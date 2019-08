Pedro Sánchez seguirá buscando entenderse con Podemos pese a la "desconfianza" mutua

Actualizada 07/08/2019 a las 15:59

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que no tira la toalla y seguirá explorando "otras fórmulas" para entenderse con Unidas Podemos y conseguir los apoyos necesarios a su investidura, pese a la "desconfianza recíproca".



"No pierdo la esperanza, no tiro la toalla, creo que los españoles no se merecen volver a las elecciones", ha dicho Sánchez tras mantener el tradicional despacho de verano con el rey Felipe VI, en el Palacio de Marivent de Palma.



Tras destacar el "acierto" del monarca en el mensaje que lanzó el pasado domingo cuando animó a los partidos a buscar una salida que evite nuevos comicios, el líder socialista ha apelado a la responsabilidad de otros partidos, en concreto al PP y Cs que, según ha dicho, "están abocando al país" a la repetición electoral en noviembre.



Aunque el gobierno de coalición con Unidas Podemos ha fracasado, "es evidente que tenemos que buscar otras fórmulas" con las que "podríamos entendernos", ha dicho.



"Ha sido la propia Unidas Podemos quien ha rechazado el gobierno de coalición", según el presidente del Gobierno, quien ha aclarado que uno de los problemas ha sido la desconfianza.



En alusión al líder de la formación morada, "tengo que decirle que tanto decir que desconfía del PSOE he acabado por desconfiar yo también de la posiciones del señor Iglesias y de Unidas Podemos. Por lo tanto, es recíproca la desconfianza", ha dicho.



Además, ha calificado de evidente que había dos visiones completamente diferentes de la coalición: desde el punto de vista del PSOE "hemos planteado una fórmula de gobierno plural" y "ellos, dos gobiernos en uno".



No obstante, el presidente ha insistido en su intención de buscar nuevas vías de entendimiento. "Hay muchas fórmulas, no solo la danesa o la portuguesa, también hay acuerdos de investidura que se puedan plantear o se pueden hacer acuerdos de legislatura, hay muchas opciones por las cuales podemos entendemos" PSOE y Unidas Podemos.



Sobre la ronda de contactos que mantiene con diversos colectivos sociales, el jefe del Ejecutivo ha explicado que tiene como objetivo crear las bases de "un programa abierto para una propuesta política progresista común" que pueda poner encima de la mesa a las fuerzas parlamentarias susceptibles de apoyar su investidura.



Sánchez ha anunciado que completará esa ronda con encuentros con los líderes de las principales fuerzas políticas que "tienen la llave para poder desbloquear la situación", y ha citado al dirigente popular, Pablo Casado; el de Podemos, Pablo Iglesias, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, que espera que esta vez "se digne" a hablar con él.



La de hoy ha sido la segunda ocasión en la que Sánchez acude a Marivent como presidente del Gobierno, después de que el año pasado lo hiciera a los dos meses de llegar al Palacio de la Moncloa tras desbancar a Mariano Rajoy en la moción de censura.

