Concapa presenta una demanda contencioso-administrativa contra Skolae

Actualizada 27/02/2019 a las 21:51

Concapa Navarra ha formalizado este miércoles un demanda contencioso-administrativa contra el programa Skolae ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). Una demanda con la que la federación de apymas ha presentado al TSJN la argumentación y las razones jurídicas "por las que el programa debe ser declarado nulo de pleno derecho".



La demanda basa su argumentación en "graves defectos de forma y de procedimiento, así como en la vulneración de derechos constitucionales, como lo es el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus ideas y valores".



Comienza la demanda recalcando la "obligatoriedad jurídica del programa", al señalar que "la Resolución 350/2018 afecta a todos los centros, ya sean de titularidad pública o privada, en todas las etapas educativas, desde 0 años y que es de obligado cumplimiento". "La obligatoriedad afecta al programa mismo y también al contenido, tanto la formación del profesorado como los materiales del programa son directamente proporcionados por Educación. Es decir, hay que aplicar un programa de 'coeducación' y ha de ser este programa concreto regulado en todos sus extremos", destaca.



Asimismo, Concapa afirma que el "contenido real" de Skolae "está imbuido de la llamada ideología de género", lo que considera "una indudable imposición ideológica". "El programa se basa en un concepto concreto y sesgado de la realidad, respecto al que no existe unanimidad en la comunidad científica. No se plantea a los niños la cuestión como discutible, sino que directamente les enseña como válida esta ideología", critica.



"La Administración elige una teoría concreta y una visión sesgada de la realidad, sin ningún fundamento social, pedagógico o científico que tenga un mínimo reconocimiento general" que "pretende imponerse escondida bajo el paraguas de la educación en valores de igualdad, no discriminación y dignidad de la persona humana, que lógicamente están comúnmente admitidos; de manera que quien pone en duda Skolae es un enemigo de esos valores".



"Se está trasmitiendo en las aulas de los centros de Navarra como verdad científica y ética sin que quepa oposición de los padres que no están de acuerdo con estos términos, bien sea por convencimiento moral, bien por una cuestión de maduración afectiva de sus hijos o, bien finalmente, por una oposición a delegar determinados puntos concretos de la educación de sus hijos, de la que son únicos titulares", continua Concapa.



En la demanda se hace referencia, asimismo, a "la ocultación y a la falta de transparencia y publicidad de que adolece el programa Skolae" ya que "el programa ha carecido y carece de cualquier publicidad, de manera que los padres no han podido participar en la elaboración de la norma, no tienen acceso a los contenidos que el Departamento de Educación se niega a proporcionar, no saben en qué horarios se impartirán".



Finalmente, Concapa Navarra concluye que "estamos, por tanto, ante un acto de la administración nulo de pleno derecho". "Ni el órgano ha sido el competente para la aprobación, ni el procedimiento ha sido el oportuno careciendo de los preceptivos informes, amén de la falta de publicidad y participación de la comunidad educativa", concluye la federación que termina solicitando a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que "dicte sentencia por la que declare la nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida, con expresa condena en costas a la administración demandada".

