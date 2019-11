Qué hacer este fin de semana en Pamplona y Navarra

Actualizada 15/11/2019 a las 15:21

VIERNES 15





En concierto

Desolation Metal Fest Infernu Taberna (San Agustín, 4). 20 horas. Soundcruch (thrash groove Asturias) y Atlas Project (metal Iruña).

Pablo Líquido Carpa de la plaza de los Fueros de Cascante. 21.30 horas.

Mingo Balaguer & Iker Piris Band y Five Strings Band Peña Euskal Herria de Burlada (c/San Francisco, 13). 22.30 horas. Ciclo Udazkena Blues. Entrada libre.

La Vil Canalla La Carbonera (c/Olite). 22.30 horas. Concierto presentación del disco Surcando los Bares. Ciclo Carbonera en Vivo. Entrada gratuita.

Lágrimas de Sangre Sala Zentral. 22 horas. Presentación de su último disco, Vértigo, en el que la banda regresa a un sonido más rapero, con fusión de reggae, rock o incluso salsa. Entrada: 15 euros (taquilla) y 12 euros + gastos (anticipada).

Estopa Navarra Arena. 21.30 horas. Concierto dentro de la gira Fuego. Entrada: 32 euros + gastos.

De 2 en Blues Band + Sloppy Blues Sala Indara (c/Yanguas y Miranda). Concierto con motivo del 30 aniversario de la banda y presentación de su nuevo disco. Entrada: 6 euros y 10 euros (con disco).

Chuchín Ibáñez Pub Gardens. Pamplona. 00 horas. Entrada libre.

Banda Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate Auditorio Fernando Remacha. Ciudad de la Música (c/Paseo Antonio Pérez Goyena, 1). 19.30 horas. La banda de 4º curso del conservatorio ofrecerá un concierto con cuatro de las obras más notables del repertorio bandístico.Dirección: Asier Zabalza. Entrada libre.

En escena

‘La nieta del señor Linh’ Teatro Gayarre. 20 horas. Lluis Homar que da vida a los distintos personajes y juega con la acción dramática, las palabras, las imágenes, música, sonido y proyecciones. Una historia sobre la soledad y el anhelo de comunicarse con los demás. Dirección: Guy Cassiers. Entradas: 20 euros (sala), 16 euros (palco) y 8 euros (anfiteatro).

‘La maldición de los hombres Malboro’ Centro cultural de Noáin. 21 horas. Una reflexión divertida, a veces sarcástica, sobre la capacidad emocional de los hombres. Puesta en escena a cargo de la compañía Excéntrica Producciones. Entrada: 8 euros.

‘Por narices’ Centro Cultural de Corella. 21.30 horas. Obra de Alfonso Zurro que surge de un conjunto de mascaradas que nacen del teatro popular. Con la compañía Irónico Teatro (Asturias). Dirección: Idoia Ruiz de Lara. Teatro de Otoño. Entrada: 5 euros.

‘STRPTS//Fin de temporada’ Escuela Navarra de Teatro. 20 horas. Espectáculo de cine en vivo que combina técnicas teatrales como objetos, títeres, sombras y actores con la creación, manipulación y proyección en vivo de imagen y sonido. Cinema Sticado, con Xosel Díez y Helena Varela. Obra ganadora del XVII Circuito de la red de Teatros Alternativos. Entradas: 10 euros (taquilla y web) y 8 euros (personas en paro y anticipada).

‘Clásicos cómicos’ Casa de Cultura de Zizur Mayor. 22 horas. Cinco divertidos entremeses del Siglo de Oro presentan situaciones divertidas con esposas, amantes y maridos burlados.A cargo de la compañía Teatro Corsario, de Valladolid. Entradas: 8 euros.

‘Tabernaria’ Txokogorri de Ansoain. 20.30 horas. Monólogo de un camarero en el que, además de enseñar a servir una caña, hablará de sus miedos y deseos y otros temas sociales. A cargo del grupo Tartean Teatro. Entrada libre.

‘100 m2 El inconveniente’ Teatro Ansoáin. 20.30 horas. Una mujer desahuciada por los médicos decide vender su piso con la única condición de vivir en él hasta el día de su fallecimiento. Entrada: 5 euros.

