El Banco de Alimentos de Navarra ha lamentado "los argumentos que algunas personas están utilizando en localidades relevantes de la Comunidad foral para no participar como voluntarios en la Gran Recogida cuando hace unos meses estas situaciones apenas se registraban".



Según el Banco de Alimentos, "los falsos rumores que se han extendido contra las personas, sean migrantes o no, que reciben ayudas sociales, contra quienes reciben ayuda alimentaria en este caso, son más que preocupantes y conducen a situaciones como ésta, impensables hasta hace bien poco en Navarra".



El Banco de Alimentos ha afirmado que "los datos demuestran que todas esas afirmaciones rotundas, que rayan el racismo y la aporofobia (manía, fobia al pobre), son falsas y no contribuyen al bien social en absoluto, al contrario, contribuyen a un enfrentamiento social que no beneficia a nadie".



La entidad ha señalado que 28.000 personas "precisan ayuda" del Banco de Alimentos y ha añadido que "organizaciones como las integradas en la Red de Lucha contra la Pobreza en Navarra (una treintena), con 25 años de historia, Cáritas o Cruz Roja no ayudan ni atienden a estas personas porque sí, sino porque se encuentran en situaciones por las que nadie quisiera pasar".



El Banco de Alimentos de Navarra ha llamado a "la solidaridad, tan arraigada entre muchas personas de esta comunidad, para ayudar y contribuir un poco a mejorar la situaciones de estos miles de personas que tras 12 años de crisis continúan viviendo con carencias de empleo digno, de un salario mínimo que les permita vivir a ellos y a sus hijos, con carencias para pagar los recibos de agua o luz, con carencias para comprar unas gafas o acudir a un dentista".



Según ha añadido la entidad, "a las puertas de estas organizaciones siguen llamando nuevas personas que se encuentran en esas circunstancias porque han salido de su país por pura necesidad (qué pasa con Venezuela o Nicaragua, sumados ahora al África subsahariana y no tan subsahariana)". "Que no nos mientan, no vienen por capricho, vienen por necesidad pura y dura", ha afirmado.



El Banco de Alimentos ha explicado que, a tres días de la Gran Recogida del 31 de mayo y 1 de junio, "son necesarios 680 voluntarios" y ha esperado "poder cubrir todos los turnos para recoger alimentos". Este lunes ha comenzado la Gran Recogida en las farmacias de Farplus y el viernes y el sábado se continuará en 60 localidades de Navarra.



La entidad ha señalado que de las 28.000 personas que precisan ayuda, "al menos 1.200 son niños menores de dos años que necesitan alimentación, educación y un entorno estable en el que crecer, aprender y formarse, y para ellos serán también los alimentos que se recojan".

Un total de 300.000 kilos de comida se reparten al mes en Banco de Alimentos de Navarra y hay otros 54 bancos de alimentos en las distintas regiones y provincias españolas.



La Federación Europea de Bancos de Alimentos distribuyó en 2018 781.000 toneladas de alimentos para 9,3 millones de personas en Europa gracias a 45.700 organizaciones.



En la Gran Recogida de alimentos del 31 de mayo y del 1 de junio el Banco de Alimentos de Navarra desea alcanzar al menos los 300.000 kilos, pero ha señalado que, aunque no sea así, "lo último" que quiere es que "se extiendan bulos y falsos rumores y que un 1% de picaresca sirva a otros para justificar su insolidaridad".



En esta recogida, también, quienes lo deseen podrán optar por comprar bonos o vales a favor del Banco de Alimentos de Navarra al menos en los establecimientos de Eroski, Caprabo, BM y E.Leclerc.



La donación a través de estos vales o bonos facilita que el Banco de Alimentos de Navarra disponga en esos establecimientos de un fondo para poder adquirir productos que se consideren necesarios en un determinado momento.



Este sistema de compra de vales o bonos utilizado ya en la Gran Recogida de diciembre de 2018 supuso una donación de algo más de 19.000 euros.



Las personas que adquieran un vale podrán en ese mismo tique de compra poner sus datos y entregarlo a los voluntarios que estén en el establecimiento si quieren que su donativo les pueda desgravar en la declaración de renta del próximo año o enviándolo por Whatsapp al 636693617, por correo electrónico a aportaciones@bancoalimentosnavarra.org o por correo postal a la dirección: Banco de Alimentos de Navarra, manzana B, naves 15 y 16, polígono industrial Plazaola, Aizoain-Berrioplano, 31195.

