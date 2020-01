Demanda de acciones concretas ante el reto de la despoblación en Navarra

Actualizada 23/01/2020 a las 10:26

El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ha sostenido que la despoblación es un "reto y una oportunidad" en el pleno parlamentario de control al Gobierno en el que los grupos han demandado medidas concretas y dotación presupuestaria para llevarlas a cabo.

El debate en torno a esta cuestión ha sido suscitado por una interpelación del parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, sobre política general en torno a las medidas y planes previstos para afrontar la despoblación de zonas rurales de Navarra.

Azcona ha incidido en la necesidad de adoptar "medidas concretas". "No se puede seguir esperando a diagnósticos y planes" ya que el despoblamiento es una realidad y "grave" además en algunas zonas, ha sostenido.

Tras apuntar que las acciones concretas adoptadas "no han sido muchas", ha dicho que se necesita "urgentemente un plan sistemático de acción contra el desequilibrio territorial y la despoblación", lo que implica el trabajo de muchos departamentos, sin olvidar el ámbito local, pero eso, ha aseverado, "no puede ser un argumento para no tomar medidas inmediatas".

En esa línea ha citado iniciativas como la financiación de la construcción de al menos un espacio sociocultural en los pueblos, dotarlos de unas infraestructuras deportivas mínimas y polivalentes, habilitar una política de transporte, mayor esfuerzo en la red viaria rural, el mantenimiento de la escuela rural, la dinamización de la oferta cultural o la accesibilidad a la banda ancha.

A continuación, Ciriza ha puesto en valor el compromiso del Gobierno con la cohesión territorial y la despoblación y ha asegurado que seguirán avanzando en este tema "prioritario para la Navarra actual pero sobre todo para la del futuro".

Ha reconocido que no se puede seguir elaborando planes de forma continua y que se demandan acciones concretas y en ello están, ha dicho, tras lo que ha detallado algunas de ellas.

Así ha aludido a los planes de emprendimiento innovador para jóvenes, creación de espacios de innovación rural, servicios de atención a la dependencia en entornos rurales, coliving colaborativo, desarrollo de programas de incorporación sociolaboral de inmigrantes de base local, estrategias de especialización inteligente por comarcas, análisis y mejoras de flujos de movilidad hacia centros de servicios e intercomarcales, y creación de polos de atracción.

Ha recordado que los informes realizados apuntan que aunque la población aumenta en Navarra hay zonas más vulnerables con un retroceso en las que hay que poner el foco y por eso se ha decidido actuar prioritariamente en el eje Ega-Montejurra, Sangüesa, Zona Media, Pirineo y Prepirineo ante los posibles riesgos de despoblación

Por Navarra Suma Javier Esparza, quien ha comenzado asegurando que los gobiernos de UPN han trabajado por defender el equilibrio territorial, ha denunciado que ante los grandes proyectos planteados ha habido siempre una "coordinadora del no" y ha sostenido que la "clave" es cuánto presupuesto se va a destinar para acabar con esto, tras lo que ha pedido un "compromiso real" con el medio rural.

Jorge Aguirre (PSN) ha replicado a Esparza que en su intervención "mucho enfado, medidas cero". Este reto es una cuestión "transversal y ambiciosa" y su partido, ha remarcado, está "comprometido con el mantenimiento de servicios públicos y de calidad" en el entorno rural.

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha insistido en que hay que cambiar el modelo territorial actual, hay que ir a un nuevo modelo basado en el fomento de las potencialidades de cada zona, por lo que ha abogado por "aparcar de una vez por todas el centralismo foral"

"Pongámonos las pilas porque cuatro años de gobernanza no son nada, pongámonos las pilas porque la Navarra rural también nos espera", ha dicho la parlamentaria de Podemos-Ahal Dugu, Ainhoa Aznárez, quien ha asegurado que hay diagnósticos y planes de grupos de acción local "bien trabajados", por lo que ha pedido ir de su mano.

Marisa de Simón (I-E) ha instado a tomar medidas concretas para que la población se pueda asentar en las zonas en riesgo, lo que conlleva un coste que se debe asumir, por lo que ha demandado un plan económico para el desarrollo económico y social.