‘Si vos no hubieras nacido’ Centro Comunitario Txantrea (Salesianas), (c/Cuenca de Pamplona, 24). 19.30 horas Pieza teatral que indaga en la maternidad, la sexualidad y la violencia. A cargo del grupo La Cachada Teatro.

‘No hay flores inútiles’ Teatro Museo Universidad de Navarra. 19.30 horas. Estreno absoluto. Coreografía que nace del homenaje a las mujeres del 39 en su exilio a Europa e Iberoamérica, su lucha y su necesidad de libertad. Danza contemporánea con Elephant in The Black Box Company. Ciclo Museo en Danza. Entradas: 16 y 12 euros.

En pantalla

Animatic Animatic en largo: Civican: 18 horas, Buñuel en el laberinto de las tortugas. Cines Moncayo de Tudela, 18 horas, Buñuel en el laberinto de las tortugas. Animatic en corto: Civican, 20 horas proyección de Egg, Sister, Spermaceti, Late afternoon, Bloeistraat 11, Memorable y Baby baby. Cines Moncayo, 20.15 horas, Do I see what you see?, My generation, Fidge, Girl in the Hallway, Obon, Gauxuma y I wish…; Animatic Open Space: vestíbulo de Civican, 18 horas, actividades participativas con Acrobacias imposibles y otros sinsentidos impartido por El Bombeto y Animando personajes fantásticos con Mila García. Encuentros Animatic en Civican, 11 horas, De las 15 pulgadas a los 20 metros con Víctor Lorenzo Pinel y Carlos Linares-Rivas.

‘Cinco dedos para Marsella’ Filmoteca de Navarra. 20 horas. Proyección de la película sudafricana dirigida por Michael Matthews en 2017, un neo-western sobre la Sudáfrica del apartheid y su complicada llegada a la democracia con diálogos lacónicos y emociones a flor de piel. Presentación y coloquio con Keba Danso, artista multidisciplinar y gestor cultural senegalés; y Beatriz Leal, experta en cines periféricos. Ciclo Cines africanos, resistencias íntimas. Entrada: 3 euros.

‘Gracias a Dios’ Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Plaza Eguzki). Mutilva. Cine fórum. Proyección de la película y posterior coloquio moderado por Blanca Oria. Entrada: 2,5 euros.

‘For Sama’ Golem Baiona. 20 horas. Película dirigida por Waad al-Kateab y Edwars Watts en la que una mujer lucha para unir el amor, la guerra y su papel como madre durante cinco años en el contexto de la guerra de Siria. Coloquio con Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. XV Muestra de Cine, El Mundo y los Derechos Humanos. Entrada: 5 euros.

Clásica

Orquesta Sinfónica de Navarra y Juan Manuel Cañizares Baluarte. 20 horas. El guitarrista flamenco Juan Manuel Cañizares se unirá a la Orquesta Sinfónica de Navarra para ofrecer el Concierto Al-Andalus en memoria de Paco de Lucía. El concierto incluirá también Pavana op. 50 de Gabriel Fauré y El burgués gentilhombre de Richard Strauss. Dirección: Josep Pons. Entradas: 15, 24 y 30 euros.

Paz Ziganda Helduen Abesbatza Casa de Cultura de Villava. 20 horas. Concierto de la coral que interpretará una selección de obras de autores del siglo XX de estilos muy variados que van desde melodías escritas para textos poéticos hasta las más arraigadas del folklore navarro. Dirección: Mari Paz Arizkun. Entrada: 4 euros.

Coral de la parroquia Corazón de Jesús Civivox de Iturrama. 19.30 horas. Concierto de música coral. Entrada libre, previa retirada de invitación.

Coral Valle de Aranguren Nuevo Casino Principal (Plaza del Castillo, 44 bis, 1º). 20 horas. Interpretación de obras como Alfonsina y el mar, Michelle, María la portuguesa, Locuras o Aquellas pequeñas cosas, entre otras. Entrada libre.

