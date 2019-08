Chivite asegura que "no ha habido ningún tipo de contraprestación" a Bildu

Actualizada 08/08/2019 a las 09:58

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado que "no ha habido ningún tipo de contraprestación" a EH Bildu por facilitar su investidura con su abstención y ha señalado que la postura adoptada por la coalición abertzale se debe a que "ellos han preferido siempre que haya gobiernos de izquierdas que de derechas".



Así, Chivite ha afirmado, en una entrevista a la Cadena Ser que los interlocutores "prioritarios" de su Gobierno van a ser los socios del acuerdo programático (Geroa Bai, Podemos e I-E) y que con el resto de fuerzas políticas que forman parte de la oposición -Navarra Suma y EH Bildu- tendrán que "llegar a acuerdos".



"Veremos qué es lo que nos encontramos por parte de esas fuerzas parlamentarias, si tienen disposición a bloquear o de en función de cada una de las iniciativas valorarlas y apoyarlas, que es lo que el PSN hizo la legislatura pasada", ha remarcado la nueva jefa del Ejecutivo foral, que ha esperado esa "responsabilidad" de las fuerzas políticas.



En este sentido, ha subrayado que "la gobernabilidad de Navarra depende de los 50 parlamentarios" y es una "responsabilidad de todos". Y ha considerado que si la oposición está en disposición de "bloquear" lo "tendrán que explicar". En este punto, ha abogado por "superar esta etapa hiperbólica y concretar las cosas que sean buenas para la ciudadanía y valorarlas".



Sobre la situación de minoría de su Gobierno, que cuenta con 23 de los 50 parlamentarios de la Cámara, Chivite ha destacado que "lo que acaba de nacer es un Gobierno basado en el diálogo". Ha indicado que es "consciente" de que "tenemos 23 de los 50 parlamentarios", pero ha destacado que "cada vez es más común tener gobiernos en minorías".



En opinión de la líder del PSN, "eso lo que hace fuerte es a la institución parlamentaria y esa herramienta fundamental de la política que es el diálogo" y ha recordado su "emplazamiento al diálogo desde el minuto uno a todas las fuerzas políticas presentes" en la Cámara foral.



Preguntada por si piensa llamar primero a EH Bildu o a UPN, Chivite ha contestado que va a llamar a "todas las fuerzas políticas" y que las primeras llamadas serán a "los socios de Gobierno". "Veremos a ver en que disposición se está, la mayoría de las leyes se pueden sacar con mayoría simple, pero otras con absoluta. La Cámara parlamentaria va a tener más protagonismo que nunca", ha remarcado.



LABOR "EXPLICATIVA" EN EL PSOE



En cuanto a las reticencias surgidas en el PSOE por necesitar la abstención de EH Bildu en la investidura y cómo ha afrontado esta situación en el seno del partido, María Chivite ha comentado que han realizado una "labor explicativa" que "ha sido bien entendida por la organización".

"He hablado con todos los dirigentes de todas las comunidades, donde gobernamos y donde no, y cuando haces esa labor explicativa fuera del ruido mediático lo entienden perfectamente", ha señalado la presidenta del Gobierno foral.



Ha agregado, en este sentido, que los dirigentes del PSOE han entendido que "nosotros intentemos este Gobierno sabiendo de la dificultad, que no tenemos una mayoría absoluta, pero que debemos intentar trabajar sobre todo la convivencia en nuestra comunidad y políticas centradas en las personas, alejadas de estrategias políticas de bloqueos".



"Bildu forma parte de las instituciones, es una fuerza parlamentaria más, la fuerza política que más ayuntamientos tiene en Navarra. Nuestra idea era hacer un Gobierno con Geroa Bai, Podemos e I-E y hemos conseguido 23 parlamentarios frente a 20 de la derecha. Ahí está nuestra legitimidad", ha reivindicado.



A su juicio, "tiene que haber una alternativa a la derecha que se construya en esta comunidad". Y ha expresado su compromiso a "gobernar desde la centralidad política, haciendo políticas progresistas y centradas en las personas".



NO HA HABLADO CON OTEGI



Por otro lado, preguntada por si ha hablado con Arnaldo Otegi, la jefa del Ejecutivo foral ha afirmado que "no ha tenido ningún contacto nunca, ni hasta ahora". Y sobre si se reunirá con él, ha contestado que no está en sus planes. "Yo tengo diálogo con las fuerzas presentes en el Parlamento foral y con los parlamentarios de Navarra", ha remarcado.



También se ha referido Chivite a la presencia en su toma de posesión del socialista Fernando Puras, que en 2007 protagonizó un intento de gobernar con los nacionalistas que terminó con su dimisión tras el veto de Ferraz. Y ha destacado que está "muy contento" del nuevo Ejecutivo y que "lo hayamos logrado esta vez".



Por otra parte, sobre las críticas de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, a su investidura recordando los nombres de los socialistas asesinados por ETA, la presidenta navarra ha considerado de "baja catadura moral utilizar el dolor ajeno para hacer política". "Las víctimas del terrorismo han salido diciendo que vale ya la utilización política", ha remarcado.



Asimismo, sobre la incorporación de Itziar Gómez, de Geroa Bai, en el Gobierno como consejera de Desarrollo Rural, ha señalado que "el compromiso con el rechazo de la violencia y el respeto a los símbolos de la Comunidad foral" está en el acuerdo programático y "lo tenemos que cumplir".



SITUACIÓN DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ



En otro orden de cosas, Chivite ha sido preguntada por las palabras de Pedro Sánchez acerca de la "desconfianza recíproca" entre PSOE y Podemos para pactar su investidura y el hecho de que en Navarra la formación morada sí esté en el Gobierno de coalición.



La secretaria general del PSN ha opinado que "comparar escenarios no es justo" y ha manifestado que "son escenarios que no son comparables". "Aquí hemos intentado tejer esa confianza, hemos acordado un programa que es un buen instrumento y nadie se va a poder salir de ahí", ha subrayado.



