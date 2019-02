Barkos asegura que el Gobierno no se ha negado a firmar un Plan de Empleo

Actualizada 26/02/2019 a las 17:28

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha asegurado que “no ha habido una negativa del Gobierno” a firmar un Plan de Empleo y ha afirmado que el acuerdo alcanzado sobre políticas activas “contiene todo aquello que se entiende exactamente por un Plan de Empleo”. Así lo ha manifestado este martes en comisión de Régimen Foral, donde ha comparecido a petición de PSN y UPN para explicar los motivos por los cuales el Gobierno de Navarra “ha incumplido el acuerdo por el que se estableció la hoja de ruta para la negociación del Plan de Empleo”.



En primer lugar, la presidenta ha negado “incumplimiento” alguno “porque no ha habido una negativa del Gobierno a llegar a un acuerdo en torno a los componentes del diálogo social en esta materia, sino que no se ha llegado finalmente a rubricar un acuerdo que, en el contenido, sí se está trabajando prácticamente desde el principio de la legislatura”.



En este sentido, ha reconocido que es “cierto” que en aquella hoja de ruta faltó “una rúbrica final, no por falta de vocación o de voluntad, no por una decisión unilateral por parte de este Gobierno, sino porque no se ha alcanzado un acuerdo”. “Pero no es menos cierto que los contenidos reales no solo se han visto firmados y consensuados, sino que además se han visto cumplidos, no en su totalidad, pero sí de manera absolutamente rotunda en las principales ratios que se manejaron en aquel momento”, ha añadido.



Según ha recordado, existe un acuerdo sobre políticas activas de empleo 2017-2020 que cuenta con el apoyo de CCOO, de UGT, de CEN y de CEPES que, por primera vez, ha incorporado la economía social. Y aunque el sindicato LAB votó en contra, “ha participado activamente en la elaboración de muchas de estas medidas y destacaba como positivas muchas de las actuaciones contempladas”, ha advertido. “Este acuerdo sobre políticas activas contiene todo aquello que en otras Comunidades Autónomas se entiende exactamente por un plan de empleo”, ha asegurado, tras añadir que “lo hasta ahora acordado ha alcanzado el mayor consenso que se había dado en materia de empleo”.



Tras lamentar que “hay formaciones más preocupadas en la forma que en el fondo”, ha reivindicado que al Ejecutivo “le interesa el contenido, los objetivos y resultados”. En este sentido, ha asegurado que “los objetivos se están cumpliendo con creces y en muchos casos por encima de las previsiones planteadas, alguna de ellas enormemente ambiciosa”.



La presidenta ha recordado que uno de los objetivos planteados era reducir la tasa de paro media en un 40 % y que “ya en 2017 se había logrado el 33 %”, por lo que estaríamos “tan solo” a falta de 7 puntos.



Otra de las metas fijadas era disminuir la tasa de paro hasta el 10 %, un hecho “cumplido con creces”. También ha destacado una “clara mejoría” en las retribuciones, pues la media del coste salarial entre el primer y el tercer mes de 2015 era de 1.932 euros, mientras que el coste salarial total en los mismos términos temporales de 2018 era de 2.019,59 euros, lo que supone un incremento del 4,5 %.



Tras citar el objetivo de crear 25.000 contratos indefinidos al año, ha indicado que en 2018 se han producido 25.884. Además, ha asegurado que ya se ha logrado disminuir el paro de larga duración en un 30 %. Por su parte, la oposición ha criticado la incapacidad del Gobierno de dotar a Navarra de una herramienta como el Plan de Empleo.



Aunque los grupos que sustentan el cuatripartito han apoyado la labor realizada por el Ejecutivo, el parlamentario de Orain Bai dentro de Podemos-Orain Bai Carlos Couso ha destacado ciertas “asignaturas pendientes” del Gobierno en la materia y el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha calificado como un “fracaso” no haber firmado con los sindicatos un plan global.