Para comer

Jornadas gastronómicas del brócoli de Funes Plaza de la Diputación. 19.30 horas. Degustación de vinos navarros con tapas de brócoli. Participan las bodegas Pago de Cirsus, Inurrieta, Príncipe de Viana y los bares ACR Sancho y Pub Pícaros. Pack de copa+ 3 vinos + 2 tapas de brócoli, 6 euros.

‘Palestina Habibti II’ Auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Exposición sobre Palestina. Sociedad Zulo Alai, 21.30 horas, cena en la sociedad. Ciclo cutural sobre Palestina.

SÁBADO 16







En escena

‘Everybody needs...Héroes!’ Auditorio del Carmen. Sangüesa. 20 horas. Teatro gestual. Viaje en el que se conjugan las situaciones límites con los quehaceres diarios. Puesta en escena a cargo de Xabi Artieda. Entradas: 8 euros (taquilla), 6 euros (anticipada) y 5 euros (carné joven).

‘#quenonosfrunjanlafiesta2’ Sala Zentral. 22 horas. David Guapo, un cómico multidisciplinar, presenta su nuevo show que combina acting, improvisación y música son el humor y la ironía. Entradas: 19 euros (taquilla) y 16 euros + gastos (anticipada).

‘STRPTS//Fin de temporada’ Escuela Navarra de Teatro. 20 horas. Espectáculo de cine en vivo que combina técnicas teatrales como objetos, títeres, sombras y actores con la creación, manipulación y proyección en vivo de imagen y sonido. Cinema Sticado, con Xosel Díez y Helena Varela. Entradas: 10 euros (taquilla y web) y 8 euros (personas en paro y anticipada).

‘El método Grönholm’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 horas. Comedia con toques dramáticos que gira en torno a la selección de personal para un puesto de ejecutivo en una multinacional. A cargo de Mascarada Teatro. Ciclo Teatro Tercer Sector. Entrada: 6 euros.

‘Cientos de ángeles’ Casa de Cultura de Oteiza. 18.30 horas. Cuatro mujeres sin memoria, al borde del olvido, propio y ajeno, que irán rehaciendo los recuerdos de sus vidas y descubrirán el presente. Una obra de Josu Castillo que aborda el tema de la violencia de género, con música en directo . A cargo del grupo de teatro amateur Trapalán de Mañeru. Dirección: Óscar Orzáiz.

Ballet Nacional Ruso.'El cascanueces’ Teatro Gaztambide de Tudela. 20.30 horas. El Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko interpretará El cascanueces, un ballet de dos actos originalmente coreografiado por Marius Petipa y Lev Ivanov con una partitura de Tchaikovsky. Entradas: 20 y 24 euros.

‘Palestina Habibti II’ Berriozar. 12 horas, taller de dabke (danza palestina) con Dabke en la plaza Eguzki. 20 horas, actuación de danza con el grupo Nabda, Rana Dalbes y Mohammed Aukal en el auditorio de música. Ciclo sobre Palestina.

En concierto

Pablo Líquido Bar Las Damas. Santacara. 17.30 horas. Quintos del 79.

Desorden + The Guilty Brigade Peña La Bota. Estella. 22.30 horas, concierto de la banda Desorden. 00 horas, actuación de The Guilty Brigade. Entrada: 5 euros.

The Hypocondriacs Sala Tótem. Villava. 22 horas. Concierto en el 50 aniversario Skinhead meeting. Entrada: 10 euros.

Festival solidario en Tafalla Sala Kube. A partir de las 19 horas, Jarfaiter, Ezetaerre, Elememtum, Alerga Gorria y Againts You. Al finalizar los conciertos, música electrónica con Dj Ion Kombo, Dinir Mr y Jota Jota. La recaudación se destinará a los afectados por las riadas.

Royal Film Concert Orchestra Baluarte. 19.30 horas. Concierto con una selección de la mejor música de Juegos de Tronos y música épica en el cine como Braveheart, Los vengadores o Star Wars. Director: Fernando Furones. Entradas: entre 37 y 50 euros.

Joselito el Mariachi Bar Taquería (c /San Francisco). 22 horas. Música mexicana con el mariachi.

