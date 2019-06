Actualizada 19/06/2019 a las 11:06

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que Geroa Bai "ha bloqueado cualquier tipo de acuerdo" para la constitución de la Mesa del Parlamento y ha afirmado que esto "no ayuda" para negociar la formación del futuro Gobierno de Navarra.

Antes de empezar el pleno de constitución del Parlamento, Ramón Alzórriz ha señalado que "en el primer momento ofrecimos la presidencia del Parlamento a Geroa Bai, también hemos sido capaces de decir que a posteriori de la composición de la Cámara seríamos capaces de firmar un compromiso de ampliación de la Mesa de la Cámara para albergar la pluralidad que existe en este Parlamento, también dijimos que ese puesto que Geroa Bai quiere a toda costa para Bildu sea para Podemos, porque entendemos que la prioridad que tiene que tener esa mesa es la gobernanza o la mayoría de ese posible acuerdo a 23 escaños -PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra-".



Alzórriz ha afirmado que "no puede haber una Mesa que no respalde esa mayoría de 23 para luego posibilitar la distribución de las diferentes áreas en el Parlamento". "Ha habido una serie de actores que entramos con una posición a la negociación y salimos con ella modificada, y Geroa Bai entró con una propuesta y sale con la misma propuesta. Cuando uno entra a negociar tiene que estar dispuesto a ceder. Hay un responsable claro y diáfono de ese no acuerdo, que es Geroa Bai", ha asegurado.



El dirigente socialista sí ha señalado que el PSN "no va a negociar ni acordar nada con Navarra Suma, ni tampoco con EH Bildu, presentaremos a nuestros candidatos -para la Mesa del Parlamento- y serán otros los que tomar las decisión de a quién votar".

Preguntado sobre si esta situación puede dificultar la formación de Gobierno, Alzórriz ha señalado que "estamos ahora en la foto de la composición del Parlamento, pero no es algo que ayude a futuro". "Pretendíamos un cuatripartito alternativo y eso en estos momentos no es posible", ha indicado.

