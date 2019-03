El arzobispo de Pamplona: "Ser misionero está en el corazón mismo de cada bautizado"

Actualizada 10/03/2019 a las 10:51

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, ha afirmado que "ser misionero está en el corazón mismo de la fe de cada bautizado".



En su homilía, pronunciada este domingo en Javier ante los peregrinos que han participado este fin de semana en la primera Javierada de 2019, Francisco Pérez ha destacado que estas peregrinaciones "son una llamada permanente a vivir el evangelio y a sentirnos misioneros en el mundo de hoy como lo fue san Francisco Javier".



Así, ha explicado que el lema de las Javieradas de este año, 'Enviados', se ha elegido con motivo de la celebración del próximo Mes Misionero Extraordinario convocado por el Papa Francisco para el mes de octubre 2019. "Con él, el Santo Padre quiere despertar la conciencia de la misión ad gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar la buena noticia del evangelio a todas las personas", ha subrayado.

Te puede interesar



El arzobispo de Pamplona ha afirmado que "ser misionero está en el corazón mismo de la fe de cada bautizado", si bien ha precisado que "para sentirnos así, cada uno de nosotros tenemos que entrar en el camino del evangelio que lo renueva todo, lo recalifica todo, lo reestructura todo". Por ello, ha llamado a "cultivar el encuentro con Cristo; sólo así la evangelización encontrará la verdad, la fuerza y la convicción que necesita".



"El mundo se mejora comenzando por nosotros mismos, cambiando con la gracia de Dios, lo que no está bien en nuestra propia vida", ha continuado Francisco Pérez, citando al Papa Benedicto XVI. "El combate lo vamos a tener siempre y ha de ser bien orientado para vencer. No huyamos de él puesto que quien huye además de vivir cobardemente se hace un pacto con las debilidades y con la mediocridad", ha remarcado.



El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela ha apelado a afrontar este tiempo de cuaresma desde la oración, el ayuno y la limosna. "Tres modos de vivir para sanar las comodidades y apetencias del egoísmo", ha destacado.



Así, por un lado, ha señalado que la oración "es el primer requisito de todo camino hacia el recorrido del corazón, hacia la santidad" que, además, "nos ayuda a renunciar la idolatría y autosuficiencia de nuestro yo". "No olvidemos que la vida cristiana si no se sustenta en la oración y en la cercanía a los sacramentos, de modo especial la eucaristía y la confesión, se convierte en una falacia", ha resaltado.



Por otro lado, ha indicado que el ayuno "nos priva de nuestras apetencias egoístas, nos fortalece para saber sufrir por amor, nos hace mirar las realidades materiales por lo que son y no por lo que nos comunican los intereses creados. Nos ayuda a tener el corazón en su lugar sagrado y no fuera de él como si estuviera al borde del precipicio".



Finalmente, ha recalcado que la limosna "no es simplemente una forma de solidaridad sino la expresión de un amor que nos hace ver en el hermano la imagen nítida de Jesucristo". "La idolatría más sutil es la de la falta de fraternidad, quien tienta a Dios es porque sólo piensa en sí mismo y nada más", ha manifestado.

Selección DN+