Chuchín Ibáñez Carpa de Allo. 20.30 horas. Concierto con motivo de la Fiesta de la Cerveza organizada por la asociación juvenil Txorota.

The Upper Room Centro Cultural Sarasate. Castejón. 20 horas. Grupo de música gospel, liderado por el vocalista donostiarra Mikel San José, con un repertorio en euskera y en inglés, temas propios y versiones de clásicos. Se presenta en formato septeto, con Andoni Etxebeste (batería), María Soriazu (bajo), Karlos Etxaniz, Santi Romano y Olatz Otxoa (coros). Entradas: 8 euros (taquilla) y 6 euros (anticipada).

‘Zorongo 20 aniversario’ Teatro Gayarre. 20 horas. Concierto de aniversario con un repertorio que abarca una selección de sus cuatro discos y proyectos más relevantes. El septeto navarro de flamenco contará con la colaboración de la Escuela de Danza de Navarra, Coro Universidad de Navarra y e l cuarteto de cuerda Zura Quartet, y Jorge Pardo, figura internacional del flamenco. Entradas: 16 euros (sala), 12 euros (palco) y 8 euros (anfiteatro).

Con niños

‘El viaje de Ulises’ Sala de Cámara de Baluarte. Funciones a las 17 horas (castellano) y 18.30 horas (euskera). Teatro. El espectáculo es la historia del viaje como metáfora de la vida, de la lucha contra las dificultades y la forma de resolverlas. . A cargo de la compañía Teatro Gorakada. Dirección: José Carlos García. Baluarte Txiki. Entrada: 8 euros. (en taquilla y www.baluarte.com).

‘Piccolino, un cine concierto’ Civivox Mendillorri. Funciones a las 11 y 12.30 horas. Espectáculo cuya protagonista es una oruga de plastilina verde que llega a una casa en el bosque. A cargo de Canti Vaganti. II Festival de Primera Infancia de Pamplona. Entrada: 3 euros.

‘Urpekakariak’ Civivox San Jorge. 18.30 horas. Bertso-teatro infantil. Espectáculo pensando para que los espectadores más pequeños puedan mirar sus cuerpos y reflexionar sobre la diversidad, la sexualidad y los roles de género. Con guión de Ane Labaka y Miren Amuriza, sobre el escenario estarán los actores Lierni Hernández y Eneko Arrate. Bertsoaroa 2019. Entradas: 3 euros. Animatic en familia Civican, 11 a 13 horas, taller Una carrera paso a paso. Taller de animación stop motion con El Bombeto. 17.30 horas, proyección de los cortos infantiles One small step, No me dan miedo los cocodrilos, Nest, The kite, Le tigre sans rayures, Pinchpot, Penguin, Le Petit Bonhomme de poche y Matilda. Cines Moncayo de Tudela; por la mañana, se proyectarán los mismos cortos infantiles que en Civican. Casa del Almirante en Tudela: 18.30 y 19.30 horas, taller Lightpainting animado para niños y niñas de 8 a 12 años acompañados.

‘Playmobil la película’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 17.30 horas. Cine. Entrada: 3,50 euros.

‘El niño pez’ Casa de Cultura de Lodosa. 18 horas. Teatro de títeres y marionetas. Espectáculo sobre el drama de la inmigración y la intolerancia. Texto inspirado en la muerte de Aylan Kurdi, el niño sirio que apareció ahogado en una playa turca. Con la compañía The Nose Theatre (Granada). Dirección: Chema Caballero. Entrada: 4 euros.

Clásica

Coral San Blas de Burlada Casa de Cultura de Burlada. 20 horas. Concierto de la coral, acompañada por las pianistas Arantza Ezkurra Leonet y Rosalina Caballín Yárnoz. Interpretación de un repertorio que cuenta con una selección de obras de Carl Orff, Fauré, Stroope e Hilarión Eslava, entre otros. Director: Miguel Irisarri Campo. XXVII Semana de Música Hilarión Eslava. Entrada: 5 euros (taquilla) y 3 euros (anticipada).

Lesakako Abesbatza Civivox Jus la Rotxa. 19.30 horas. Concierto de la coral de Lesaka que, junto a la música religiosa, incorpora en su repertorio mçúsica de diferentes estilos basándose en el folklore vasco. Directora: Marisol Pérez. Ciclo Coros en red. Entrada libre.

