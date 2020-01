Actualizada 27/01/2020 a las 12:51

Navarra Suma ha manifestado este lunes que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno foral y EH Bildu para la aprobación de los Presupuestos para este año "supone la incorporación de facto de EH Bildu al Gobierno", mientras que el resto de grupos de la Cámara han puesto en valor el acuerdo.



Así, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha manifestado que el acuerdo presupuestario "supone la incorporación de facto de EH Bildu al Gobierno de Navarra" y "a Navarra la gobierna un pentapartito". "Chivite deja Navarra en manos de EH Bildu", ha dicho, para destacar "el valor político que tiene el acuerdo para EH Bildu, que ve cómo el PSN está contribuyendo a blanquear sus posiciones, a normalizarle sin exigirle ningún tipo de condena, ni de gesto, sin exigirle que deje de hacer homenajes de miembros de ETA cuando salen de la cárcel". "Nunca EH Bildu pensó que se lo iban a poner tan fácil y por eso Adolfo Araiz está tan contento", ha opinado



Ha criticado, sobre el aumento del techo de gasto, una "falta de respeto al rigor cómo se están haciendo las cosas", es, ha continuado, "una falta de respeto al trabajo parlamentario". "Van a modificar el techo de gasto para dar satisfacción a EH Bildu, hemos pedido amparo, un par de días, ante el aumento del techo de gasto para adaptar las enmiendas a esa realidad", ha expuesto, para indicar que "se impide el trabajo parlamentario, se impide que nosotros podamos presentar enmiendas contra la totalidad del techo de gasto".



Tras indicar que "han despreciado todas las enmiendas de Navarra Suma sin haberlas conocido siquiera", Javier Esparza ha censurado que María Chivite "ha vuelto a mentir" y ha manifestado que es "mentira" que "ha habido conversaciones consejeros y Navarra Suma y que los portavoces de Navarra Suma dijeron que no tenían interés en llegar a acuerdos. "Se nos ha llamado y los portavoces les han preguntado a los consejeros si estaban dispuestos a aceptar enmiendas y han respondido que no; ¿para qué se nos llama, para quedar bien? Se está excluyendo a Navarra Suma de contribuir al desarrollo de esta tierra", ha señalado.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha mostrado su "satisfacción" por el acuerdo presupuestario alcanzado, "un acuerdo que profundiza en el diálogo y el consenso entre diferentes, que profundiza en mejorar un proyecto de ley con medidas sociales que benefician al conjunto de la ciudadanía". "Todo lo que ayude a consolidar el aumento de más de 250 millones del techo de gasto y a mejorar cuestiones básicas es positivo", ha dicho.



Sobre si podría alargarse el acuerdo a lo largo de la legislatura, Alzórriz ha indicado que "el Gobierno de Navarra tendió la mano a los dos grupos de la oposición y hay un grupo que se obstinó en buscar el bloqueo y el conflicto y otro grupo que puso propuestas sociales sobre la mesa". "Los escenarios que vengan ya se verán", ha manifestado, para apuntar que "quien hizo propuestas y psibilita la aprobación de Presupuestos es EH Bildu". "Navarra Suma incluso hoy ha intentado bloquear con la petición de aumento del plazo de enmiendas porque ya saben cuál es el aumento del techo", ha dicho.



Sobre la negociación, el socialista ha indicado que "ha sido dura", con un "tira y afloja" pero en "un escenario de querer sacar propuestas que mejoran la vida de la gente".



La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "entramos en un debate parlamentario esencial para profundizar en una cuestión de estabilidad política para esta legislatura" y lo ha calificado de "buena noticia".



Según ha añadido, "es un acuerdo con recorrido en la legislatura pasada, con naturalidad y respuestas coherentes y razonables". "Navarra Suma no está en ese camino", ha dicho, para criticar que está en una "posición de trinchera" y del "no por el no".



Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que el acuerdo sobre los Presupuestos "tiene valor propio porque el Gobierno ha adquirido compromisos para mejoras sociales". "Hemos intentado el máximo de mejoras posibles", ha señalado, para precisar que el próximo jueves 30 participarán en la huelga general porque "sin activación social no hay cambio social posible".



Sobre si le gustaría que se mantuviera el acuerdo a lo largo de la legislatura, Araiz ha manifestado que el acuerdo presupuestario se "limita" a los Presupuestos; "lo importante es ir paso a paso". Ha esperado "seguir en la tónica, vamos a poner por nuestra parte para que cada ley y cada debate vaya en una dirección determinada". "Esto lo que no hace es cerrar ninguna puerta sin que suponga un acuerdo de legislatura", ha expuesto, y ha afirmado que aún no han decidido si su voto será a favor o abstención a los Presupuestos, pero ha advertido de que éstos "no son nuestros Presupuestos, sería difícil el voto a favor pero no lo descartamos".



Ha añadido que han votado en contra del aumento de plazo para presentar enmiendas parciales porque "Navarra Suma ya conoce la cifra de aumento del techo de gasto" y que, de modificarse, supondría un cambio en el calendario de tramitación de los Presupuestos.



El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha indicado que el acuerdo político entre el Ejecutivo y EH Bildu "marca horizontes para la legislatura". Y ha opinado que el socio prioritario para el Ejecutivo "debe ser EH Bildu por la afinidad en las cuestiones socio-económicas".



Se ha mostrado en contra de la prórroga del plazo de enmiendas, que ha considerado "un intento de obstrucción" porque a su juicio Navarra Suma suele presentar enmiendas con un "gasto enorme".



Finalmente, la parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha indicado que no puede dar una valoración del acuerdo "hasta tener la concreción del mismo", del que, ha dicho, que tiene "luces y sombras". "Son positivos los 5 millones más para el plan de infraestructuras locales, pero no compartimos el Instituto Navarro de Finanzas porque no es una banca pública", ha comentado, para mostrar su apoyo a un acuerdo programático "a 30" en Navarra y "si se hace a lo largo de la legislatura será una buena noticia".



De Simón se ha mostrado "crítica" con el proyecto de Presupuestos de Navarra por ser, en su opinión, "continuistas e insuficientes". "No introducen mejoras significativas, no son expansivos", ha dicho, para añadir que "no hay los ingresos necesarios para avanzar en unos Presupuestos expansivos". Ha lamentado así "la poca valentía del Gobierno tripartito para afrontar una reformar fiscal".

