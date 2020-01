AFAPNA anuncia movilizaciones si no hay subida salarial

Actualizada 18/01/2020 a las 12:37

El sindicato AFAPNA ha comunicado que plantea movilizaciones entre los empleados públicos si no se aprueba la subida salarial, dado que en las primeras reuniones del nuevo Consejo de Ministros, no se ha aprobado pese a que el Ejecutivo se había comprometido cuando estaba en funciones.



En una nota AFAPNA advierte de que "no va a permitir que se juegue con el personal de las Administraciones Públicas y se les deje sin subida después de haber estado desde el año 2010 sufriendo las consecuencias de la crisis, tanto económica como laboralmente".



El sindicato recuerda que a los empleados públicos "se les redujo el salario, se les quitó la paga extra, se les dejó sin cubrir las bajas, no se realizaron ofertas públicas de empleo, se les vapuleó ante la sociedad..., todo ello prometiéndoles una mejora en su situación una vez superada la crisis", por lo que ahora exige que lo prometido "se haga realidad".



Por todo esto, AFAPNA exige la convocatoria urgente de la Mesa General para tratar todos los temas relacionados con los empleados públicos.



Además, el sindicato advierte al Gobierno de Navarra, que va a iniciar en breve una comunicación con todos los sindicatos con representación en las administraciones públicas de Navarra, de cara a hacer un frente común, para iniciar movilizaciones y lograr la aprobación de la subida salarial para todos los empleados públicos con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2020.

Afapna