Para comer

Jornadas gastronómicas del brócoli de Funes Plaza de la Diputación. 17 horas, juegos infantiles. 19 horas, torico de fuego en el recorrido del encierro. 19.30 horas, ronda de gaiteros y degustación de pinchos por los bares (precio pincho especial de brócoli, 1 euro).

En la calle

Mercado de las Verduras de Invierno en Azagra 10.30 horas, apertura de la feria. 11 horas, degustaciones de diferentes verduras de invierno, cardo con setas, dulces y vinos; 'Showcooking' con cocinado en directo de cardo con setas; y taller de queso. 11 horas, visita con cata de vinos a Bodega Finca Manzanos (inscripción previa en el teléfono 948 692042, en el correo ayuntamiento@azagra.es o en la bodega Finca Manzanos. Precio: 7,50 euros. 11.45 horas, pasacalles con la banda municipal y la charanga Los Rotundos de Azagra. 12 horas, entrega de premios del concurso de fotografías de fiestas. 12 horas, lectura del pregón y designación de Amigo/s de Azagra. 12 horas, talleres infantiles. 12.30 horas, actuación del Ballet Embrujo con danza tradicional. 12.30 horas, pisado de la uva y brindis por Pedro Carrascón Aznar. 12.30 horas, “showcooking” con cocinado en directo de menestra de verduras. 13 horas, visita con cata de vinos a Bodega Finca Manzanos. 17 horas, talleres infantiles. 19.30 horas, concierto de la orquesta Nueva Era en la plaza de los Fueros. 23.30 horas, verbena con la orquesta. 00.30 horas, Two House Dj’s en la peña El Jolgorio.

DOMINGO 17







En escena

‘STRPTS//Fin de temporada’ Escuela Navarra de Teatro. 20 horas. Espectáculo de cine en vivo que combina técnicas teatrales como objetos, títeres, sombras y actores con la creación, manipulación y proyección en vivo de imagen y sonido. Cinema Sticado. Entradas: 10 euros (taquilla y web) y 8 euros (personas en paro y anticipada).

‘Clásicos cómicos’ Casa de Cultura de Villava. 19.30 horas. Espectáculo formado por cinco entremeses del Siglo de Oro con esposas desquiciadas, amantes intrépidos y maridos burlados, desde la visión de la mujer. Con Teatro Corsario. Entradas: 6 euros (taquilla) y 5 euros (internet).

‘Perdiendo el juicio’ Civivox Iturrama. 19.30 horas. Tragicomedia musical de creación contemporánea en la que se reflexiona sobre las condenas y los juicios celebrados por abuso sexual y violaciones. A cargo de la compañía TDiferencia.

‘Juntos’ Auditorio de Ribaforada. 19 horas. Obra de Fabio Parra donde tragedia y comedia van de la mano. El espectáculo aborda el tema de la normalidad. Dirección: Juan Carlos Rubio. Entrada: 12 euros (taquilla) y 10 euros (anticipada).

‘La maldición de los hombres Malboro’ Centro cultural Iortia. Alsasua. 19.30 horas. Una reflexión divertida, a veces sarcástica, sobre la capacidad emocional de los hombres. Puesta en escena a cargo de Excéntrica Producciones. Entradas: 15 euros (taquilla) y 12 euros (anticipada).

‘Cientos de ángeles’ Sala Txilindrón de Puente la Reina. 19 horas. Obra de Josu Castillo que aborda el tema de la violencia de género. Música en directo y puesta en escena con el grupo Trapalán de Mañeru. Dirección: Óscar Orzáiz.

‘La Razón de la Sinrazón’ Casa de Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza. Los Arcos. 19 horas. El montaje plasma la denuncia social que Miguel de Cervantes hace con este texto del Quijote contra la injusticia y un canto por la libertad. Sapo Producciones. Entrada: 6 euros.

