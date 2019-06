Actualizada 06/06/2019 a las 13:22

El próximo 14 de junio diez personas relacionadas con el programa Skolae deberán prestar declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), según ha anunciado la consejera de Educación en funciones, María Solana, que ha denunciado “una vez más” la “caza de brujas” llevada a cabo en torno a esta cuestión.



Así lo ha manifestado en rueda de prensa, donde ha comparecido para presentar las IV Jornadas Skolae ‘Abriendo Caminos’, y donde ha lamentado tener que lidiar con tres demandas presentadas ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en contra del programa.



Debido a dos de las demandas presentadas, el 14 de junio tanto las cinco personas que participaron en la redacción del plan de coeducación 2017-2021 como otras cinco que trabajan como tutores tendrán que presentarse a declarar ante el tribunal.

“Por eso queremos denunciar una vez más (ya lo hemos hecho en numerosas ocasiones pero vemos que no cesa la persecución) la caza de brujas a la que se ha sometido a docentes y profesionales de educación que están trabajando en torno a Skolae, así como al equipo técnico del departamento de Educación que todavía presido en funciones”, ha señalado.



La consejera, que ha trasladado todo su “agradecimiento y apoyo” a los implicados, ha lamentado que una “apuesta decidida y valiente” como Skolae tenga que llevar a diez personas a declarar ante el tribunal. “Iremos, estaremos ahí apoyándoles, estaremos con ellas y con ellos, y seguiremos trabajando”, ha asegurado.



Cuestionada sobre el futuro del programa una vez se conforme un nuevo Ejecutivo, Solana ha incidido en la necesidad de mantener la educación “al margen de la política”, ya que esta “debería estar por encima de los cambios de gobierno”.

Sin embargo, ha considerado que “hay cosas que no van a poder destruir”. “Creo que estamos en un punto de no retorno en la coeducación en Navarra –ha manifestado-, pase lo que pase, sabemos que en Navarra hay 2.200 personas que se han formado en igualdad, eso en sí mismo es un logro que no va a poder destruir nadie”.



Además, ha recordado que la mayoría de la representación parlamentaria, cerca del 60%, “es pro Skolae”, por lo que sería “difícil” ir en contra de esa mayoría. Respecto al escenario político actual, ha rechazado el uso de Navarra “como moneda de cambio”.

