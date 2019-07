El Gobierno de Navarra prepara exenciones fiscales para afectados por las inundaciones

Actualizada 17/07/2019 a las 14:38

El Gobierno de Navarra está trabajando en la Orden Foral que regulará las exenciones fiscales para los afectados por las inundaciones del pasado día 8 en la Zona Media de la comunidad.



El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha indicado en conferencia de prensa que las exenciones fiscales afectarán a tributos municipales como el de la contribución y el de actividades económicas, que luego reembolsará el Gobierno, como ya hizo en 2014 en Baztan.



Ayerdi ha añadido que se estudiará también si es posible alguna otra fórmula aunque "en el histórico no hay convocatorias de ayudas y no es tan sencillo", pese a lo cual se verá "si cabe algún otro mecanismo, por ejemplo de financiación".



Aunque no ha querido ofrecer la estimación de daños que ya tiene el Ejecutivo, ha añadido que la declaración de zona catastrófica, que corresponde al Gobierno central, "todavía no tiene fecha. Esperamos que sea cuanto antes, pero son cuestiones que requieren precisión y orden", mientras que de posibles ayudas europeas ha indicado que "es pronto para saberlo".



Al respecto ha asegurado que se está trabajando "en colaboración y coordinación" con todas las instituciones, tanto estatales como locales, y también con las comunidades de regantes, lo que ha permitido que la parte correspondiente a daños en infraestructuras "esté ya razonablemente bien ordenada", pero queda conocer la situación en los comercios, que "también es muy importante".



Por departamentos, Ayerdi ha precisado que en materia de carreteras, una vez abierta este martes la N-121 en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, y manteniendo una conexión provisional con el valle de la Valdorba por la NA-5110, ahora queda acondicionar definitivamente el cruce para el acceso y salida del valle a la N-121, lo que todavía "llevará unas semanas".



También se está trabajando en el puente de Sansoain, que se lo llevó la riada, y la previsión es que la semana que viene esté terminado el provisional para poder dar servicio a la localidad, si bien la construcción del definitivo llevará más tiempo.



Hay otra vía secundaria que da acceso a Amatriain que tiene "paso sin problemas en ambas direcciones con un carril provisional" y la Olite-Beire-Pitillas "está despejada y no presenta dificultades".



Por su parte desde Desarrollo Rural y Medio Ambiente "se han realizado gestiones y actuaciones a todos los niveles", tanto en agua potable, como en las estaciones de depuración de residuales de Pueyo y Beire-Pitillas, que funcionan perfectamente, y en el análisis de incidencias en pistas y caminos rurales, así como en infraestructuras agrarias", ha señalado el vicepresidente.



Y ha agregado que se trabaja asimismo en labores de limpieza en cauces y barrancos, donde también la Confederación Hidrográfica del Ebro tiene "un papel importante" por sus competencias, igual que AUDENASA en los pasos subterráneos.



Se trata, ha concluido Manu Ayerdi, de identificar todos los daños, los que sufren las entidades locales, los de las infraestructuras agrarias de comunidades de regantes y los que afectan a particulares, sean personas físicas o jurídicas.

Selección DN+