‘Paso(s) de la política española’ Auditorio de Berriozar. 19 horas. Una crítica mordaz a la pollítica española actual y también a sus gentes, en piezas breves de contenido jocoso. Al estilo de los antiguos pasos medievales se mostrarán los pasos de “La bandera”, “La mordaza”, “La manada”, “La tumba del dictador” o “La concertina”, como una alerta a los desmanes de la realidad actual. A cargo de la compañía Iluna Producciones. Entradas: 6 euros.

‘Descansa en paz’ Casa de Cultura de Aoiz. 19 horas. Divertida comedia llena de giros inesperados, con una argumento en el que una mujer, para terminar con su monótona vida de pareja, decide envenenar a su marido, a quien le confiesa el hecho. Dispuesta a pasar con él sus últimas horas en un piso cerrado con llave, nada sucederá como estaba previsto. Dos personajes que brillan por sus defectos, sus debilidades y sus torpezas. A cargo de la compañía Txalo. Entrada: 10 euros.

En concierto

Gussy & Los Tripulantes Sala Zentral. 18.30 horas. Ciento Volando y Gussy presentarán las canciones de sus respectivos discos. Entradas: 10 euros (taquilla) y 8 euros + gastos de gestión (anticipada).

‘B vocal al natural, sin instrumentos añadidos’ Casa de Cultura de Lodosa. 19 horas. La voz es el único elemento protagonista de este espectáculo basado en las emociones que provoca la música hecha sin instrumentos. Entrada: 10 euros y 5 euros (menores de 15 años). Habrá servicio de ludoteca.

Quintet 95 Feat Jon Zufiaurre Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 horas. Jazz. Precio: 8 euros.

Paco Montalvo Baluarte. 20 horas. Concierto a cargo del violinista cordobés creador del violín flamenco como voz principal. Presentación del espectáculo Del clásico al flamenco. Entradas: 35, 40 y 65 euros.

Con niños

‘Toy Story 4’ Centro cultural de Noáin. 18 horas. Cine. Película de animación. Entrada: 2,5 euros.

‘Estás en babia’ Auditorio de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Plaza Eguzki). Mutilva. 17 horas (euskera) y 18.30 horas (castellano). Con Producciones Maestras. Entrada: 3 euros.

‘Namor, el niño Pez’ Auditorio del Carmen. Sangüesa. 18 horas. Teatro de títeres y marionetas. Espectáculo que llama a la reflexión sobre el drama de la inmigración y la intolerancia. A cargo de The Nose Theatre (Granada). Entrada: 5 euros (taquilla) y 3 euros (anticipada).

‘Alfombra mágica’ Casa de Cultura de Irurtzun. 16.30 horas (euskera) y 18 horas (castellano). Cine.

Animatic en familia. En Civican a las 19 horas proyección del filme Dilili en París.

‘La casa más pequeña/Etxerik Txikiena’ Teatro Ansoain. 18 horas. Una obra que trata sobre el desarraigo y la importancia de los vínculos interpersonales en situaciones de vulnerabilidad. Compañía Yarleku. Entrada: 3,80 euros.

‘Playmobil la película’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 17.30 horas. Cine. Entrada: 3,50 euros.

Homenaje

Fosas de la Sierra del Perdón Segundo aniversario del “Memorial Fosas de la Sierra del Perdón” en homenaje a las personas allí asesinadas. 12 horas, alto del Perdón, lectura del manifiesto, ofrenda floral, música y aurresku. 13 horas, cementerio de Undiano, colocación de una placa en recuerdo a dos personas asesinadas en 1936 en la Sierra del Perdón y allí enterradas. 15 horas, comida popular en Undiano.

Para comer

Jornadas gastronómicas del brócoli de Funes Plaza de la Diputación. 10 a 14 horas, feria y venta de verduras. 11.30 horas, plaza de la Diputación, concurso local de platos de brócoli amenizado por los gaiteros y la comparsa de gigantes de Funes. Premio a la mejor presentación y mejor sabor. 12 horas, degustación popular de platos de brócoli a cargo del restaurante Peñalén. 13 horas, entrega de premios del concurso. 17.30 horas, Casa de Cultura, actuación infantil, con la puesta en escena de la obra Chef Chof a cargo de la compañía Almonzandia. Entrada: 2 euros.

Selección DN+