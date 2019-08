Actualizada 08/08/2019 a las 10:30

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que no comparte los 'ongi etorri' a los expresos de ETA excarcelados y ha defendido que "no es oportuno ningún homenaje a quien ha ejercido daño sobre otras personas".



"Es algo que no comparto, no lo he compartido nunca, y mi posicionamiento con respecto a ETA y la violencia que ejerció sigue siendo el mismo que he tenido siempre, desde que me inicié en el PSN, de rechazo absoluto a la violencia y respeto a las víctimas del terrorismo", ha manifestado Chivite en una entrevista en la Cadena Ser.



Preguntada por si considera que se deberían ilegalizar estos homenajes, la jefa del Ejecutivo foral ha contestado que "hay que hacer un ejercicio de ponerse en el lugar de la otra persona y empatizar con quienes han sido víctimas". "No es oportuno ningún homenaje a quien ha ejercido daño sobre otras personas", ha incidido.



Por otro lado, sobre el caso Alsasua y preguntada por si considera que las penas han sido "justas" o "desproporcionadas", como defienden sus socios de Gobierno (Geroa Bai, Podemos e I-E), Chivite ha remarcado que como Gobierno "tenemos que separar lo que es el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial y respetar la separación de poderes".



Así, ha afirmado que no se va a dedicar a "hacer valoraciones políticas de sentencias judiciales", si bien ha precisado que considera que "no fue una simple pelea de bar".



En este sentido, preguntada por la postura del nuevo consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos (Podemos), quien criticó las penas impuestas a los condenados, ha afirmado que ahora ya como consejero "no podrá hacer ninguna valoración".



