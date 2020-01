PSN, Geroa Bai y Podemos acusan a Na+ de "asumir" posturas de Vox al cancelar una charla feminista

Actualizada 23/01/2020 a las 11:31

Los portavoces de PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra han acusado al alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma), de "censura" por cancelar una charla feminista prevista para este viernes en la Casa de Mujeres con el título 'Brecha orgásmica: de cómo el patriarcado nos persigue hasta la cama' y han afirmado que la coalición "asumir" con este tipo de medidas "determinadas posturas de Vox".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha considerado, en declaraciones a los medios, que "es una censura clara, no solo a la charla, sino a su propio partido, a sus propios técnicos, a su propia concejala, que habían autorizado esta charla, pero no nos sorprende que Navarra Suma asuma determinadas posturas de Vox, unas posturas intolerantes, nada progresistas, que recortan derechos y libertades". "Atacaron Skolae y ahora intentan implantar un 'pin parental' allí donde pueden, o censurar carlas que pretenden abrir mentes educar o concienciar. Ese no es el camino del Gobierno de España, del Gobierno de Navarra, ni del Partido Socialista", ha apuntado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha considerado "inaceptable" que el Ayuntamiento de Pamplona haya suspendido la charla y ha afirmado que es "absolutamente lamentable" ver "a Navarra Suma y a Enrique Maya absolutamente sometido a los desmanes de Vox".

La representante de Geroa Bai ha criticado que el gobierno municipal haya suspendido una charla "programada por el propio Ayuntamiento" y ha considerado que "no cabe decir que venimos de una legislatura anterior cuando estamos ya en el mes de enero".

En su opinión, "esa marcha atrás tiene que ver con las presiones que se están produciendo desde grupos políticos como Vox, cuya sensatez en torno a todas estas políticas queda acreditada con hecho tan básicos como por ejemplo que haya sido suspendida una cuenta suya en Twitter por la falta de rigor, seriedad, sensatez y mesura".

Para Barkos, Vox ha sido "desmesuradamente combativos contra las políticas de este Gobierno y el anterior" han mantenido en torno a Skolae y ha criticado que la formación tuvo "la desfachatez" de denunciarla cuando era presidenta del Ejecutivo foral por "pederastia".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha hablado de "censura institucional del Ayuntamiento de Pamplona". "Esto ya no es el veto parental, Maya está traspasando todas las líneas al puro estilo de Vox, está censurando payasos, charlas feministas, subvenciones a medios en euskera, y habrá que recordarle a Maya que, por mucho que censure, el cambio social hacia una mayor garantía de derechos es imparable".

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma en el Parlamento foral, Javier Esparza, ha manifestado que "en aquello que tiene que ver con lo afectivo sexual se ha trabajado en Navarra con gobiernos de UPN desde hace muchos años y a todos nos han enseñado en las escuelas; y antes de que llegara el cuatripartito y este Gobierno socialista se nos educaba en eso, en la igualdad, en el respeto".

Esparza ha añadido que "no se hacía cuestión de Estado de este tipo de cosas" y "ahora se quiere llevar a posiciones extremas todo este asunto". "Nosotros estamos en el centro, con la normalidad, con lo que nos parece y nos vamos a compartir ninguna posición extrema de nadie", ha aseverado.

Sobre las acusaciones de que Navarra Suma asuma posiciones de Vox, Esparza ha respondido preguntando "si Vox está en Navarra, ¿tiene representación en este Parlamento?, ¿Vox tiene representación en Pamplona?". "Vox tendrá representación en otros sitios pero aquí no", ha dicho, para afirmar que "al resto de los partidos les interesa hablar de Vox, pero Vox no tiene representación ni el Parlamento ni el Ayuntamiento de Pamplona, por lo que no nos plegamos a nadie".

Según ha dicho, "nosotros defendemos lo que siempre hemos defendido y decimos abiertamente que estamos en contra de Skolae porque creemos que es una imposición, estamos en contra de que se intente implantar el pensamiento único en los colegios". "Queremos que se respete la libertad de los padres, lo decíamos la pasada legislatura y lo decimos en esta", ha afirmado.

