que la formación morada va a estar en el Parlamento trabajando porque "tenemos un acuerdo que ya incorpora los grandes hitos" que reclaman los sindicatos convocantes.



"Necesitamos tener un pie en la calle y otro en las instituciones y eso es lo que vamos a hacer", ha expuesto Buil, para destacar que Podemos ha facilitado que "los parlamentarios que quieran hacer huelga la puedan hacer retirando una ley que era importante y que habíamos propuesto nosotros". "Lo que nos toca a nosotros estando en el Gobierno es trabajar para conseguir y presionar por los derechos sociales, que es lo mismo que está haciendo nuestra militancia en la calle hoy", ha señalado.



La parlamentaria de I-E Marisa de Simón, por su parte, ha afirmado que "no se trata de apoyar o no apoyar" la huelga y ha remarcado que "las pensiones o el salario mínimo interprofesional es una cuestión que afecta a la ciudadanía de todo el Estado, no particularmente a la ciudadanía navarra o de Euskadi".



Por ello, ha lamentado "profundamente" la "ruptura de la unidad sindical" y ha considerado que los sindicatos que convocan la huelga general de este jueves, que "están en todo su derecho", tienen "otros objetivos político-sindicales". "Están centrados en crear un marco diferente de negociación que el resto del Estado, desde I-E esto no lo compartimos y, por lo tanto, esto no es una huelga general", ha sostenido.



Respecto a la ausencia de EH Bildu, ha manifestado que están en "todo su derecho" de secundar el paro y de "no acudir a esta sesión".

