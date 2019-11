La Audiencia Nacional envía la causa del 'Ospa Eguna' a los juzgados de Alsasua

Actualizada 15/11/2019 a las 15:57

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado enviar a los juzgados de Alsasua (Navarra) la causa abierta a raíz de una denuncia de Dignidad y Justicia por los actos del denominado 'Ospa Eguna' o 'Día del Adiós' celebrado el pasado 31 de agosto, al no apreciar delitos de terrorismo pero sí indicios de delitos de odio que no serían de su competencia .



La denuncia de Dignidad y Justicia fue recogida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el pasado mes de agosto instó al juez a prohibir la celebración del acto por entender que reproduce el "objetivo táctico" de ETA consistente en expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra y que, además, humilla a las víctimas del terrorismo. El juez no prohibió la convocatoria, aunque pidió a las autoridades que estuviesen vigilantes ante posibles delitos y siguió con la instrucción.



En un auto dictado este viernes, Moreno explica que los hechos investigados no son constitutivos ni de enaltecimiento del terrorismo ni de humillación a las víctimas, aunque estos actos festivos se celebran "siempre con una idea subyacente y un propósito claro, el de ir creando o alimentando un clima contrario y de rechazo a la Guardia Civil con el fin de que abandone el País Vasco y Navarra".



Detalla que la convocatoria de 2019, en línea con años anteriores, estuvo acompañada por la colocación de pancartas y la distribución de carteles con la reproducción de episodios que evidenciarían el "carácter represivo" de la Guardia Civil y que supuestamente, habrían sucedido contra los vecinos de Alsasua desde la época del franquismo.



"También se difundieron carteles en los que se vertían severas injurias contra el citado Cuerpo y pancartas de grandes dimensiones, colocadas en lugares predominantes de la localidad citada, en cuyas simbologías se representaba la convocatoria del Ospa Eguna y en las que se reproducían serigrafías de guardias civiles así como los textos habituales de la campaña: 'Alde Hemendik' y el símbolo característico de la misma, tratándose de una flecha bicéfala, con forma sinuosa en color amarillo", describe el auto.



Indica que se colocaron también pancartas de grandes dimensiones en las inmediaciones de la plaza de Fueros, en las que se reproducía el rostro de líderes políticos de Navarra Suma, Vox y Ciudadanos con el texto "Faxistak Alde Hemendik" (fascista fuera de aquí).



El 31 de agosto, prosigue el auto, se celebró una carrera popular en la que se entregaba una camiseta con la palabra Ospa y una flecha "significativa" de "Alde Hemendik" en ambas caras. Posteriormente se celebró una comida popular, autorizada por resolución municipal, en una carpa en la que se colocó una pancarta de grandes dimensiones con la palabra "Kalera" (A casa) y en cuyas letras aparecían los rostros de seis miembros de ETA.



HOSTIGAMIENTO A LA GUARDIA CIVIL



El evento también contó con una marcha iniciada sobre las 19 horas con el lema: "Milaka arrazoi maletan" (Miles de razones en las maletas) con 14 paradas previstas en el itinerario del denominado "Mapa histórico de la represión en Alsasua". En cada punto se procedía a una lectura y se escenificaban relatos sobre la tortura, el fascismo y la represión, "atribuidas de forma calumniosa a la Guardia Civil", según explica el juez.



El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 reproduce el informe de la Guardia Civil sobre el Ospa Eguna en el que se señala que "en este recorrido, histórico e incesante de hostigamiento y acoso a los miembros de la Guardia Civil, sus familiares y allegados en la localidad de Alsasua (Navarra) y en general contra la Guardia Civil como Institución, a la que menosprecian en cada una de las publicaciones difundidas, el movimiento "Ospa" se ha convertido en el principal motor promoviendo y divulgando el odio, no solo a través de las redes sociales o internet, sino también mediante la constante aparición de pintadas, carteles, pancartas o pasquines en numerosas calles de la localidad, cuyas expresiones se proyectan con más notoriedad si cabe ante la convocatoria".



Añade el informe que "estos ataques, motivados por una circunstancia que no pueden modificar (los hijos de los guardias civiles no pueden despojarse de dicha condición) coartan los derechos fundamentales de un colectivo, que ve condicionada tanto su actividad privada como su libertad deambulatoria motivado por el discurso del odio que socava las bases de la convivencia y promueve el aislamiento social".

Selección DN+