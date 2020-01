María Chivite afirma que no quiso decir que la derecha vivía mejor con ETA

Actualizada 23/01/2020 a las 12:58

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha reconocido este jueves que la “construcción gramatical de su frase no fue acertada” y “dio lugar a dudas y malentendidos”, en referencia a sus palabras sobre que "la derecha vivía mejor con ETA". Durante el pleno del Parlamento de Navarra ha afirmado que "sin ETA todos y todas vivimos mejor" y ha considerado que "seguir focalizando los debates públicos en una banda terrorista a la que los demócratas, el Estado de Derecho y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado derrotamos no es una buena estrategia".

"Lo que quería decir es que las derechas están propiciando con intensidad un debate en torno a la banda terrorista generando polémicas nada constructivas en el Congreso y en el Parlamento de Navarra", ha dicho.

Chivite hizo estas declaraciones en una entrevista en Radio Euskadi el pasado día 14. La presidenta afirmó también que EH Bildu "es una fuerza política más presente en el Parlamento de Navarra" y dijo que le "queda un paso por dar, que es la condena a ETA y reconocer que los asesinatos estuvieron mal".

"Todas las fuerzas políticas del Congreso y del Parlamento navarro tienen la misma legitimidad", añadió.

El presidente de UPN, Javier Esparza, aseguró después que "lo más indigno e indecente que podíamos escuchar es que María Chivite, la presidenta de todos los navarros, nos acuse de vivir muy bien cuando ETA nos mataba". "Nos lo dice a nosotros, que hemos visto cómo ETA asesinaba a dos compañeros nuestros", manifestó Esparza.

PÉREZ-NIEVAS: "CHIVITE DELIBERADAMENTE NO HA QUERIDO DISCULPARSE"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado, en respuesta a una pregunta de Navarra Suma, que "lo que debemos hacer es trabajar con las víctimas, trabajar por la convivencia y poner en valor la paz y la libertad".



Después de que Navarra Suma le haya preguntado por unas palabras pronunciadas la semana pasada -"algunos vivían mejor con ETA"-, la presidenta ha dicho que "no sé si tiene sentido volver sobre una supuesta frase que no dije, aunque asumo que su construcción gramatical no fue acertada, dio lugar a malentendidos, y no es lo que yo quería decir".



Ha añadido que procurará "construir mejor las frases para evitar malentendidos" y ha dicho que si alguien "se ha sentido molesto o ha entendido lo que no dije, no era mi intención". "Ratifico el compromiso de este Gobierno, como yo lo he tenido siempre, con todas las víctimas de ETA, a las que respeto profundamente", ha subrayado.



Además, ha dicho que "estamos trabajando con las víctimas, procuramos avanzar desde la discreción y no con el ruido, seguiremos trabajan con y por las víctimas, y por la convivencia, algo que no es solo responsabilidad del Gobierno, sino de todos los que estamos aquí presentes y de la ciudadanía en general". "Ojalá sea la ultima vez que es tema llega a la Cámara en estos términos", ha dicho.



Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que Chivite "no acertó con la expresión, pero deliberadamente no ha querido disculparse" y ha afirmado que "con ETA no vivía mejor la derecha y ni ustedes tampoco". "ETA lo que hacía era no dejarnos vivir a nadie. En esa realidad, donde la sociedad estaba sometida al terror, ETA fue juez y ejecutor, y a ETA le acompañada su brazo político, sus herederos se sientan todavía hoy en este hemiciclo, son EH Bildu, con quien Chivite a decidido pactar", ha dicho.



Según Pérez-Nievas, esos herederos "formaban parte de la estrategia del terror, acosaban y acosan, homenajeaban a asesinos y homenajean a asesinos, defendían a asesinos y los defienden hoy". "Bildu no ha querido romper el cordón umbilical que le ata a aquel terror porque no ha querido condenar la violencia. Bildu tiene la obligación de entrar en el orden moral de la paz, el perdón y la condena sin paliativos. Pactar con EH Bildu es enterrar la exigencia inexcusable y democrática de perdón, condena y reparación", ha afirmado.



Sobre la reunión que mantuvo UPN con HB en 1993, Pérez-Nievas ha señalado que "todos los gobiernos trataron desesperadamente de acabar con el terror implantado en la sociedad. Gobiernos del PP, del PSOE y de UPN intentaron por todos los medios acabar con una situación insostenible de convivencia y al final fueron otros medios los que lo consiguieron. Pero los tiempos cambian y estamos en un tiempo nuevo y ahora es mucho más inexcusable que entonces incorporar a Bildu a la legitimidad democrática. Lo que se le exige es perdón, condena y reparación", ha dicho.

SILENCIO EN RECUERDO DE GREGORIO ORDÓÑEZ

Tras las palabras de la presidenta, el Parlamento de Navarra ha guardado un minuto de silencio en recuerdo del edil donostiarra del PP Gregorio Ordóñez, asesinado hace 25 años por ETA, y de todas las víctimas del terrorismo.



Chivite ha hecho un "llamamiento a la serenidad, a proteger y preservar la memoria de todas las víctimas, que son plurales, y a trabajar por la memoria, la justicia y la reparación, desde la verdad y el respeto".



El minuto de silencio se ha guardado durante la sesión de control al Gobierno a instancias del parlamentario de Navarra Suma, José Suárez, quien antes de formular su pregunta ha invitado a todos los miembros de la Cámara a sumarse a ese "pequeño homenaje".



Así ha instado a recordar en este día a Ordóñez y a "todas las víctimas del terrorismo porque gracias a ellos muchos de nosotros podemos expresarnos con libertad y sin miedo", ha dicho, tras lo que su iniciativa ha sido secundada.



En una intervención previa la presidenta de Navarra, María Chivite, ha tenido también palabras de recuerdo hacia el político vasco.

