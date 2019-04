“Los primeros años son los peores pero se sale adelante, hay esperanza”

07/04/2019 a las 06:00

María Igarreta Rico tenía 36 años y estaba embarazada de su primer hijo cuando, en una ecografía rutinaria, le informaron de que el pequeño no estaba creciendo lo esperado. “La placenta no le alimentaba y me tuvieron que hacer una cesárea. Era peligroso que siguiera dentro del útero”, cuenta esta pamplonesa, que trabaja en una empresa farmacéutica y ahora suma 42 años. Así que, el 14 de diciembre de 2012, le practicaron una cesárea y el niño nació dos meses antes de lo previsto

Etiquetas Susana Esparza

